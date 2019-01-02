自由開講》「轉型正義」必須去除威權時代的制度與法律！

◎小樹

「轉型正義」是當初蔡英文競選總統時很重要的政見之一，前幾年「轉型正義」的代表作，許許多多學校、機關的銅，兩蔣遺像移除到大溪慈湖公園，因筆者長期參加繪畫班，近日老師帶我們一行人開心地出外山明水秀的慈湖寫生，遠眺紅瓦伴著紅葉綠蔭內心非常喜悅，原想今日必定可畫很多張傑作，哪知走近就定位卻找不到合適優美的體裁，原因竟是全國所有移除的兩蔣遺像全放在原來風景秀麗的慈湖公園中，讓人感覺似乎到一個可怕毫無美感的肖像公園，那是讓人覺得這就是民進黨總以為做些意識形態的改革嗎？畢竟那只是一尊肖像罷了，從左手交到右手而已嘛！

全國所有移除的兩蔣遺像全放在原來風景秀麗的慈湖公園中，讓人感覺似乎到一個可怕毫無美感的肖像公園。（資料照）

真正轉型正義是必須去除威權時代的制度與法律，在上位統治者最喜歡用司法及稅法整肅異己。當掌握權力的人，最怕的就是自我膨脹濫用權力，濫用國家權力機器對付手無寸鐵的人民，更是對自由人權的一大禍害。

民進黨當初提出轉型正義改革，目標很多、理念很吸引人，人民當初選擇信任蔡英文獲的多數支持及國會過半數上台執政，但目前看來，失望的人佔多數。因為還有太多威權時代殘留的法律與文化，仍繼續沿用舊時代的司法及稅法威權霸凌人民，台灣「司法及稅法」淪整肅異己工具，現今濫權官僚是最可怕的一環，首先濫權官僚做錯事就要嚴懲，沒有任何時效問題，近年來又有多少濫權官僚受到應有的法律制裁呢？否則如何大談改革，又要如何成立新的機構，都是紙上談兵，都是見竿不見影，台灣要如何真正改革？筆者非常期盼台灣真能由蔡總統帶領真正司法及稅法改革，邁入清廉公正的國家。

（金融業）

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