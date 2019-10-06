自由開講》比《返校》電影更恐怖的是...

◎鄧鴻源

一位藍營人士說，我父親是一個白色恐怖受難者，他曾被依懲治叛亂條例判無期徒刑，後來幸運改判走私坐牢4年後出獄，我們全家的命運都因此改變，但我們並沒有因此厭棄中華民國，因為我們知道那是國府對抗共產主義時，大時代大悲劇中的小插曲，但現在看到民進黨及其附隨者為了私利，選擇割裂事實、扭曲歷史、刻意掩埋隱藏史實，以達到洗腦年輕人，建立民黨專政、綠色王朝的恐怖基礎，其手法與過去高壓時代出如一轍，對我這個白色恐怖受難者家屬而言，確實驚悚！

《返校》電影最恐怖的，不只是線民密告或國民黨亂殺人，尤其是七十年後，許多類似那位「白教官」的人，在反年改行列中，抗議為何他們的月退俸不足十萬元，且沒有18%與年終「慰問金」，還有一堆糊塗蛋附和國民黨，指責執行轉型正義的黨產會與促轉會是「東廠」，卻忘了那些當初只是參加讀書會就被抓、被關或被殺的人，至今還不知是誰告他們的密，甚至有人還將下令殺人的獨裁者當「偉人」崇拜，派衛兵去守護其銅像，還將國民黨黨歌當國歌唱，漠視國旗與軍旗中有國民黨黨徽，全民簡直是被「莊孝維」而不自知。

王可元（中）在《返校》被憲兵抓走，高喊「國家殺人」。（影一提供）

更糟糕的是，某位當初受害者的家族子弟，好不容易取得高學歷，如今高居市長，不為自己祖先曾經受迫害而伸張正義，居然還侮辱那些曾經為台灣自由與民主奮鬥與犧牲的人是「為非作歹」，也漠視自己轄區有全世界最雄偉也最醜陋的中正廟，至今還供俸曾經下令屠殺眾多無辜民眾的獨裁者銅像，辯說是為了尊重某些人的歷史回憶，然而卻不在乎許多受害家屬的歷史悲痛，忘了他自己去年還曾經到德國與波蘭了解人家的轉型正義怎麼做，真不知他的書是怎麼念的！

這位蠢蛋說，民進黨及其附隨者為了私利，選擇割裂事實、扭曲歷史、刻意掩埋隱藏史實，以達到洗腦年輕人，建立民黨專政、綠色王朝的恐怖基礎，其手法與過去高壓時代出如一轍，對他這個白色恐怖受難者家屬而言，確實驚悚！相信不少糊塗蛋也是這麼認為，只是他們是否想過，小英政府除了沒收國民黨與婦聯會的不法黨產，以及平反當初許多被汙衊為「匪諜」者的名譽外，至今有任何人被關、被殺或司法起訴嗎？不知綠色有何恐怖？到底是誰在洗腦年輕人？

德國與波蘭等國家，已經透過轉型正義，走出以往歷史恐怖的陰影，然而台灣許多人至今還沒走出來，還在被國民黨當「莊孝維」，這難道不是比《返校》電影更恐怖嗎？

（大學教授）

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