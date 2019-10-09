胡，怎麼說》那兩句會「動搖國本」？中國竟「地動山搖」！

Fight for freedom.Stand with Hong Kong！美國NBA火箭隊總經理莫雷這兩句話，就會「動搖國本」？否則，為何中國這麼大動作報復反制，搞的自己先「地動山搖」！

美國職籃NBA休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）本月5日在個人推特上發推，並附上寫有「FIGHT FOR FREEDOM（為自由而戰）」、「STAND WITH HONG KONG（力挺香港）」等字眼的圖片，引爆中國粉絲怒火。（擷取自虎撲）

這兩句話有那麼嚴重嗎？竟然引來中共的黨、官、媒、網、民傾巢而出，對火箭隊、對NBA展開報復，包括禁播、停賽、停止交流、扺制、網路攻擊辱罵等等。

就世界上任何民主國家而言，這兩句話很平常，是莫雷對香港人民反送中運動的意見表達，更是他的言論自由，中國不愛聽，可以駁斥、反批等等，但中國卻把此一NBA事件，升溫到國家主權鬥爭的層次，動用黨國力量，官民、上下一齊發動對NBA、對火箭隊、對莫雷報復攻擊。這也顯示專制政權統治「基礎不牢」，才會藉對外炒作愛國主義搞的「地動山搖」，「中國併發症」又發作了。

莫雷對香港人民反送中運動的意見表達，是他的言論自由，中國不愛聽，可以駁斥、反批等等，但中國卻把此一NBA事件，升溫到國家主權鬥爭的層次。（路透）

其實，中國利用金錢、市場、經濟力做武器，控制國際企業及個人（包括演藝界、學界、企業界等等）、霸凌各國的惡行，已形成惡性模式，更積惡如山，台灣的感受及受害最深重；現在，它食髓知味，竟然公然霸凌美國企業NBA，公然以所謂「中國原則」審查、判定、禁制、懲罰美國公民莫雷的言論。

中國此舉已挑戰美國等民主自由世界的普世價值，形成專制中國與民主自由之間的價值觀衝突，如果中共專制政權利用錢與市場，取得控制權，恣意妄為遂行其意旨，那將是人類文明的倒退、民主自由的倒退！

從莫雷那兩句竟讓「中國併發症」激烈反應、擴大發作來看，香港人民反送中、護自由、爭民主運動，已令中共政權驚懼、並隱然視為可能衝擊一黨專政的腹心之患。

從莫雷那兩句竟讓「中國併發症」激烈反應、擴大發作來看，香港人民反送中、護自由、爭民主運動，已令中共政權驚懼、並隱然視為可能衝擊一黨專政的腹心之患。（路透）

習近平在十一中國國慶談話中強調3個堅持，把堅持中共一黨專政列為首位，也可看出端倪。對外，中共政權恐將更強硬；對內，對香港反送中運動恐將升高暴力鎮壓，對其境內統治的控制手段，也將更緊張、更嚴酷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法