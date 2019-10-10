法操》「孝」道與傳統中國「法」的關係？

為什麼百善孝為先這句話，如此深刻的刻化在我們心中呢？原因在於，過去的政權，都相當保護護家族內部尊卑結構。

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古訓有云：「 百善孝為先」。中國傳統認為，所有的善行中，孝道是第一位。而為什麼中國會這麼重視孝道呢？「孝」又跟台灣法律史有什麼關係？本次臺大開放式課程《台灣法律史：從前不教的一門課》的第三堂課，透過孔子周遊列國的故事，讓我們了解傳統中國法的思想淵源，以及傳統中國法如何持續影響著台灣！

如果羅馬法屬於西方世界，那麼傳統中國法就屬於東亞世界

課程的一開始，王泰升老師提及，傳統中國法不僅影響台灣，在過去天朝／朝貢體制下，漢族居住地中原的法律，影響的範圍達朝鮮半島及日本群島。所以傳統中國法，同時也是東亞法律傳統。尤其在現代意義國家尚未出現前，以國家作為區分其實是沒有意義的。就如同「孔子是哪國人？」這個問題，精確來說孔子其實不是中國人，是魯國人。但為論述方便，還是以傳統中國法來作為代名詞。

而追溯法律的來源，現行法的歷史淵源在希臘在羅馬。而我們若要在故宮找傳統中國法的淵源，我們可以找到「鼎」作為代表。為什麼和鼎有關呢？這是因為傳統中國法基本上是《秦律》作為代表，但這些法律並非秦朝才出現，《秦律》是總結先秦時代的法律經驗，而在春秋時代就有把「刑」鑄在鼎上面的成文法律經驗。

孔子反對成文法？重妥當性勝過法明確性

孔子生於周朝，在封建秩序以下，周天子才是盟主。但孔子出生時，禮秩序開始崩壞，現實的政治實力決定誰是老大。在周遊列國時，孔子就有對把刑鑄在鼎上的事情表示反對！由於周朝的封建制度，就是靠著區分貴賤的典章制度，在貴族遵守法度，庶民尊重貴族的原則下，才能維持統治的秩序。

但晉文公作為執政官，卻為庶民製作法律，放棄貴賤不變的典章制度，還把法鑄在鼎上。這讓孔子質疑，在這樣的情況下，人民就看鼎上的規定就好，怎麼會尊重貴族呢？貴族這樣要怎麼守住家業？這樣還能成為一個政治實體嗎？[註]

由於孔子遊說的客戶是國君，他講述的重點是國君的利益。所以孔子主張「禮下庶人」，當庶人也可以遵守禮教，當一個國家都有要遵守的秩序，就會有規範。但「刑」不需要鑄在鼎上，因為統治者必須有絕對的權力，若把規定鑄在鼎文上，就會變得無法變通。

漢武帝獨尊儒術，其實是將「儒」「法」合一

但由於當時的禮秩序已經崩壞，孔子的「禮下庶人」無法維持秩序。故法家主張「刑上大夫」，不僅庶民需要受到刑的制裁，連貴族都要用刑拘束。而「法家」的「法治」與現代法的意義不同，所謂的法治，就是君主個人的意志，除了君主的意志外不能有其他思想存在。

將儒法結合後，就發展出三綱的君父權統治模式，君臣、父子、夫妻。這些構成了傳統中國法的規範內容「家族主義」、「差別主義」、「君權至上」、「責任本位」。

君父權統治模式，內化你的服從！

回到文章一開始提到的，為什麼百善孝為先這句話，如此深刻的刻化在我們心中呢？原因在於，過去的政權，都相當保護護家族內部尊卑結構。以《清律》為例，詛咒辱罵父母，死刑。會這樣規定是因為在君父權統治下，如果你不服從父母，你就不會服從皇帝，所以母親父親尊長都是不可侵犯的，藉此來表達皇帝不可侵犯性。

而上述這些與台灣法律史有什麼關係？這些概念又如何影響著當今的台灣？就讓我們下回分曉！

[註]「晉其亡乎，失其度矣！夫晉國將守唐叔之所受法度，以經緯其民者也。卿大夫以序守之，民是以能遵其道而守其業。貴賤不愆，謂度也。文公是以作執秩之官，為被廬之法，以為盟主。今棄此度也而為刑鼎。民在鼎矣，何以尊貴？何業之守也？貴賤無序，何以為國？且夫宣子之刑，夷之蒐也。晉國亂制，若之何其為法乎？」《春秋左傳．昭公二十九年》

資料來源：臺大開放課程王泰升老師《台灣法律史》

本文經授權轉載自法操 「孝」道與傳統中國「法」的關係？

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