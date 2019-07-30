全面真軍》黃委員如果沒有勇氣踏出自己的下一步，就沒資格談台灣的下一步？！

一個分區委員，若無法被自己經營4年的選區民眾再次支持，而且民調還壓倒性的被對手碾壓，本來就應該深自反省，繼續努力，結果國昌老師現在卻連接受選民再次檢視的勇氣都沒有。

全面真軍

一個多月前，沈發惠宣布不參選新北市十二選區立委，黃國昌委員因此大怒，表示「可以不要再吃豆腐了嗎」？當時真軍寫了一篇文章，判斷黃國昌委員應該是想要脫離這個選區但是又怕被罵，看到民進黨一個請君入甕無法下台，只好用生氣的方式來展現自己的困窘。

其實黃國昌委員像個想當孩子王的青少年，喜歡被關注、喜歡自己的想法成為唯一、過度高估自己的能力、如果在法律專業被質疑的時候通常會避而不談、不合己意的時候會用咆嘯解決問題、喜歡用「江湖味」跟他心中的江湖人士對話，但其實自己就只是個書生。黃委員對於新北十二選區，也是隨著時間推進有著不同的雙重標準。

其實黃國昌委員像個想當孩子王的青少年，喜歡被關注、喜歡自己的想法成為唯一。（資料照）

黃國昌是不是不敢選新北市十二市選區，時間越近大家會看得越清楚。想要列不分區沒有甚麼丟臉的，但是扭捏的戰神，我是沒看過。

2015感謝民進黨保留汐止選區

2015年6月時民報報導，中研院研究員黃國昌說：「民進黨保留汐止這個選區，是為了讓他有更大的決定空間，對此，他深表感謝。但他心裡想的，是必須把李慶華拉下來。不過，這個人，不必是我。」同年7月黃國昌臉書表示將由自己的家鄉出發參選新北市第十二選區立委。

2016年承諾讓家鄉被看見改變選區結構

2016年1月16日，黃國昌當選新北市十二選區立委，當選感言中說到：「汐止是他的家鄉，決定投入政治，就是希望讓家鄉被看見，改變這個選區的選票結構。」

2017年表示深耕地方才有可能創造改變

2017年12月，黃國昌說：「2018年選舉對於時代力量格外關鍵，唯有深耕地方，才有可能創造改變，也才有可能取得執政權，時力將繼續實踐創黨理念，推動希望達成的改變。」該月底黃國昌罷免案未通過，姑不論當時的策略，以客觀的結果來看，如果當初修法是採黃國昌的修法版本，黃已經被自己選區的選民罷免。

2018年表示絕對不列不分區名單

2018年4月黃國昌接受周玉蔻專訪表示：「我可以很清楚的講，我絕對不會放在不分區立委名單！」並強調自己也不是遵循固定模式發展的政治人物，當他自認對台灣民主政治發展的貢獻是負數時，就會選擇離開政壇。

2019年表示沈發惠不要再用禮讓吃豆腐

2019年6月對於沈發惠不選新北市十二選區立委，黃國昌辦公室表示：「尊重每個政黨的決定，但請不要再用「禮讓」吃豆腐，3年多了，應該夠了。」

2019年6月對於沈發惠（右）不選新北市十二選區立委，黃國昌辦公室表示：「尊重每個政黨的決定，但請不要再用「禮讓」吃豆腐，3年多了，應該夠了。」（資料照）

國昌老師，真軍是典型的就事論事，我們列舉出歷年來的新聞報導，國昌老師你作為新北市分區立委，誓言深耕地方，改變選民結構，但四年任期將滿，卻連要不要競選連任都不敢說，當初說得一百分，做得卻是灰頭土臉。

一個分區委員，若無法被自己經營4年的選區民眾再次支持，而且民調還壓倒性的被對手碾壓，本來就應該深自反省，繼續努力，結果國昌老師現在卻連接受選民再次檢視的勇氣都沒有。

國昌老師如果只會在議場咆哮，追求媒體版面，一開始說要深耕地方，面臨罷免投票時說自己努力不夠，4年玩下來，到選前半年都還不敢宣布競選連任，在世人的眼中，這就是只會出張嘴的政治人物。

另外，本文po文前，綠黨臉書爆料，經濟部的補助案中，時代力量助理疑似違反利衝規定，我們期待國昌老師，拿出他招牌獅吼功，召開記者會怒吼：「時代力量這就是你們要的新政治嗎？」。

立法委員 黃國昌

本文經授權轉載自全面真軍 黃委員如果沒有勇氣踏出自己的下一步，就沒資格談台灣的下一步？！

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