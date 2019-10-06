法操》【香港《禁止蒙面規例》】我國集會遊行法也規定不可以有「妨害身分辨識之化裝」？

根據報導，香港反送中抗爭持續延燒，香港政府為此通過《禁止蒙面規例》，隨即再次引發香港民眾上街抗議，並聚集在各地共同宣讀「香港臨時政府宣言」，宣告成立「香港臨時政府」，堅決反抗背離民意的香港政府。《禁止蒙面規例》依據為何？我國也有類似規定嗎？

（法操提供）

◎法操司想傳媒

香港反送中抗爭持續延燒，香港政府為此通過《禁止蒙面規例》，並於2019年10月5日0時開始，全面禁止香港人在集會遊行蒙面。香港保安局局長李家超解釋，此禁令是針對激進示威者，用意是防止激進份子的身份於群眾活動中被淡化，使其應負的責任被模糊。並強調港警有足夠的執法經驗，會在合理懷疑下才會有所行動，請社會無需過度憂慮。

不過根據新聞報導，《禁止蒙面規例》訂立後隨即再次引發香港民眾上街抗議，並聚集在各地共同宣讀「香港臨時政府宣言」，宣告成立「香港臨時政府」，堅決反抗背離民意的香港政府。

香港政府昨（五）日宣布實施《禁蒙面法》，導致香港各區出現大規模抗爭。（彭博）

《禁止蒙面規例》依據為何？我國也有類似規定嗎？

限制人民自由，竟然只用行政命令？

早在818香港維園集會，超過170萬人上街頭時，就有傳出港府打算利用《緊急情況規例條例》（下簡稱《緊急條例》）來處理衝突。雖然當時林鄭月娥否認，但這一天終究還是到來了。

根據《緊急條例》，「香港在行政長官會同行政會議認為屬緊急情況或危害公安的情況時，行政長官會同行政會議可訂立任何他認為合乎公眾利益的規例。」在規定中，他們可以「修訂任何成文法則，暫停實施任何成文法則，以及應用任何不論是否經修改的成文法則。」

但香港律師質疑，《香港特別行政區基本法》（下簡稱《香港基本法》）沒有任何條文賦予特首自行宣佈特區進入緊急情況或狀態的權力；更有人提出《緊急條例》根本是殖民的產物，早已不合時宜，現今不宜用當年的殖民地管治方式鎮住局面。

回到基本原則，的確並非所有自由都可以無限上綱，但針對人民基本權利的限制，應該有較高的法律保留原則。而香港人民的集會自由，為《香港基本法》明文賦予的權利，要限制此部分的權利，至少應該為香港立法會通過的法律。

我國集會遊行法也有相似的規定？

的確我國《集會遊行法》有相關規定，第14條：「主管機關許可室外集會、遊行時，得就左列事項為必要之限制：六、關於妨害身分辨識之化裝事項。」不過，我國集會遊行法並非由行政首長下令，而是透過立法程序制定，在規範的位階上與香港是不同的。

且此項規定是於1988年就已經制定，而我國集會遊行法也從2002年後就未曾修正，距今30年前的法律，是否合時宜，也是一個相當值得討論的議題！

本文經授權轉載自法操 【香港《禁止蒙面規例》】我國集會遊行法也規定不可以有「妨害身分辨識之化裝」？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法