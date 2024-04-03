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法操》犯後毫無悔悟！朱學恒強制猥褻為什麼遭到重判？

時常可以在新聞中聽到，被告犯罪態度良好遭到減刑，或是被告犯後態度惡劣，遭到重判，為什麼會有輕重的分別？
法操FOLLAW

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2024/04/03 11:03

◎法操司想傳媒

近期網路上有許多關於名嘴朱學恒的新聞，前年6月他涉在餐廳包廂內2度「壁咚」強吻國民黨籍台北市議員鍾沛君，朱學恒辯稱酒醉「斷片」不認罪，台北地院今依強制猥褻罪將朱判刑1年2月，判決理由出爐，不採信朱的斷片說詞，朱事後傳送「自白簡訊」也未遭誤導，認定朱有罪，欠缺性別平權意識、犯後毫無悔悟，因此遭到重判。

親藍名嘴朱學恒遭國民黨台北市議員鍾沛君點名，在餐會時藉著酒意強吻、摟抱，並對她說「反正妳明天也不會記得」。（翻攝臉書）

犯後態度很重要 朱學恒毫無悔意？

時常可以在新聞中聽到，被告犯罪態度良好遭到減刑，或是被告犯後態度惡劣，遭到重判，為什麼會有輕重的分別？其實，法官在決定量刑之前，會斟酌行為人的犯後態度來做判斷。相關條文規定在刑法第57條第10款：「科刑時應以行為人之責任為基礎，並審酌一切情狀，尤應注意下列事項，為科刑輕重之標準：十、犯罪後之態度。」

哪種情況可以被稱為良好或惡劣的犯後態度？一般來說像有沒有坦承犯行、有無和被害人和解，都會被納入考量之一。如果犯罪後依然囂張跋扈，大肆攻擊被害人，這時候就可能會被法官認為毫無悔意。

我們回頭看看朱學恒的犯後態度，案發後朱學恒事發後，於自己所經營頻道、社群及向媒體發表言論，形塑鍾沛君是「他人指使的政治打手」、自己遭受「政治迫害」等情，已經造成鍾沛君於提出告訴之後，較其他性侵害被害人須承受更高程度的社會關注及輿論非議，並造成鍾沛君無法輕易抹滅的心理傷害。

朱學恒會被關嗎？他可以易科罰金嗎？

根據刑法第 41 條第一項規定：「犯最重本刑為五年以下有期徒刑以下之刑之罪，而受六月以下有期徒刑或拘役之宣告者，得以新臺幣一千元、二千元或三千元折算一日，易科罰金。但易科罰金，難收矯正之效或難以維持法秩序者，不在此限。」

朱學恒這次遭判1年2月，並不符合刑法可以易科罰金的規定，這也代表若未上訴、案件於一審就定讞的話，他將入監服刑。

網路名嘴擁有較高的關注度與話語權，在犯罪後若對被害人緊追猛打，勢必會造成被害人的二度傷害，因此不難想像法官重判的理由，您對此次事件有什麼看法？歡迎留言與我們一同討論！

本文經授權轉載自法操 犯後毫無悔悟！朱學恒強制猥褻為什麼遭到重判？

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