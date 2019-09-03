自由開講》被強灌的神豬不會幸福，被強灌的動保意識也不是正義！

本文稿轉載自溫宗翰臉書，獲其授權同意轉載。



◎溫宗翰

臺灣動物社會研究會發起了抵制神豬灌食的連署，這其實是他們長期以來策略性改變的一個環節，從反神豬到反神豬比賽，無處不充滿謊言，這個研究會的成員，應該都要受到學術倫理的批判與審議。

臺灣動物社會研究會近日發起的抵制神豬灌食的連署。（台灣動物社會研究會臉書截圖）

首先，採取欺騙報導人的手段獲得自己想要的照片，進而站在對立面攻擊他們，想要消滅他們，這嚴重缺乏學術倫理與人文素養。我不知道是不是環境學門的學術倫理門檻很低，還是他們的人文關懷與人道主義只存在人與動物，而不存在人與人之間。否則我覺得人類學與歷史學、宗教學、文學系所相關領域，應該針對保護田野環境與田野倫理的立場，對他們提出嚴正批判。其次，則是展現出來的照片、新聞連結與內容，既不是現有環境狀況，也不是事實，要用驚悚的畫面與媒體議論取得議題關注度，其實都得注意平衡報導與公正性的問題。

臺灣文學界從過去到現在有非常多作家、文人，經常透過各種作品來進行文化啟蒙，希望神豬比賽可以改變，過去確實也曾透過連署，來表達不希望將神豬當作客家文化的意象，但這些作為都是從文化內在肌理來思考，從無希望利用公權力來控制、抑制、禁止神豬比賽。

圖為神豬比賽。（資料照）

這跟臺灣動物社會研究會這次發起希望農委會回應的倡議連署，「終止神豬重量比賽祭祀」最大不同之處在於，文化變遷需要的是內在邏輯與思想價值觀的潛移默化，而不是公權力的制約或是政策的限制。對於這個協會我首次提出個人嚴正的批判，過去他們關於神豬比賽的諸多發言，其實都能看得出他們認真地田野，卻始終沒有深度地搞懂這些文化背後的深層思想，更遑論用充滿熱情地參與實踐來改變什麼，所以他們只剩下廉價的公權力控制慾。

被強灌的神豬不幸福，同時，被強灌的動保意識也不是正義。

文化變遷需要參與式的實踐，請停止假借動保大旗，來製造社會對立。

（民俗亂彈執行編輯）

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