法操》【雄中自衛隊】自由民主多元的高雄中學

對於韓國瑜遭雄中畢業生合影突襲事件，雄中校長謝文斌表示「雄中自由民主多元，平常心看待每一件事情就好～～」。但大家知道雄中的自由民主風氣傳統，源於1945年嗎？大家知道，228事件在台北爆發後，雄中學生主動組成自衛隊維護治安嗎？

法操司想傳媒

根據媒體報導，高雄市長韓國瑜，參加107學年度模範生與優秀畢業生合影活動，一名高雄中學畢業生，拿著一本《為什麼愛說謊》心理學著作上台，引起各界熱議。雄中校長會後則在臉書上表示「雄中自由民主多元，平常心看待每一件事情就好～～」。

高雄市長韓國瑜，參加107學年度模範生與優秀畢業生合影活動，一名高雄中學畢業生，拿著一本《為什麼愛說謊》心理學著作上台，引起各界熱議。（資料照）

但大家知道雄中的自由民主風氣傳統，源於1945年嗎？大家知道，228事件在台北爆發後，雄中學生主動組成自衛隊維護治安嗎？現在就讓我們一起來回顧這段歷史吧！

二戰後民主風氣大開

根據維基百科整理《青春進行曲：二二八高雄中學自衛隊》內容中提及，1945年9月當時少數留在台灣的日籍教師與台籍教師開始講究民主作風，「尊重學生的人格……言論完全自由，任何事情都可以討論。」另外當時的雄中，也針對高二學生，解除了象徵軍國主義時代的髮禁。

雄中自衛隊

228事件發生後，各處動盪不安，於是在高雄中學號召下，高雄工業學校、高雄商業學校和高雄女中的學生集結，於1947年3月4日成立自衛隊維持學校附近治安，以雄中為臨時收容所，介入並保護生命遭威脅的外省人。學生利用日治時期所學習到的軍訓知識，並擁有槍械，但其實這些槍械大多無法使用，經過整理後殺傷力仍有限。

雄中自衛隊的紀念牌。（維基共享）

與國民政府交火

1947年3月5日，因為憲兵把持了高雄火車站，阻斷交通的樞紐與糧食的運送，故自衛隊組一支「決死隊」想要奪回車站。但因為欠缺訓練以及武器精良程度的差異，學生意識到大勢已去，最後在高雄一中父兄會會長陳啟清出面和憲兵達成停火協議下結束。這次的行動中，學生顏再策中彈送醫後不治。

228事件中唯一受到軍隊攻擊的學校

當學生意識到雙方武力的懸殊後，自衛隊就解散了，學生各自回到家中。但由於軍方無法確認學校內的武裝情況，故還是對學校發動砲擊，並發現在內躲藏避難的外省人。228事件後，政府表示將「寬大處理」本次參與行動的學生，但報章雜誌大幅的報導自衛隊成員是受「日本奴化教育的毒害」。

此次行動最後仍被當時的政府定調為「學生有計畫地推翻政府」，並提出「學生軍組織表」、「告親愛的同胞書」、「高雄學生聯合軍本部關防」等煽動的證據，指稱學生把外省人放在窗邊當人肉盾牌。但參與的學生表示，根本沒看過這些文件，且當時已經撤離學校，不可能強迫外省人在窗邊作人肉盾牌。

日治時期高雄中學校學生軍事訓練。（維基共享）

追求真相，是為了記取歷史的教訓！

每次只要提到228事件，總是會有人認為這件事要吵多久？總是會有人認為這是在撕裂族群。但追求真相、公布檔案，不是要在制度上去追究這些人的責任（當時的主政者，大部分也都已經去世了），而是希望透過轉型正義還給當時的人應有的公道。同時讓生活在台灣這塊土地的所有人了解到，過去曾經發生過的事。時時警惕每一位台灣人，民主自由得來不易！

米蘭．昆德拉說：「人類對抗權力的鬥爭，就是記憶與遺忘的鬥爭。」

本文經授權轉載自法操【雄中自衛隊】自由民主多元的高雄中學

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