自由限時批》民主台灣要贏！才是硬道理！

辛文

在香港百萬民主勇士反「送中」的悲壯奮鬥時刻，台灣的民進黨經民主程序由「全民調」結果，推選「辣台妹」小英總統爭取連任，充分顯現選民的智慧，而賴清德亦展現大度呼籲大團結！（本土民團亦然）可喜可賀。但這只是挑戰2020大選的一個起手式，而嚴酷艱險的考驗已然撲面而來；唯有謙卑再謙卑、團結再團結，立接地氣（忌文青），改善基層生活，發達經濟，強化國家安全，掃除中共和同路人（媒體）的邪氣、「假訊息」惡行，全方位的努力不懈，才能贏得台灣民主的勝利，得以永續經營！

台灣2020的大選，已是一場「一國兩制」和自由民主台灣存亡的戰爭！中共早已四面八方的滲透境內，以配合境外的「武統」，隨時可以「裡應外合」，「吞併」台灣！可說情勢十分險惡危急！然不幸中的大幸，就是香港的「反送中」抗爭事件適時爆發，震驚全球，輿論撻伐，方使台灣的危機在國際社會曝露！亦使得「今日香港，明日台灣」警語，朗朗上口，婦孺皆曉！

小英總統在民進黨的「全民調」勝出後，任重道遠。（資料照）

所幸，小英政府在短短的幾年內，不斷加強美方溝通和密切合作關係，讓美國朝野洞悉中共「吞併」民主台灣的陽謀詭計，加以川普政府團隊「親台抗中共」的策略施行，故而不論在立法、修法、經貿、國防軍事等，紛都強化，並給予「國」與「國」的實質關係作為；而中共老羞成怒，更是不斷利用「民主反民主」伎倆，多方干擾台灣的選舉（去年「1124」地方選舉，固是施政問題，卻讓中共統戰得以乘虛介入，挑撥對立，且支助「同路媒體」興風作浪等等），猶幕後扶助「代理人」（美國的CIA、FBI不是吃素的）等等，種種事實，當非空穴來風！

只要稍微留心觀察，中共官方或媒體的吹捧者，不論是韓國瑜或柯文哲等，泰半不經意流露親中共傾向（郭台銘比較特殊，數十年在大陸經商，短短數月竟作出「搏命一賭」的決定，尚有待觀察）。例如韓某的「市場靠中國論」，突然由「高雄發大財」轉為「人民有錢」，而「台灣安全」也者，則是「向中共撤除屏障」，對「一國兩制」的認定，是經港澳「中聯辦」認證。而柯P的「親中搖擺」法術，連國台辦都「讚賞」不已，無怪港生在台集會反「送中」，會不歡迎他上台致詞（高雄的港生一樣也不歡迎韓）！

簡言之，民進黨在全力整合、團結支持小英總統連任之下，仍須要做到「人民最大黨」的努力！因為選民已開始「討厭國民黨」了（甚至有「歸零」說法），應大力撤除藍綠支持者的藩籬，爭取青年、中間選民的認同、了解，團結一切可以團結的力量，不是敵人（中共）就是朋友！發揮包容與愛心，團結一切民主台灣的力量！才是開大門，走大路的正道！

再者，一加一大於二，並不限於蔡、賴的合作團結，而是要將當初兩人競爭的「異見」，歸納兼修用，以加強現有「完全執政」的力道！（蘇揆的奉公政績，苦民所苦，魄力擔當，國人普遍肯定）更要謙卑！謙卑、再謙卑！國會和政府該立的法、該修的法、該做的事，都要當成「最後一天」來任事，認真態度踏實執行！以積極化解民怨（忌文青，讓人民有感），並努力接地氣（包括設法解決農漁基層的產銷，並協助攤販經濟的溫飽，改善基層生活），發達經濟，讓人民有錢！才是正辦！

復次，小英總統亦須廣開言路，聆聽不同聲音，有者改之；並一改「鏡子用人」（不限菁英，中下層亦能識才識用），多方擴大晉用人才管道，蔚為國用（要學「貞觀之治」），而在資源（含政治）分配，須做到公平、合理、公正，勿遭「派系、親近」的非議，俾建立「大公至正」的新形象！

就現階段而言，台灣的國家安全太重要了！不止是立法、修法要完備，重點在要能落實執行！不容中共及同路人或同路媒體，在台猖獗橫行，簡直是目無法紀，已到了令人瞠目結舌的地步！絕不容台灣成為「香港第二、新疆第二」！畢竟對敵人寬容，就是對國人殘忍！古有明訓（一旦落入中共魔掌，毫無自由、人權、尊嚴可言，萬劫不復矣）

是以，政府當局須效川普團隊對中共的「堅壁清野」作為，掃蕩共產黨邪惡言論罪行（中共巨資普設全球親中共媒體、孔子學院等），宣導民主法治正確觀念；而在軍事戰略上「全面圍堵」，目前經貿上除提高關稅懲罰、禁華為令外，各大科技名校都已不收中國留學生和學者（台灣例外），類此「清共」的積極做法，值得借鏡！否則民主台灣，勢將遭中共侵蝕得「千瘡百孔」，去了了矣！

因此，小英總統在民進黨的「全民調」勝出後，任重道遠，亦定能了然箇中深切期待的民意意涵，自須倍加珍惜全力以赴，不負眾望，贏得2020大選連任，讓民主台灣永續經營！天佑台灣！

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