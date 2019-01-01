自由開講》中正廟的三軍儀隊不該撤走嗎？

◎鄧鴻源

據報導，促轉會、文化部計畫撤走中正紀念堂欣賞三軍儀隊，統派人 士就高唱反調，某統派媒體跨年夜還特定跑到中正紀念堂訪問遊客， 告知他們此事，看他們反應，結果都表示可惜。

針對中正紀念堂要如何轉型，促轉會建議應解除現存地景的威權性格，重新改寫園區內各種威權象徵意涵，未來應規劃撤出三軍儀隊。（資料照）



某些藍營人士說，評斷一位領袖的功過，應當是全面性的，客觀的。 蔣中正在那個威權專制的時代，有他過失的地方，但是我們也不應當 忽視他領導北伐抗戰的功業和保住台灣免於淪入共產黨之手的功勞， 更不應該完全無視於他對台灣教育和農工商業發展的貢獻。



他們還說，民進黨的轉型正義只看到蔣中正「過」的一面，對他的「 功」的一面隻字不提。從毀棄銅像、拆掉中正紀念堂，到提議新台幣 改版，這一連串仇恨的言語和行動，自以為是轉型正義，卻完全忽視 了片面的轉型正義已經傷害了許多感恩兩蔣父子的泛藍民眾感情， 更讓人對民進黨的霸道行為感到厭惡。



這種似是而非的論調一再老調重彈，無非是替蔣中正文過飾非。如果 蔣某人對某些事有功，能掩蓋下令屠殺無數人的罪刑，那麼希特勒是 否也可以將功抵罪？畢竟希特勒也曾經有功於德國人民。 蔣某人領導北伐與對日抗戰的「功業」又與台灣有何關係？ 何況北伐真的成功嗎？他有如史達林一樣， 不僅將德軍趕出自己領土，甚至進入德國，消滅德國、 逼死希特勒嗎？整個對日抗戰期間，他都躲在哪裡？有收復過一寸失 土嗎？



說他保住台灣免於淪入共產黨之手，更是荒謬，畢竟當年台灣是美國 勢力範圍，中共膽敢侵犯嗎？他們又有那能力嗎？ 當年中共進攻金馬時還租用民間破爛漁船，奢談進犯台灣？ 中共之所以進攻金馬，是因為金馬原本屬於中華民國，離大陸近在咫尺 ，豈容叛亂團體駐足並伺機偷襲他們？蔣某人一意孤行， 想拖美國下水，為自己取得反攻基地。台灣人幹嘛與他一起反攻大陸 ？畢竟是國共兩黨有仇恨，台灣與中共有何仇恨？ 為何也拖台灣人下水？



在二二八事件、白色恐怖與近四十年的戒嚴期間，蔣某人父子曾經犯 下許多不可饒恕的人道罪刑，包括美麗島事件、林義雄家屬、 陳文成與江南命案等，為何我們還蓋宏偉紀念堂、在各機關學校豎立 銅像、在鈔票印肖像等紀念獨裁者？還說甚麼毀棄銅像、 拆掉中正紀念堂、提議新台幣改版等，這一連串的轉型正義已經傷害 了許多感恩兩蔣父子的泛藍民眾感情？傷害少數人感情與許多台灣人 被殺、被關相比又如何？

反對人士說：毀棄蔣中正銅像、拆掉中正紀念堂、提議新台幣改版等，這一連串的轉型正義已經傷害了許多感恩兩蔣父子的泛藍民眾感情？（資料照）



如果不撤走中正廟與慈湖國家衛兵，是否繼續將民眾當「莊孝維」？ 如果這些衛兵中有人是二二八或白色恐怖受害者的家屬，又叫人情何 以堪？外國人如果知道蔣中正有如希特勒，會同意衛兵守護這種人的 銅像嗎？這不是錯誤的示範教育又是甚麼？如果統派媒體與人士認為 他偉大，那麼自己可以搬回去「供奉」，何必強人所難並浪費國家資 源呢？



為何蔣某人有「功」就可以如此紀念他？還有某所國立大學以他名字 命名，而前總統阿輝與阿扁就沒此待遇？輝與扁不是也曾對國家有重 大貢獻嗎？為何政府不能也幫他倆銅像與蓋紀念館？ 輝與扁所曾經犯的過錯，難道會比兩蔣屠殺與政治迫害眾多異議人士 與無辜人民嚴重嗎？不知統派媒體與人士的是非標準到底為何？ 莫非神經錯亂不是？



總之，沒有真相，沒有元兇，就沒有轉型正義，那麼以後學生繼續歌 頌獨裁者的事件，以及郭X英的劣行等，就可能重演， 台灣的國家認同也將繼續錯亂，對學生的教育有嚴重的負面影響，因 為我們居然還將世界四大殺人魔之一的獨裁者當「偉人」崇拜！不知 所有學校師生到底在教甚麼書、唸甚麼書？如今台大會選出這樣的校 長，也就不足為奇了！





（大學教授）

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