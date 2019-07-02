自由開講》空服員報到後卻落跑之法律觀點

◎黃正中

看到「遭記曠職空服員泣訴壓力大」的新聞，對照於罷工當天，18位空服員報到以後，搭乘巴士機場卻落跑，似乎對於法律不了解所致。

罷工期間遭記曠職的長榮空服員1日現身記者會，說到傷心處不禁淚崩。（記者叢昌瑾攝）

空服人員因為職業的特性，報到以後，已經和長榮約定成立，這段時間必須依照航班班表，執行勤務，而空服員搭乘公司所提供的交通巴士，抵達機場卻丟下乘客與起飛前的準備工作，令人不以為然。

依據民法第153條第1項：「當事人互相表示意思一致者，無論其為明示或默示，契約即為成立。」，這些空服員已經違反契約了精神。

契約的成立是透過「要約」→「承諾」的過程而達成，意思表示在先的為要約，意思表示在後的為承諾。再者，依照民法第154條第1項前段規定：「契約之要約人，因要約而受拘束。」

落跑空服員既然已經報到，已是承諾將要服勤，承諾之效力即為契約成立，所以承諾生效之時即為契約成立之時。

本案的關鍵在於報到的時間點，落跑空服員欲將毀約合理化，以後面的罷工時間點辯解，實在站不住腳。

（國家實驗研究院國家太空中心）

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