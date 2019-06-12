胡，怎麼說》香港自由人權（1997-2019），柯文哲，你還笑納中共的讚賞嗎？

在百萬人民上街頭反送中之後，中共操控下的港府態度強硬，視百萬人民如草芥。為了守護言論自由、司法人權的最終一戰，香港人民「反送中」抗爭急遽升高，港警開槍發射催淚彈、布袋彈、塑膠子彈對付人民，並對抗議群眾棍棒交加。

香港人民「反送中」抗爭急遽升高，港警開槍發射催淚彈、布袋彈、塑膠子彈對付人民，並對抗議群眾棍棒交加。（AP）

在舉世關心香港局勢的同時，中國國台辦在北京舉行記者會，對柯文哲最近再提「兩岸一家親」、「不應對中共惡言相向」，表示「讚賞」。中國國台辦還宣稱，一國兩制在香港獲得舉世矚目的成功。

柯文哲是台灣有志競逐2020年總統的政治人物中，唯一獲得中共「讚賞」的。

柯文哲，中共給你讚賞了、給你大大加分了，在親中舔共上，你今天可說一舉超越藍軍了，比藍營諸參選人韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中、退出初選的王金平等還要紅。你真的可以得意洋洋笑哈哈、爽歪歪了！

中國國台辦在北京舉行記者會，對柯文哲最近再提「兩岸一家親」、「不應對中共惡言相向」，表示「讚賞」。（本報資料照）

不過，請柯文哲睜開眼睛，看看香港，在中共背後操弄下，港府強蠻的要訂定送中條例，可以依中國要求，把港人、入境、過境香港的外國人（含台灣），逮捕拘押送回中國受審。港人為了保言論自由及司法人權，不惜流血抗爭，肉身對抗港警開槍發射布袋彈、催淚彈、塑膠子彈...。在港府以暴力手段鎮壓反送中抗議群眾，引起「舉世譴責」的同時，中共仍在吹噓北京對香港的一國兩制獲得「舉世矚目」的成功。中共把世界上所有人都當瞎子嗎？都矇上眼睛看不見子彈飛嗎？可以所有消息都屏蔽消失嗎？

柯文哲，中共給你的讚賞、加分，一體兩面的另一面，就是給人民的發射的催淚彈、布袋彈。你卻還要跟它一家親，你可以笑納中共的讚賞，但於心何忍？

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