自由開講》毫無法學素養及權力分立概念的監委 是台灣社會的亂源

◎魏國浩

報載監察院王美玉及仉桂美兩位監委，日前發布新聞稿，指「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例第5條與第7條規定有違憲之虞」，要求考試院「該院自應積極聲請解釋憲法，並中止相關法令之適用。」，並意有所指的指責司法院背離職守，於今年6月14日的司法院大法官決議不受理監察院曾於107年10月9日院會審議通過聲請關於「年金改革」解釋案，故本次新聞稿所稱之案件，宥於現有的大法官與法律架構，監察院再提出釋憲案無疑是肉包子打狗。

監察委員仉桂美（右）、王美玉（左）。（資料照）

姑且不論此一法律違憲與否，從這篇新聞稿來看，王與仉兩位監委似乎是把監察院的招牌當作自己公報私仇的武器，找到機會就要修理其他兩院，以報之前提出之釋憲案不被受理之冤，全然不顧中華民國憲法明定之五權分立原則，以監察權遂行侵犯司法權與考試權之實，於此角度觀之，這兩位監委今天這樣的說法，也是非常明顯的違憲，又何來立場指稱法律違憲？ 再來，法律違憲與否，這是司法院大法官的職權，監察委員居然可以代替大法官為法律有無違憲做出判斷，這簡直是中華民國憲政史上的一大奇蹟，而如果這兩位監委要辯稱這樣的說法只是質疑，那豈不是把監察委員的發言，等同於一般民眾在自己的社群媒體上抒發自己的感想，這樣子要你們在那個位子上何用呢？

事實上，考試院退撫司長陳紹元日前接受媒體訪問時表示：「針對此議題，台東地方法院行政庭在處理相關訴訟案件時，已對此提出釋憲，且釋憲案已成立並在司法院處理中，考試院未來會依據司法院所提出的爭點配合說明，若未來召開說明會、言詞辯論庭也都出席參與，因此基於已成案，考試院不會對此重複提出釋憲。」，已經成案的釋憲案，本質上便已進入大法官的審理階段，今天這兩位監委不知是故意忽略這個事實，還是不懂得大法官處理釋憲案的程序，竟利用監察委員的身分發佈新聞稿，意圖對外製造輿論壓力，對大法官行使判斷造成干擾，如此居心叵測，令人感到痛心，什麼時候我們的監察院成為監察委員整肅異己的工具了？

可不要忘了，去年銓敘部經清查後統計，退休人員「黨職併公職」溢領退休金金額約2億元，其中國民黨的「三巨頭」，關中溢領1011萬7384元排行第一、連戰溢領983萬1240元居次，胡志強則以溢領865萬1649元排第三，這些都是台灣人民辛辛苦苦的血汗錢，民進黨政府只不過想將事情撥亂反正，還給社會公平正義，卻遭到王美玉及仉桂美這種毫無法治與公平正義觀念的監委用此等罔顧權力分立原則的方式阻擋，台灣人民應該要感到生氣才是，這樣的監察委員，這樣的監察院，有不如無啊！

（智庫研究員）

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