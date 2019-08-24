林濁水觀點》柯文哲很瞎（二）：從拉攏旺中到翻臉怒嗆

「神經病」當然挑釁了北京；好好做自已的事，挑釁了蔡；獨派吵成一團是有的，說已經和北京打成一團，挑釁了台獨民眾，居然不挑釁則己，一挑釁把所有的人都挑釁了，真的太猛了，這不會太高處不勝寒？效果如何，他在等，大家也都在看。

林濁水

2016～18年兩岸政策有比蔡柯兩人更像的嗎？

2019年年初2月，競選總統支持度柯韓勢均力敵，蔡遙遙落後，只剩16%，形同2015換柱前夕的洪秀柱，整個民進黨焦慮得不得了1。

不料，6月9日香港百萬人上街頭，反送中效應強烈襲來，蔡英文支持度迅速翻轉，柯韓持續下挫，8月初蔡支持度逼近韓，逼下柯。柯宣布將研發核彈。8月6日民眾黨大會召開前夕，柯文哲集中火力攻擊蔡英文，不但攻擊她身邊沒有一個不貪腐的，而且一連串地算他和蔡之間的舊恩怨，特別對2018年1月蔡以檢討柯的「台灣價值」開頭，發動持續到年底投票的統獨之戰耿耿於懷。

柯向來認為統獨是台灣藍綠為了選舉操作的「假議題」，2018年蔡總統發動台灣價值之戰，恰恰提供了柯文哲自圓其說的依據。因為從2016年就職總統，到她發動台灣價值之戰再到2018年11月24地方選舉投票這一段時間，台灣政界並不容易找到像蔡柯兩人在兩岸政策上那麼接近的。

首先，在原則或立場上，雖然柯文哲講了「兩岸一家親」很受爭議，關於九二共識，柯和蔡都小心處理，都沒有正式承認，但是從蔡的520就職演說來衡量，蔡的「拒絕」遠比柯模糊，她說，「兩岸之間的對話與溝通，我們也將努力維持現有的（馬總統的）機制。」、「尊重1992的歷史事實」、「求同存異，進行溝通協商」、「新政府會依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，處理兩岸事務。」

柯向來認為統獨是台灣藍綠為了選舉操作的「假議題」，2018年蔡總統發動台灣價值之戰，恰恰提供了柯文哲自圓其說的依據。（本報資料照）

其次，在那一段時間內，兩個人在具體行動上都努力閃避在統獨立場上的表態，兩人都不接受九二共識，但是都押寶在以主張「兩岸一中」而沾沾自喜的宋楚瑜身上，希望宋替他們打通北京之門。有時面對北京時，蔡還謹慎超過了柯，例如，馬總統時代台灣列席WHA的代表總會在大會上演講時自表台灣，但是蔡下令不准；又如川蔡通電話，雖然被津津樂道，她是幾十年來第一位接到美國總統當選人電話的中華民國總統，但是促成通電關鍵人士葉望輝說，蔡獲得川普將來電時「被嚇死了」，通電因此延遲了2個星期才舉行。

當時蔡把川普「過度」友善的態度幾乎和3年後柯文哲說「台灣如果面對中國壓力時接受了美國的力挺，等於不顧警察在旁邊就去搶銀行」簡直差不了太多了。再如象徵意義重大的823紀念會，就職後從不參加，到了今年因應郭柯王將在北市紀念儀式中會面的情境才第一次參加。

蔡的小心謹慎除了個性因素之外，也有非常慘重的經驗基礎。

陳水扁在2005年地方選舉慘敗後，和游錫堃共同領導台獨冒激進路線，和美國全面翻臉，使美國對民進黨重手修理一直持續到蔡當上主席之後，直到不惜在2012年介入台灣的總統選舉的程度，使嚴重受傷的蔡養成對兩岸議題過度小心翼翼的習慣。她在當選後宣布兩岸政策是維持現狀，她宣布時還沒有就職，因此所謂維持現狀，當然就是維持馬總統時代的現狀的意思，這宣佈很令獨派人士憤怒。

她的過度小心除了個性使然，還有一個重要的理由，那就是缺乏正式外交管道。台灣政學界對美政策理解過度依賴因政權輪替等關係從政府部門退到智庫的專家們，他們過度依賴過去自傲的經驗，以致於對美國政府因中美關係緊張升級逐漸微調的對台政策稍嫌陌生，而經常對台灣提出過度保守的警告，蔡的專長又並不是迅速洞察時局。

蔡總統小心謹慎以致於保守到這程度，比起柯文哲簡直有過之而無不及，這樣的一位總統卻突然在民進黨提名姚文智和柯拼市長前夕檢討起柯文哲的台灣立場，並且領導整個黨進行了11個月的砲火攻擊，柯文哲質疑她完全是選舉操作，不是理念信仰，應該並不過份。不過，蔡和柯在台灣立場上早就被深綠高度不滿了，因此她點燃統獨戰火如同打出七傷拳，兩人同様受傷，在泛綠民眾中支持度同樣下滑，而不必意外的，賴淸德支持度因此上升。

1月以後兩人聲望同時下跌，到了5月底姚文智正式提名，6月，蔡總統聲望持續下跌，但是柯文哲則聲望持續上升一直到勝選，雖然驚險地只蠃3000票，聲望卻升到了一整年的最高。

蔡、柯兩人民眾信任度變化圖。（來源：戴立安民調）

天然獨v.s.老獨

在這一段攻防期間，跟著蔡出手的都是典型的激進老台獨，但是因為屬於年輕人的天然獨對他的支持紋風不動，柯姚之戰於是呈現老台獨、天然獨分邊站的不幸現象。由於絕大多數天然獨的支持，使柯終於驚險渡過難關。

事實上，由於柯聲望長期遠高於蔡，因此總統人馬以柯為競選總統頭號假想對手的策略很早就展開了，在2017世大運舉辦的過程中，總統人馬放話攻勢猛烈，面對攻勢，柯在這段期間，以尊蔡為基調，而且在台灣立場上也小心因應，例如力抗北京壓力，堅持讓蔡英文以總統身分站上頒獎台，又在世大運演講全篇都是圍繞台灣主體展開，提了11次「台灣」，不像蔡在WHA中下令部長「取消台灣」。

2018年，非洲布吉納法索昨與我國斷交，他反嗆藍營對蔡舖天蓋地的攻擊，說「這也沒有什麼」、「台灣在國際處境很艱難，所以必須自立自強，不能老是把國家的命運寄託在他國善意之上。」又說，小英總統要撐住，這時候更該給她足夠的支持。

柯文哲諸如此類挺英又挺台的反應，無疑的為自己墊了底，使他在面對老台獨台灣價值的攻擊時有撐。另一方面，蔡在面對北京時，壓抑台獨，面對柯時又打統獨牌，兩兩自相矛盾，以致於殺傷力大受限制。

再一方面，總統既然打壓台獨，造成的後果就是台獨的社會支持度出現30年來無前例的崩盤。從2016年她就職時的51.2%崩潰到2018年12月的35.1%，非常恐怖。

統獨支持度變化。（資料來源：台灣民意基金會民調）

總統非常重視民調，那麼我們不知道當她看到台獨支持度持續大幅降低，到底是因為感覺獨派對她的不滿失去社會支撐而鬆了一口氣，還是對台灣民眾的國家認同弱化而擔心？但無論如何，這也使她對柯的打壓失去社會支撐的力道。

本來，民眾的國家認同不可能變得那麼快，因此實際上的意義是台獨的支持者受到總統的打擊，失去台獨的光榮感，從顯性的支持者變成隱性的支持者。在諸多因素交錯之中，柯文哲在2018年1124不但過了關，而且全國聲望因沒被打壓下去而達到最高峰，而蔡則落在谷底。

大勝之後柯文哲走上冒進嗆獨之路

柯文哲市長連任過關，本質上是天然獨頂住了老台獨的攻勢，不是反獨戰勝了台獨。但是天性驕傲的柯似乎並不是這樣看。一直到2018年1124柯文哲面對蔡發動的統獨之爭，採取守勢，但是現在他變了，180度轉向攻勢，既猛烈向台獨嗆聲，也攻擊蔡；至於蔡，在韓流崛起後攻擊對象轉向韓國瑜，對柯反而採取拉攏攻勢。

柯文哲天性驕傲，認為智商157就是一切OK，一開始大有兩岸議題既然難倒眾生，那麼要解決捨我其誰的氣慨。例如，他宣稱北京對2017年的雙城論壇比較焦慮；又如在面對一個未經證實傳言說習近平欣賞他時，他宣稱「全世界都想了解柯文哲」；就不提他認為全世界庶人民粹領袖出頭當政由他開頭，後面川普、杜特蒂才跟著來這件事，態度真正躊躇滿志了。高級自信的柯，為了展開大業，上台後廣攬統獨中立各路人馬組成兩岸事務團隊，但是團隊中，很快的獨色彩淡出，親中人士主導。6月城市論壇舉辦前團隊更大洗牌，增聘親中台商當成員並納旺中副董事長入兩岸小組。這時他的盟友郭台銘已經開始高分貝嗆旺中了，在最近一波反紅媒潮又起時，他反嗆說他反紅媒也反綠媒。

柯文哲努力結盟的郭痛批旺中和台辦的關係，讓柯非常意外，但是從組了黨，旺中人士仍然身居中評委，可見高級狂傲的他仍然我行我素地走在親旺中的軌道上。（本報資料照）

他以拉攏台商並得到台灣首富支持為得計，只是郭台銘說台商有兩種，一種做內需靠中國政府賺錢，仰人鼻息，卻反過頭來要依北京的意思介入甚至主導台灣的政策方向，這種台商郭很看不起；另一種台商替中國創造就業機會，賺外匯像郭自已，可以有不被國台辦支配的自主性。毫無疑問的，柯結交的台商是前一種，這很自然的，因為他們非得勤於和台辦打交道不可，而和台辦打交道，正是柯努力的工作。和這種台商交道打多了，柯「最看不起又台獨又到中國賺錢」這形同替中國政府獵巫背書似的話就脫囗而出了。

對他努力結盟的郭痛批旺中和台辦的關係，相信讓柯非常意外，但是從組了黨，旺中人士仍然身居中評委，可見高級狂傲的他仍然我行我素地走在親旺中的軌道上。

逆統消獨長大勢，柯大傷特傷

1月2日，習近平發表習五點，強調對台要推動一國兩制，台灣社會強烈反彈，隱性台獨也迅速翻轉成為顯性，長期對北京低調以尋求溝通的蔡再沒有迴旋空間只好反嗆，由於她一反過去態度，令社會驚艶，她的支持度由谷底開始長達8個月的回升；相對的，柯反而怪蔡反應不當，同時不顧台獨支持度快速回升，逆向繼續對台獨嗆聲，去年力挺他到底的天然獨，對他的支持持續退散，尤其是從壟斷了台獨年輕人支持度，落到年輕人的支持度遠低於蔡英文，總體支持度一路走跌的結果，落到三腳督的最後一名。等到拉攏旺中人士組成民眾黨，天然獨更進一步從既支持退散升級到公開嗆柯，而盟友郭台銘也再受不了他和旺中的親密關係了，他只好反過來痛駡紅媒，和旺中猛烈互駡。

回顧3年來柯文哲的浮沈的歷程真是神奇。在被民進黨猛攻時穩住陣腳，反而在蔡英文拉攏他的時候，一路下行；在被動防守時愈守愈勇，主動出擊愈擊愈自傷，被嗆而升，嗆人反降。神奇還有，號稱白色，卻一路愈走愈親近紅媒；最後竟然靠藍營的郭台銘把他拉了回來，然後猛暴翻臉。故事真是發展得太過荒唐了，如今和紅媒翻臉翻得夠猛了，現在居然說：「如果你隔壁住了一個神經病，每天都在大吼大叫說你家財產都是他的，那你是跑去他家門口對他嗆產權明明是我的、去跟他打成一團，還是把鐵窗鐵門裝一裝，好好做自己的事？」

「神經病」當然挑釁了北京；好好做自已的事，挑釁了蔡；獨派吵成一團是有的，說已經和北京打成一團，挑釁了台獨民眾，居然不挑釁則己，一挑釁把所有的人都挑釁了，真的太猛了，這不會太高處不勝寒？效果如何，他在等，大家也都在看。

註：

1. 韓37%，柯35%，蔡16%。

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