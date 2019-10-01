胡，怎麼說》專制邪惡帶著孔子面具，馬英九改正歸邪，跪了！

邪惡專制政權經常戴著各種面具，其中一種面具叫「孔子」！

馬英九看見孔子面具就屈膝，他跪的不是孔子，而是戴著孔子面具的中共專制政權！

中共沒有改邪歸正，而是馬英九改正歸邪！

馬英九、吳敦義曾是總統、副總統搭配，先後擔任國民黨主席，對中共政權都極盡討好諂媚之能事，吳敦義在8月7日稱，「共產黨已逐漸開明」，馬英九在928則稱大陸尊奉孔子，已「改邪歸正」。

馬英九在928則稱大陸尊奉孔子，已「改邪歸正」。（資料照）

中共政權在世界各地灑錢設「孔子學院」，輸出中共專制極權統治的意識形態，它更是中共「大外宣」的工具，做為爭霸天下的統戰之用，孔子學院只是戴著孔子面具，利用孔子掩飾其專制邪惡的真面目及企圖，其實與孔子沒什麼關係。

中共政權哪有「改邪歸正」？連一絲一毫都沒有！習近平掌權5年來，專制的邪惡更變本加厲，馬英九只要稍為張開一隻眼睛就好，看看新疆數百萬維族人被關進集中營（再教育營）、以極權暴力鎮壓各種宗教人士、濫捕監禁關押維權異議人士、驅使暴警殘酷鎮壓香港反送中運動....，除非你昧著良心、瞎了眼睛，你在那裡能看的到一絲一毫的改邪歸正？

中共政權在世界各地灑錢設「孔子學院」，輸出中共專制極權統治的意識形態，它更是中共「大外宣」的工具，做為爭霸天下的統戰之用。圖為2014年家長在教育局外舉牌抗議。（資料照／圖擷取自網路）

再看「焚書坑儒」，這是孔子的徒子徒孫們為嫁禍秦始皇而編造的說法，不過，就「思想控制」來說，中共政權做的就是「現代版焚書坑儒4.0」，中共專制政權認為對它一黨專政專制極權統治有礙的思想、言論、出版、影音、文字等等，一律封殺，連嘲諷習近平的相關辭句都不行，更從言論一路追殺到抓人，禁錮關押監控...。無所不用其極，網路管控更嚴密，這就是「現代版焚書坑儒4.0」！

不是中共改邪歸正，而是馬英九「改正歸邪」，或者更是他本來就心向專制邪惡的中共，只是露出了本來面目。

今天，中華人民共和國十一國慶，但是，對中國國民黨來說，這應是黨殤、中華民國國殤日，因為中華人民共和國建政日就是中國國民黨丟掉大陸日，馬、吳卻對專制邪惡的中共政權如此卑躬屈膝，不惜歪曲事實、顛倒是非，失格失節、不知羞恥，莫此為甚！

馬英九（右）、吳敦義（左）對專制邪惡的中共政權如此卑躬屈膝，不惜歪曲事實、顛倒是非，失格失節、不知羞恥！（資料照）

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