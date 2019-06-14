胡，怎麼說》韓、柯爭寵：韓降國格爭讚，柯再親中討賞！

要問韓國瑜、柯文哲一個問題:喊一句「香港加油！」有那麼難嗎？但是，你們就是說不出口，更極力躲閃迴避聲援香港人民反送中！

追問一句：「你們在怕什麼？」，還不如直言：你們躲躲閃閃彎來彎去，就是在討好取悅中共，看中共臉色，怕說出了中共不愛聽的話，因而「失寵」。你們根本就是在爭寵！

韓國瑜對香港人民反送中大遊行，曾回答說「我不知道，我不曉得」，被各方嚴批之後，推說是因被「龍舟鼓聲昏了頭」；前天，他又說「中華民國地區」人民無法接受港澳模式的一國兩制。

韓國瑜對香港人民反送中大遊行，曾回答說「我不知道，我不曉得」，被各方嚴批之後，推說是因被「龍舟鼓聲昏了頭」。（本報資料照）

「中華民國地區」是什麼碗糕？在被各方批評矮化國格、他其實想當的是中國「台灣地區首長」之後，這回韓國瑜沒推給龍舟卻推給「口誤」。但真的只是口誤而已嗎？或是心有所思、口就直白！

韓國瑜並拿兩岸條例為自己辯解，但是，根據兩岸條例，將「台灣地區」、「大陸地區」並列，沒有「中華民國地區」那樣自我降格的講法。 如果依國民黨過去常講、現在不大敢講的「一中各表」，那也是中華民國、中華人民共和國各自表述，除非韓國瑜接受一個中國就是中華人民共和國，才會把中華民國降格成地區。矮化國格，實彰彰明甚！捍衛中華民國，根本攏是假！

柯文哲最近可得意了，他以「兩岸一家親」領先藍軍群雄、唯一獲得中共讚賞。他對香港人民反送中，爭取言論自由及司法人權，只敷衍兩句就快閃，絕不出言批評中共及港府。對北京丟過來的「讚賞」，雖然口說「尷尬」卻笑納，還宣稱會繼續堅持「兩岸一家親」。

柯文哲以「兩岸一家親」領先藍軍群雄、唯一獲得中共讚賞。他對香港人民反送中，爭取言論自由及司法人權，只敷衍兩句就快閃，絕不出言批評中共及港府。（本報資料照）

「兩岸一家親」本就是習近平欽定、中共在一個中國原則下對台統戰口號，柯文哲繼續一家親、親親親親中舔共，以期獲得中共更多讚賞。

中共的「讚賞」，就如毒蜘蛛之吻，討好中共爭寵邀讚，即使拔得頭籌，驕如齊人，一時得意洋洋，終歸不會有好下場的，必定被台灣人民唾棄而身敗名裂！

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