自由限時批》香港反送中悲壯撼動人心！韓國瑜造勢則師心自用！

辛文

香港200萬人輪番動員反送中爭自由逾兩個月，血淚交織的公義抗爭運動，遍地開花，震驚世界，撼動人心！而台灣「苦人救星」韓國瑜的造勢，則為選舉爭權奪利，亦復輪番上陣，師心自用，自己發財騙取市長，現又要謀大位，秀無下限，令人浩嘆！兩相對照，天差地別！

今天香港人民不畏中共強權暴虐凌辱，爭自由犧牲奮鬥到底的決心行動，可說是驚天地泣鬼神！一群散居世界各地港人的「與香港站在一起」（Stand with HK）組織，亦已在網路上同步展開「現代化抗爭」，並在英國發動連署爭取公民自由，並向聯合國呼籲重視香港人權。還買了7月26日台灣《自由時報》頭版半版，提出「保衛台灣，重奪香港」訴求，呼籲台灣人不要相信中國政府的任何承諾！像「鳥籠民主」的「一國兩制」，已徹底失敗！而在台灣的港人更宣布成立「香港邊城青年」，與各方共同捍衛公義，追求民主自由聲音，響徹雲霄！

如今香港的反送中抗爭，業已風起雲湧，震動山河！並無懼北京威嚇及中共解放軍「壓境」，甚至傳聞的「戒嚴」，各界紛紛以行動聲援！首先是金融界已於一日發動「快閃集會」抗議，公務員則在昨日舉行「公僕仝人，與民同行」，以凝聚同僚聲音，呼籲港府回應民間訴求，成立獨立調查委員會！與此同時，醫護界亦在愛丁堡廣場集會，為前線醫護人員和香港民眾打氣。3日、4日也將分在旺角、港島西和將軍澳舉行遊行集會；今（3日）更有50位香港政府新聞處新聞主任發表連署聲明，認逃犯條例風波發展至今，不同職系、不同部門的公務員紛紛以聯署、集會等方式發聲，對港府的不作為已達忍無可忍的地步！呼籲及早回應追究警方暴力、撤回送中條例、釋放被捕義士、收回暴動定性（被北京視為「暴民、暴動」、立即雙普選等5大訴求！

香港的反送中抗爭，已風起雲湧，震動山河！並無懼北京威嚇及中共解放軍「壓境」，甚至傳聞的「戒嚴」，各界紛紛以行動聲援！（AFP）

此外，香港網友還發起今天的「旺角再遊行」，且號召於5日發起「全港大三罷」活動，要罷工、罷課、罷市！而銀行業、教育界、藝文界及公務員都已有人表態響應，而許多公務員亦將在晚間在中環遮打花園集會；女星阮小儀更為響應活動，在臉書貼出，「致香港人：我們是一群商業電台的DJ，同時亦是深愛香港的市民。我們決定於8月5日星期一，以個人名義響應民間發起的全港大三罷！」云云。在在顯示，香港人面對強權打壓，不為所懼，堅持不屈服，不屈不撓地奮戰到底！以爭取自由和公義！贏得國際尊敬、同情和力挺！

反觀台灣的韓國瑜很會選舉，還到過港人深惡痛絕的港澳「中聯辦」，對中共不敢大聲，畏首畏尾，竭盡巴結之能，毫無中心思想！像香港反送中這般大事，卻故意置若罔聞。但在三山造勢卻能「一瓶礦泉水、一碗魯肉飯」自詡「庶民」（事後發現家產竟是億萬貫），要讓「高雄發大財」！如今不但騙到市長權位，名利雙收，自己還先發了一筆「橫財」（選舉補助金約2千7百萬和政治獻金1億2914萬9779元，猶說剩餘全部捐公益，有嗎？！）接著，在國民黨總統初選又猛造勢4場，轟動一時！現更冠冕堂皇地代表國民黨進軍總統府！更喊出「人民有錢」（總統選舉補助及政治獻金更是驚人）！每天南北奔波，體力和市政均不夠力，致罷免聲浪不斷，連署書近達20萬；就算「韓天台」每天報導「獨家」，那些滿天飛的口號，連黨內大老（泛藍）都為之操心，猶苦勸戒酒，也勸要避免像農地豪宅、國有地買賣之類的事情發生，但竟被罵翻了！顯然類此唱作俱佳「騙到最高點」的騙術奏效，讓粉絲「愛得欲仙欲死」（有人說是一種分享權力「支配」狂，滿足「高人一等」的私欲）！

然則，面臨黨內外「反韓」勢力的崛起，特別是一旁的郭董、柯P、王金平的虎視眈眈，及檯面下的合縱連橫，將逼使韓粉侷限在「無效」的範圍內（一旦低於30％便與大位無緣），即使再多的「驚艷」選舉造勢（像今天還在桃園搞「起手式」秀），亦是枉然！因為根本無法打動堅守民主台灣的人心！（香港的反送中，已帶來濃濃的失去自由「亡國感」），況且韓「賣膏藥」的「台灣安全」，早就被看破手腳（親中又徘徊在92及「兩制」間），愛好自由民主的綠營和中間選民不會支持，美方更不信任，而北京又不排斥郭董、柯P與韓對陣（等於紅媒被「將軍抽車」去勢），有如四面楚歌，恐將使韓的種切造勢，只能「空樽對明月」了！

據最新民調顯示高雄市長韓國瑜不信任度攀升，已高達59.2％民眾不相信韓國瑜；對於「誰適合擔任下屆總統」，現任總統蔡英文以38.6％支持度超越韓國瑜的30.7％，倘若是「英、韓對決」，小英也以46.4％支持度輾壓韓國瑜的37.2。

未來的「三腳督」或「四方陣」（蔡、郭、柯、韓），均將不利韓。而郭董若與王金平結合，情勢看好！

有位王姓歐吉桑7月29日晚間在電視政論節目中哭得很傷心，還怒嗆韓國瑜不是高雄人，來高雄住不到半年就說要選市長，「好啊！選市長很會選，當選後不到三個月他就準備要選總統了，現在六個多月過去得到國民黨提名，『他真的很厲害，那個口才真的很會騙』？！」那麼，高雄有變好嗎？王姓歐吉桑聽聞立刻回應「爛到不想說」！直言光是愛河經常變色、路邊道路雜草叢生，還有紅綠燈竟然也會被樹葉遮住，這些基本市政都沒做好，再如「719」的淹水，也不見市長蹤影。感嘆「太多了講不完了」、「他的心思根本沒有在高雄」！云云 今天已是AI數位化的新世紀，根本沒有所謂的「救世主」！韓國瑜圖以「庶民總統」（自己就是新權貴），或以「苦人救星」自居，哄騙選民，大家依然苦哈哈！只有韓「步步高升」「發選舉財」（毛澤東更靠類此的騙術，當中國「皇帝」），此恐已是上個世紀的威權爛故事！

任人皆知，錢沒有，還可以賺，但沒有自由，就什麼都沒了！香港就是一面活生生、血淋淋的悲慘鏡子！難道韓國瑜還要再騙人、害人、誤國嗎？！

韓國瑜起起落落的一生，不論成敗，都將是警世的故事。所謂。滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空。青山依舊在，幾度夕陽紅。白髮漁樵江渚上，慣看秋月春風。一壺濁酒喜相逢。古今多少事，都付笑談中。

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