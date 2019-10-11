林濁水觀點》陳菊，柯文哲的惡夢？ 惡夢正源：第一名症候群

第一名症候群患者，既是超級自我中心主義者，但是價值觀卻是高度「他人導向」而非自省的「自我導向」的。在唯排名主義的心態下，思考模式是缐性的、順分從建制規範的，形式主義取向的，不是價值中心取向的；和他人的關係則是工具取向的，忽略對方具體人格的。這些特質都使他在超越市長格局的政治競爭場域、發展自已的政治團隊、直到組黨上都遇到極大的侷限。於是在市長連任成功，聲望達到頂峰後，他很快地就下滑了，這也使他不得不放棄競逐2020總統的努力。而且很明顯的，一旦放棄角逐總統的念頭，他也就不再有所忌憚，開始放縱自己盡量宣洩對陳菊和台獨的痛恨。

林濁水

陳菊居然是柯文哲揮之不去的惡夢，怪。陳菊不是沒有可以批評的地方，但是一談到陳菊柯文哲就歇斯底里，以嫉惡如仇姿態地高嗆陳菊為非做歹，甚至說韓國瑜可怕地崛起，都是陳菊害的，如此論斷真是台灣近年來政界的一大奇觀。

「為非做歹」？這個罪名真是非同小可，証據呢？很神奇，民進黨長期在高雄縣巿執政，陳菊就當了12年市長，今天卻敗選就是証據。本來政權有輪替是國家民主的證據；然而，今天政黨輪替居然直接和「為非做歹」劃上等號。這夠怪。胡志強市長當了更久的市長，14年，2014年台中也選輸了，也是因為為非做歹？這還是怪。

由蔣經國建立下來，歷任總統都樂得維持的慣例是總統府秘書長既管不到外交事務，也管不了情報特勒，但是現在總統出訪專機特勤人員私菸案，柯文哲唯一點名要求負責的對象居然是總統府秘書長陳菊，這又是怪。

一年來，柯文哲不斷升高對陳菊憤恨的程度，在他眼中，簡直只要有壞事就和陳菊有關似的。今年年初，談到白綠合作時，柯文哲喊話「戰犯先交出來」，要求民進黨把2018年市長選舉拒絕白綠合作，決定性的戰犯說出來。大概沒有人懷疑陳菊不是柯文哲心中頭號戰犯。但仍然是怪，柯文哲以直白自我標榜，同時對陳菊之恨，隨時盤據柯的心頭，也隨時脫口大駡，但是陳菊是頭號戰犯幾個字卻死也要堅持既不直也不白的態度，硬是咬緊牙根不說就是不說。只是愈不說，恨愈累積在胸臆不散，大家也愈感到他的恨簡直糾結到深不可測的地步。

儘管大家認定2018選舉，陳菊被柯文哲認定是頭號戰犯，所以是柯文哲大恨的源頭，但是很稀奇的，這個說法現在被陳佩琪否定了。陳佩琪強調，台北市長選舉，誰決定自提人選他們無權置喙，誰是戰犯也是他們自己檢討就好，只是柯文哲那一段時間遭到鋪天蓋地「抹黑、抹黃、抹紅」，陳佩琪質疑「究竟是誰有此通天本領去操作這個？」 陳佩琪很清楚地說比起提名姚文智，選舉中鋪天蓋地「抹黑、抹黃、抹紅」是她（們）更在乎的。所謂抹黑，指的是法輪功器官移植，這柯文哲非常在意，只是選舉時，不少挺姚人士固然緊咬葛特曼事件不放，但是無論如何，這不能算是民進黨中央的帳；而抹黃，很少人有印象；至於「抹紅」是指民進黨追著打他的台灣精神問題，這件事柯文哲耿耿于懷到了幾乎永世難忘的程度。雖然在選舉過程中為 了選票，他隱忍不發作，但是選後愈想愈氣恨，於是選後對「台獨」發動持續性的猛攻，迄今不肯罷休。但是「抹紅」這件事陳菊卻同樣談不上什麼角色。

一年來，柯文哲不斷升高對陳菊憤恨的程度，在他眼中，簡直只要有壞事就和陳菊有關似的。（本報資料照）

陳佩琪在談過市長選舉恩怨，最後結論得出柯文哲恨陳菊的真正重點：她說陳菊舉債幾千億。這猛然令人想起，喔，從2017年到現在，柯文哲是真的三不五時就得駡一駡陳菊亂舉債。只是認定舉債最是神人共憤的事，又是怪，那又是為什麼？

一如亞斯柏格症患常有的，柯文哲是SOP控，既然是SOP控，講究紀律，凡事只要不符合紀律，反應往往就很激烈。在他眼下陳菊的高雄市政府舉債額度既然全國第一，很不守紀，於是柯文哲恨恨難忘。然而，如果從SOP的角度看，陳菊舉債額度固然全國最高，但是這就算是紀律違背得最厲害，最為非做歹？事實上，就SOP言SOP，違紀是不是嚴重，最主要的是要以縣市總體財經能力做基礎比較，而不能單看舉債的絕對額度。例如，2014年《商業周刊》揭露「台灣20縣市財政昏迷指數評比」，指出高雄市舉債額度最高，財政的確糟，但是，按財政SOP評比起來，超過一半的縣市舉債額度雖說比高雄低，但是財政狀況評比起來卻更嚴重，高雄已經嚴重到須要進加護病房了，但是另外那些縣市，有的更非裝葉克膜不可，有的非插管不可。依《商業周刊》的標準，如果高雄算為非做歹的話，那麼台灣更有一半的縣市就非算成窮凶惡極不可了。所以，若為了大是大非，為國家好，柯文哲只鎻定陳菊一個人窮追猛打，鍥而不捨，實在怪，很不SOP。

既用財政紀律又用高雄敗選來指證陳菊最為非做歹，真的OK？假使OK，那麼，花蓮傅崐萁下台後，他的太太當選；徐耀昌在劉政鴻卸任後當選，是不是可以說劉、傅都嚴守財政紀律，都最不為非做歹，所以接班人和民進黨對戰才都順利過關？事實上完全不是這麼一回事，在傅、劉這兩位縣長仁兄統治下，兩個縣正是被《商業周刊》列為財政狀況唯二得進入重度葉克膜療程的地方；再如胡志強，當了14年台中市長，比陳菊當12年高雄市長多了兩年，卻在2014年敗給林佳龍，是不是也因為太過於為非做歹？但是他卸任後為什麼被柯延攬進市府兩岸小組中重用。

按財政SOP評比起來，超過一半的縣市舉債額度雖說比高雄低，但是財政狀況評比起來卻更嚴重，高雄已經嚴重到須要進加護病房了，但是另外那些縣市，有的更非裝葉克膜不可，有的非插管不可。（圖片擷取自393公民平台）

這些事例擺在一起，講究SOP的柯文哲，評價起人物功過，標準的混亂、邏輯的矛盾已經到了匪夷所思的程度了。可見所謂高雄選輸了、舉債太多不符合財政紀律等等，都不是造成柯文哲之恨的真正原因。

那麼我們且把陳佩琪的貼文看得更完整些吧。她說「一個替市民還債570億的市長，通人罵，雜誌民調或市政評比永遠是倒數幾名，但實在搞不懂，欠債幾千億的市長，通人捧，民調永遠第一？」

BINGO！答案出來了：陳菊民調永遠第一，柯文哲通人罵，而且被駡的是守規矩的模範生，通人捧的是不守SOP，手段舞弊的壞學生，太不公平了，這才是柯文哲之恨真真正正的源頭１！

沒有第一名就這麼嚴重？

芸芸眾生，絕大多數一輩子和什麼第一都無緣，他們不會去追求讓自已成為第一，也不會因為成不了第一就抗議上帝，他們多半會找個第一去追星，有星可以追他們就非常滿足了２；然而，成為第一讓人追，卻是許多以稀缺的絕頂菁英自詡的人的天命，一旦求第一而不得，便惶惶不可終日。這是謂第一名症候群也。

菁英中的絕頂天才少有聽說有什麼患上第一名症候群的，但是第一名症候群卻常發生在少數稀缺的菁英圈中，尤其是既高智商又嚴謹敬業、超級上進的菁英群中。這在像北一女這樣的菁英學校就特別會遇到。許多在國中是第一名的，一到了高中，怎麼突然不第一了，於是往往需要心裡輔導。

有這麼嚴重？政界，在只有第一沒有第二的嚴酷情境下，還可能遇到更嚴重第一名症候群現象。綠營有一個故事，南部兩個都當過縣市長的名人，同學時，一位總是第一名，另一位總是第二名，可是突然之間，第二名不小心考了個第一，於是突然失落的那位，兩個月不跟搶走他第一的人說一句話。

在韓國瑜還在意氣風發時，形容他和柯文哲間是「美女相望，眼光最毒」，正是第一名症候群精準的側寫。這句話，文雅人士聽起來蠻噁心，但在底層「庶民世界」卻佩服他講得可真好。

如果遇到亞斯伯格症患者，第一名症候群還要更麻煩。柯文哲智商157，位在菁英之列，而且還是拼了命就是要第一的菁英。平常人認為只要考上醫學院，就是祖上積德，該放鞭炮，但是柯文哲考上陽明醫學院，由於陽明在醫學院只排第二不是第一，而且還是公費資格，於是不但不慶祝，還寧願多唸一年，非重新考上名列第一的台大不可，展現的正是重症的第一名症候群現象。

遇到亞斯伯格症患者，第一名症候群還要更麻煩。柯文哲智商157，位在菁英之列，而且還是拼了命就是要第一的菁英。（本報資料照）

除了受不了只考上陽明醫學院和吞不下陳菊第一名這一口氣之外，像是年初突然對情誼深厚的韓國瑜大大酸言酸語，形同對韓國瑜一句「美女相望，眼光最毒」的及時回應；完全搞不清楚民主社會的多元主義和政黨政治的基本原理，反而懷抱一元主義心態，標榜超越藍綠，自居於藍綠之上；以及一旦以台獨為對手，一年來隨時隨地出擊，屢敗屢戰，永不服輸；強調直接民主取向，對代議體制甚至政黨政治高度不耐煩⋯⋯等等，無非都是要成為眾人中只有一個的「第一名症候群」的呈現。當然，既然是身列「第一名症候群」中，智商157隨時掛在嘴邊就更不在話下了。這樣，他從小過關斬將成為世界級名醫，成為台北市長並且連任。並且陰錯陽差地成了號稱非典型民粹領袖。

不要以為民粹主義者從建制菁英眼中看去，是那麼地我行我素，就認為他們自有其中心思想。事實上，往往相反得很古怪：第一名症候群患者，既是超級自我中心主義者，但是價值觀卻是高度「他人導向」而非自省的「自我導向」的。在唯排名主義的心態下，思考模式是缐性的、順分從建制規範的，形式主義取向的，不是價值中心取向的；和他人的關係則是工具取向的，忽略對方具體人格的。這些特質都使他在超越市長格局的政治競爭場域、發展自已的政治團隊、直到組黨上都遇到極大的侷限。於是在市長連任成功，聲望達到頂峰後，他很快地就下滑了，這也使他不得不放棄競逐2020總統的努力３。

而且很明顯的，一旦放棄角逐總統的念頭，他也就不再有所忌憚，開始放縱自己盡量宣洩對陳菊和台獨的痛恨。 這很是既遺憾又無奈。因為當今政界，仍然懷抱比較多的理想，仍然想要改革的，有如鳯毛麟角，而柯文哲是屬其中之一。不幸，由於經不起第一名症候群帶來的恨的扭曲，他已經離可以爭佔改革戰略高地的位置非常遙遠了。

他仍然是當今還把台灣重新開機當一回事的極少數人之一，但是他推動改革最大的本錢－年輕人的支持，因為沒辦法忍受他對陳菊、蔡英文無厘頭的恨意，以及對台灣主流價值－台獨－死不認輸的挑戰而大幅流失到蔡英文一方了，他已經完全失去為台灣重新開機的能量了。這時，他把重新開機的希望寄託在郭台銘身上，且不論郭台銘是不是真的有為台灣重新開機的能力，畢竟最後當他的使命受到第一名症候群的制約而讓位，拒絕當郭台銘競選總統的副手時，提倡重新開機的他，已經親手關閉了為台灣重新開機的大門４。

為什麼非緊咬陳菊不放？他逃避自己地亂講了許多理由，最後真正的理由還是由陳佩琪講了出來，他現在又郭台銘退選，亂講了一些理由，而真正的答案仍然在陳佩琪講的那幾句話之中。更嚴重的是，他的實力縱使還在，但心中充滿了恨，鬥起來兇惡一點也不輸人的他，怎麼可能為台灣重新開機，結束惡鬥？



註：

1. 當然，從商周的調查中，我們可以看到，台北市在國民黨重北輕南的財政政策下，長期財政健全不是其他縣市可以望其頂背，這不是柯文哲當市長才改善的，這一點，柯文哲看來就視如不見了。

2. 這樣一來，「第一」和追星大眾就形成了共生關係，在這情形下，他們追求的不是自已第一，而是自己選擇的偶像的第一，這粉與那粉彼此競爭起來同樣激烈，政治粉還形成了所謂「非XX不投」的現象，甚至粉絲和粉絲間對立到形同仇寇的程度。由此可見，第一名症候群根本是人類普世現象，只是呈現在明星身上是顯性，而追星族則是隱性。

3. 柯文哲說他從來不想選總統，這話聽聽就好。

4. 影響到他不接受副手，也放棄自己參選還有一個來自第一名症候群的效應：第一名就應該是模範生，必須做滿做完。這是要嚴守線性規範性格，守技術性規則，而欠缺戰略抉擇能力的的表現。另外，智商157市長必須有能力在兩岸關係上做到別人做不到的開展，同時模範市長就必須把城市論壇辦好，為達目標，留下一些戰略上的嚴重後遺症，都是第一名症侯群的表現。另外，他回答，陳菊被關時，我做醫生，怎樣；以及不是被迫害到走投無路不會參選市長等，這當然和「當時我們都選擇服從」完全是兩回事，但是都清楚說明了守線性規範的模範生和一心想「重新開機」甚至換新機的革命家的根本差別。

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