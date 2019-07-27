紐約地途》紐約香港人的覺醒意識

今年六月在紐約的「反送中」大遊行，參加者不再只是年輕族群，許多中年以上，各行各業的人士，默默地手持標語，跟著年輕的活動帶領者呼口號，在大太陽底下走完三四小時的活動行程，不同年齡層的香港人都相當憂心香港的民主和司法獨立會消失。

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在紐約二十多年，參加過的紐約台僑或留學生舉辦的群眾運動不少，從1996年在時報廣場舉辦因中國針對台灣首次舉行總統直選而在台灣海峽試射飛彈的「和平，民主，衛台灣」示威抗議活動，到每年九月聯合國大會期間的台灣入聯遊行，以及2014年在紐約台灣人聲援台灣學生反黑箱服貿協議的示威活動等。不論是經常性的或是因應台灣所發生事件的突發活動，都顯示在紐約或是海外其它地區的台灣人對於台灣長年受到中國政府在各方面的打壓，以及台灣藍綠統獨相爭不安的局勢有相當的覺醒意識（awareness）。

每年九月聯合國大會舉行期間的台灣入聯遊行是紐約台灣人年度重要的集會遊行活動。（圖：作者提供）

同一時期，在紐約幾乎沒有看到過香港人在1997年回歸中國後，有什麼抗議香港或中國政府的公開活動。記得七八零年代，香港一直是讓解嚴前的台灣民眾羨慕的一個城市。當時的台灣人要買舶來品，最近的地方就是到香港，到香港旅行是一件大事。台北西門町的「小香港」商城九成都是到香港跑單幫批貨回台販售的小店面，是當年台北追求流行的年輕人週末假日必逛的地方。同樣是夜市攤販，香港的大排檔好像就比台灣夜市高級好吃一些。香港對台灣人來說，就是一個經濟發展好過台灣很多很多的城市。香港人的生活就是賺錢拼經濟，因為還是由英國統治，也不用去操心政治上的議題。

2014年因為香港佔中事件，在紐約的香港人開始有比較大規模的聲援活動。（圖：作者提供）

第一次知道紐約香港人有較具規模的遊行集會，是2014年九月聲援香港雨傘革命，要求香港行政首長採真普選的活動，這也不過就是回歸中國後的17年的時間。再來就是今年六月九日在時報廣場所舉行史上人數最多，超過一千名在大紐約區香港人參加抗議港府「送中條例」的集會遊行活動。緊接著在六月十六日在曼哈頓中國城又有近千人參加的第二波聲援香港反送中遊行；六月二十八日超過百位香港人以及聲援的台灣人於G20高峰會舉辦期間在大中央車站進行一項快閃集會，舉起《紐約時報》刊登的全版「反送中」訴求廣告，並向過往紐約客解釋香港的現況。一個月後香港要求林鄭月娥下台的呼聲仍然沒有停歇，紐約的香港人又在曼哈頓下東城舉辦一場由三組來自台灣與香港樂手演出的「自由Hi撐港音樂會Rock Concert To Support HK」，也吸引了近百位年輕人到場。

六月開始紐約香港人有一連串的聲援香港「反送中」的遊行集會，是歷年大紐約地區人數最多的支持香港民主活動。（圖：作者提供）

老實說，除了唸書的留學生之外，筆者在紐約遇上說廣東話的人很難分辨是來自香港或是來自廣東的老僑移民家庭，不然就是有在紐約的香港人比較多在金融學術等專業領域的粗淺印象。2014年紐約支持香港佔中的遊行約有兩百人左右，當時參與者也是以在學或是剛畢業的年輕人居多，雖然他們的立場明確，訴求清楚，總讓人覺得有勢單力薄的困境。但是今年六月的「反送中」大遊行讓筆者大吃一驚的是，來參加者不再只是年輕族群，許多中年以上，各行各業的人士，默默地手持標語，跟著年輕的活動帶領者呼口號，在大太陽底下走完三四小時的活動行程。

紐約的「反送中」遊行看到許多不同年齡層的香港人都相當憂心香港的民主和司法獨立會消失。（圖：作者提供）

如果再去看香港的「反送中」遊行人數也都是以百萬以上計，在不到中國所承諾香港民眾五十年不變的一半時間，許多香港人便已意識到真正「一國兩制」的遙不可及和中國政府的不可信任。如果把之前的英國和現今中國在香港的統治同樣當作一種殖民政權的話，必須說香港民眾在生活自由上從開放到被壓迫的轉變下的覺醒算是相當快的。香港人要的不過就是一個真正落實港人治港的民主生活模式，如今這個願景卻離他們越來越遠。

這樣的覺醒，對許多民主派的香港人來說還是不夠。六月以來紐約這一系列的聲援香港「反送中」活動都是由大紐約地區香港人所成立的一個NY4HK New Yorkers Supporting Hong Kong組織所籌辦。其中一位主辦者Ken，在最近這一次的音樂會活動向在場的人群提到：

「今年年初林鄭政府靜靜地推逃犯引渡條例。六月九號大遊行以及之後一連串抗爭事件引起國際關注，反送中成為一個熱門新聞話題。但在三個月前，也就是惡法提出約三四個月之後，全世界香港人包括你我覺得最轟動的香港新聞是什麼？不是送中條例，是許志安黃心穎的送鯉魚門事件。」

「自由Hi撐港音樂會Rock Concert To Support HK」是由NY4HK所主辦的最近一次支持香港民主的活動。（圖：作者提供）

「It is about awareness!」，Ken繼續說著：「反送中抗爭者同建制支持者其中一個最不同的地方，未必是年齡、未必是學歷、是我們更加早醒覺。我們有先見之明，知道送中條例潛在的危險，知道香港享有的獨立司法系統從此會壽終正寢」。Ken同時也呼籲支持香港民主的人能夠寫信給美國的政治人物，要求他們重視關心香港局勢的發展，促使美國政府儘快表態，支援香港抗爭運動。

NY4HK主要負責人之一Ken在音樂會上呼籲香港人要覺醒，寫信給美國政治人物，要求美國政府重視香港局勢，並支持香港的民主運動。（圖：作者提供）

最近國際間一件抗議政府藐視人民成功的例子是波多黎各總督Ricardo Rossello被爆出對女性有歧視和嘲諷颶風災民的言論，激起民眾反彈而舉行連續兩個星期的大規模遊行示威活動。原本態度強硬只承諾不再競選連任的Ricardo Rossello，最後終於在群眾壓力下宣布辭職下台。或許這也可以給香港人，台灣人也一樣，一點啟示，民眾對於追求正義和自由民主的覺醒永遠都不嫌晚，也不會嫌多。

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