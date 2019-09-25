胡，怎麼說》勾勾纏慰留郭董，國民黨丟臉又自打臉！

郭台銘9月12日發出聲明退出國民黨，國民黨群情激憤，狠狠「圍毆」，甚至詛咒他出門被車撞，還要「公開聲明退黨有損黨譽」開除！9月25日，時隔不到兩週，國民黨中常會一致通過決議慰留，這兩個國民黨是同一個嗎？（資料照，記者劉信德攝）



9月12日，郭台銘發出聲明退出國民黨，國民黨群情激憤，狠狠「圍毆」郭董，甚至詛咒他出門被車撞，還要補砍一刀，以「公開聲明退黨有損黨譽」為由把郭董開除！



9月25日，時隔不到兩週，國民黨中常會一致通過決議，慰留郭台銘，還稱「郭台銘依然是國民黨員，無庸置疑！」這兩個國民黨是同一個嗎？沒錯，都是國民黨、都是同一批人，卻翻臉如翻書、變臉黑白戲，12日殺氣騰騰，磨刀霍霍向郭董，25日卻擺出極盡諂媚的笑臉，向郭董勾勾纏，真是丟臉又自打臉！



「國民黨哪一點對不起你？」、「不是退黨就拿你沒辦法！」、「國民黨不是菜市場，你想來就來，想走就走！」，以上是國民黨在郭董退黨後向郭嗆聲的用語，其他詛咒、狠罵的太多，就不再多述。

郭台銘的退黨聲明中，嚴厲批評國民黨「不該成為個人利益及權力分贓的平台」、「我個人再多的努力也撼動不了現有國民黨的分贓與腐朽文化」。（資料照，記者劉信德攝）

國民黨還準備對已退黨的郭台銘開鍘、補砍一刀洩憤，找出黨員違反黨紀處分規程，認為郭董公開聲明退黨更指責國民黨，有損黨譽，揚言追加最嚴厲的「開除黨籍」處分。



9月16日，郭台銘表示不申請連署參選總統，國民黨馬上「變臉」，對郭和顏悅色，頻送秋波；尤其18日趙少康爆料，12日當天登報勸退郭台銘的國民黨31大老中，有人向郭董要了一大筆錢，國民黨大老個個難脫關係，全黨人人自危馬上軟趴在地，黨魁吳敦義及中常會今天上演的慰留秀，簡直形同「跪求」郭董別退黨。



只要回顧12日到16日國民黨上下無情無義的狠狠追殺，郭董豈有不寒透心的？不接受慰留，還要國民黨不要再勾勾纏，郭董回馬一槍也算是情理之中。

18日趙少康爆料，登報勸退郭台銘的國民黨31大老中有人向郭董要了一大筆錢，國民黨大老人人自危馬上軟趴在地，黨魁吳敦義及中常會今天上演的慰留秀，簡直形同「跪求」郭董別退黨。（資料照，記者張嘉明攝）

郭台銘的退黨聲明中，嚴厲批評國民黨「不該成為個人利益及權力分贓的平台」、「我個人再多的努力也撼動不了現有國民黨的分贓與腐朽文化」，國民黨既然決議慰留，即使慰留不成，國民黨也等於承認郭董罵的對，照單全收了！

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