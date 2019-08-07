瞭望之窗》人民幣貶值、匯率操縱國：川普與習近平對美中貿易戰的盤算

美中貿易戰進行至此，看起來是一場兩輛高速列車的對撞，在川普連任選舉前不會好轉。但比起川普面對的選舉壓力，習近平面臨的是來自內部看不見的反撲勢力。北戴河會議正在召開，香港「反送中」運動又如火如荼，內部因素讓習近平在大阪「川習會」沒有向川普讓步的本錢，只能軟硬並施，爭取更多的時間。但中國經濟能夠撐多久是一大考驗

托克維爾

6月底在大阪的「川習會」上，美國總統川普向中國國家主席習近平釋出善意，讓美中貿易戰二度休兵，也延後原本要向總值3,000億美金中國輸美產品課徵關稅的決定。川普更接受習近平的要求，有條件地對中國通訊巨擘「華為」公司解除禁令。據傳習近平承諾將大量採購美國農產品作為回報。

但就在8月初美國貿易代表賴海澤率團前往北京進行後續談判未果後，8月2日川普突然在「推特」上宣布，自9月1日起將針對中國輸美價值 3,000 億美元產品加徵 10% 的關稅。川普先前已分別針對500億和2,500億的中國輸美商品課徵25%關稅。這次再加3,000億，等同幾近中國所有輸美產品都必須加徵關稅。

川普更毫不避諱地批評北京是想打拖延戰術，有意等到他連任失敗後，再來和下一任民主黨籍的美國總統進行談判。川普也抱怨中國並未履行對美採購農產品的承諾。

這場貿易大戰打到現在，隨著新的情勢變化，已經註定是一場長期戰役，川、習兩人各自面對與日俱增的內外部壓力，比的是誰的氣長，較量的是誰的籌碼更多。但不容否認的是，兩人遭遇的風險也愈來愈高，端視誰較有能力化解。

首先，美中兩國的經濟長成是關鍵因素。川普對於現階段美國經濟甚具信心，預估今年GDP能夠維持2.5%，失業率也創下半世紀以來新低。中國經濟持續低迷則是習近平的心頭大患，今年第二季中國官方預估經濟成長率只有6.2%，是過去27年來最低。但數字背後的潛在衝擊，仍讓川、習兩人皆不敢大意。

美中貿易大戰打到現在，隨著新的情勢變化，已經註定是一場長期戰役，川、習兩人各自面對與日俱增的內外部壓力，比的是誰的氣長，較量的是誰的籌碼更多。（AFP）

美國民主黨總統黨內初選第二次辯論，上週才在底特律舉行。參選者不約而同都從貿易、減稅和薪資三大面向來批判川普。加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）就指出美國經濟面的榮景是川普誇大的成果，實際上川普非但未能履行GDP達到3%的競選承諾，今年春季的美國GDP也逐步下滑到2.1%。更遑論就業率也出現停滯現象，且多是屬於兼任的臨時工作。例如川普上任頭兩年，美國社會每個月平均增加20,000個工作機會，現在的數字則下降到8,000。

賀錦麗更強調，受到美中貿易戰以及中國對美國農產品報復的結果，美國有愈來愈多農民瀕臨破產邊緣，汽車工人也面臨失業危機。尤有甚者，由於川普幾乎對所有中國進口商品課徵關稅，包括前兩波的產品包括鋼鐵、鋁、洗衣機、太陽能面板等，最新一筆3,000億更包含筆電、手提電腦、等日常用品，讓美國人民每年的整體預估開銷多出14億美元。

賀錦麗的指控部分有所根據，部分也帶點吹毛求疵的意味。根據《經濟學人》雜誌的調查，川普向中國輸美產品課稅，將使得每戶美國民眾每年增加419美金的開銷。加上感恩節和聖誕節等傳統購物季即將到來，美國民眾對於美中貿易戰影響到他們日常生活開支可能才會開始「有感」，這種情緒會否反映到選票上，給川普製造壓力，除了民主黨人虎視眈眈，中國也暗自盤算。

賀錦麗強調，受到美中貿易戰以及中國對美國農產品報復的結果，美國有愈來愈多農民瀕臨破產邊緣，汽車工人也面臨失業危機。（REUTERS）

但川普早就未雨綢繆，除了先向受到貿易戰波及的農業州提供補貼，也訴諸愛國主義，目標當然就是要鞏固選票的基本盤。至於經濟成長率的冰冷數字，必須看民眾的感受。根據多數民調，川普的確獲得多數美國民眾的肯定，也難怪他大打「經濟牌」，不斷吹捧在他執政下的美國經濟有多好。川普甚至將炮口對準聯準會主席鮑爾（Jerome Powell），指聯準會日前宣布的降息幅度不夠。美、中如果真要走上撕破臉的路，川普還可以玩「南海軍事牌」來制衡北京。

習近平所面對的內部困境也不遑多讓。中國經濟早已陷入低成長，年初在北京舉行的兩會，中國總理李克強的報告再三強調「穩定壓倒一切」，近來習近平也呼籲中國人民共體時艱。但川普決定向所有中國輸美產品課稅，對比美國輸中國商品的比例，只能說對中國的衝擊較深。而且中國對美採購商品主要就是大豆和波音客機，這當然可以用來作為貿易報復工具，甚而轉化成政治壓力，但只能碰到川普的皮毛，傷不到他的筋骨。北京也可以讓人民幣貶值，或是讓在中國投資的美商日子更不好過。例如最近中國就警告美籍的國際快遞公司FedEx，威脅它不得延緩華為產品的運輸。最壞的情況就是未來北京可以煽動民族主義來抵制美國產品。但舉凡上述作法都會招致反作用力，特別是人民幣貶值猶如兩面刃，可能加速外資外逃，傷害中國經濟穩定，導致進口物價飆漲。

果不其然，人民幣果真在昨天貶值，此舉被華府視為刻意操縱滙率作為貿易報復手段。川普痛批之外，美國財政部也立即宣布將中國列為「匯率操縱國」。這是川普競選期間對中政策的政見之一，如今成真。川普核心幕僚、也是白宮鷹派代表人物納瓦洛就列出中國的七大罪狀，並建議川普停止與北京的貿易談判。

人民幣在昨天貶值，此舉被華府視為刻意操縱滙率作為貿易報復手段。川普痛批之外，美國財政部也立即宣布將中國列為「匯率操縱國」。（EPA）

看起來這是一場兩輛高速列車的對撞，在川普連任選舉前不會好轉。但比起川普面對的選舉壓力，習近平面臨的是來自內部看不見的反撲勢力。北戴河會議正在召開，香港「反送中」運動又如火如荼，內部因素讓習近平在大阪「川習會」沒有向川普讓步的本錢，只能軟硬並施，爭取更多的時間。但中國經濟能夠撐多久是一大考驗，北京也轉而向包括俄羅斯進行必要的商品採購，同時改善與日本和韓國的貿易關係來分散經貿風險。

現階段習近平的認知就是美中貿易戰是一場無法避免的長期抗戰，只要川普在任，北京就沒有任何讓步的空間，否則只會被精明的川普「吃人夠夠」。此外，中國的戰略之一也是試圖透過貿易報復來影響川普的選情，希望川普連任失敗。問題是，目前檯面上的民主黨總統角逐者，甚至於國會的民主黨陣營，對中國也多採敵視態度，支持在經貿上對中國更加強硬。這場兩頭大象在房間內的鬥爭，不到最後，不知真正的贏家和輸家。

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