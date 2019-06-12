自由限時批》 怕什麼？！氣什麼？！高興什麼？！

宋娣

香港百萬民主勇士反「送中」，悲壯動天，全球義憤力挺！終於在今天暫時迫使立法會「延後」二讀，此乃「緩兵之「拖」計」（並未撤銷），唯有港人持續不屈不撓，以不畏死的勇士精神，奮戰到底，才能扳倒中國共產黨，還自由民主光明的一天！台港命運雷同，自須相互支援幫助，合力對抗暴虐蠻橫專制政權！一旦台灣2020未能以香港為鑑，淪由親共政黨或政客執政，則無異自蹈水火，萬劫不復！

國際矚目的香港反「送中」重大事件，更是一面「照妖鏡」，這下可把台灣競逐2020大位者（除民進黨外），皆一一露出「狐狸尾巴」了！ 例如韓國瑜在怕什麼？！郭台銘在氣什麼？！柯文哲又在高興什麼？！一經檢驗，在在讓人憂心！ 最明顯的例子，莫如韓國瑜！奇怪耶？！他在當選高雄市長前後，明明是反對「一國兩制」，結果由親中KINGMAKER媒體大亨安排去了一趟港澳「中聯辦」後，只會喃喃「92」，而從美國訪問回來，由「被動」到「參加」國民黨總統初選之事，搞得烏煙瘴氣，甚至搞「一週一動員」造勢（竟不回答「錢從那裏來」？經媒體揭露，有黑金背景的地方派系、妙天禪師，還有「韓天台」老闆等等操控，未來如何還「人情」？抑或「政治分贓」？在在引發社會質疑），且亦無心高雄市政，對於兩岸立場「能閃者閃」，唯恐不能向北京交待。

唯有港人持續不屈不撓，以不畏死的勇士精神，奮戰到底，才能扳倒中國共產黨，還自由民主光明的一天！（AFP）

例如香港9日發起「反送中」百萬大遊行，震驚國際，輿論撻伐之際，韓國瑜在第一時間，被媒體問及此事時，竟回答「不知道、不曉得」，儘管稍後17小時，急發聲明澄清，還是引起軒然大波。為什麼？因為還得「請示」了解（特別是「韓天台」媒體竟違反新聞原則，將此各大報列為頭版頭題重大新聞，置於報紙第9版角落「豆乾」刊出）。而在高雄求學的香港學生，要在今天在高雄市文化中心發起的「反對逃犯送中條例」集會之事，面對媒體詢問，韓卻是避談快步離開。

妙的是，國台辦在今天卻沒對韓國瑜表現說話，反而大大「讚賞」柯文哲的「兩岸一家親」主張，及日前的「兩岸事務不是外交、國際關係，而是有專屬定位的兩岸關係」云云，而最「讚賞」沒說的是，台北市長柯文哲聲稱，「香港反送中」，不要對中國惡言相向！（前「太陽花」學運林飛帆今天就痛批，「向港府提出強烈呼籲是對北京的惡言相向嗎？」若是如此，台灣人寧可每天對北京惡言相向，也不願接受北京對台灣主權的鯨吞蠶食）。

包括成大政治系教授梁文韜、蝸篆居老闆鍾慧沁、天地親子館創辦人天爸羅鎮祺及多名成大港生等人，今天在台南聲援香港反送中行動，並呼籲台灣人以香港為鑑，拒絕一國兩制。梁文韜表示，有些人說「你不犯罪就不用怕，問題是你犯什麼罪是誰來認定？」，中共會捏造聲紋、栽贓，只要你在中國有任何活動，他都有辦法栽贓，主要是我們對中國共產黨的極度不信任！今後過境香港或回港探親會不會被抓起來？已不是危言聳聽，如果這條例通過，李明哲根本不需要進入中國，只要進入香港就被抓了。

鍾慧沁表示，「很多台灣人只要聽到發大財、經濟好，即使被中國統一都沒關係，像香港大家拚了命反送中，百萬人走上街頭，都沒辦法改變政府的主意，更不用說把政府推倒。而以為經濟上靠攏中國就可以發大財，只要看香港現在愈來愈窮，因為都被中資、開發商賺走了！連看病醫療都成問題！

羅鎮祺指出，「台灣人很多接受錯誤的資訊，以為一國兩制好棒棒，如果好好棒棒，為何香港離開的人那麼多？」認清一國兩制的本質是反民主、反自由，一個威權的政府是不允許任何方民主法治，這是我們自己見證的」！

如今最尷尬的是國民黨中央，挖空心思不得罪北京，結果換來的仍是「冷言冷語」；例如一個總統初的選辦法就搞得「裡外不是人」，結果王金平憤而出走，「另起爐灶」；而郭台銘也天天炮打黨中央，包括未列「手機民調」，乃至「韓天台」轉播政見會，及背後媒體老闆媚共種切，還利用媒體「黑郭」！可說是義憤填膺。然則，他最氣的應該是，只不過說了一句「一國兩制在香港執行失敗」，結果卻被老共否定一切！諸如長期在中國大陸投資生產，十分賣力，現卻換來國台辦的「無情」，而批「韓天台」媒體老闆的胡搞瞎搞，國台辦今天還反批是「無中生有」，猶聲稱中共歷來不介入台灣選舉！真是「睜眼說瞎話！香港的反「送中」，就是最好戕害人權的例證！而此實亦已埋下未來「送終」中共的火苗！

如此說來，韓國瑜又在怕什麼？！就是怕失去更大的「權力」，所以不擇手段，低三下四也要矇騙選民，甚至「愚民」，說要做「庶民總統」？！而他則已是「有公權力」的高雄市長，「庶」在哪？！無非是「權慾薰心」，寧與親中共同路媒體、黑金派系沆瀣一氣，挾「發財」口號、反年金改革、深藍，以「謀奪大位」！

簡言之，無非在竭力討好中共，不要阻斷「大位」之路，所以百般俯仰由人，這種「內心黑暗的祕密」，比什麼都可怕，卻不慎在香港「反送中」之事，曝露無遺，狼子野心能倖逞嗎？！誠是「若要人不知，除非已莫為」！

而今郭台銘又在氣什麼？！主要是他與北京的關係，一直無法交代清楚；即便天縱英明，或萬丈雄心壯志，但因在台灣時間不長，選民要在短時間「相信」，並不容易！加以同樣的「首富」，則因擁有媒體，可旦旦而伐之，常易「混淆視聽」，使選民產生疑慮、缺乏信任感。如今黨內並無真正友善同志，韓已根本「貌合神離」，硬演「兄弟情」的布袋戲也沒用。唯今之計，只有聯合王金平、朱立倫，如能抗衡「韓家軍」，否則恐只能氣等「出局」罷了！

至於，柯文哲又在高興什麼？！簡言之，就是他已擺脫「纖田信長」，要做「德川家康」了！但問題在，台灣不是日本戰國時代，與中共無法「勢均力敵」；也不似三國可以「合縱連橫」，只是大國對島國，大比小，如果不是美國力挺，早就GAME OVER！所以柯文哲的美中類比，根本就是狂妄、無知！而「和中」只是「降順」，沒有民主自由而言！何況中共擺明「依國家分裂法」以「武統」台灣！但美國則是「仗義」助台自立自強，買武器（利益互惠）以自衛，毫無「併吞」野心！

也就是說，中共與老美對台態度，亦根本是「天壤之別」？！而柯P卻把中共視同老美一樣是「朋友」，簡直是天大笑話，更是居心叵測！

是以，柯P 不要高興太早，以為台灣選民是「笨蛋」！把中國共產黨專政和美國民主社會，傻傻分不清！國台辦今天不過是「引君入甕」罷了！廣大的台灣人民會盯著你！不要以為「與狼共舞」，可以免被咬的風險！ 柯文哲可以到上海「白相」，千萬不要有什麼「痴心幻想」，善哉！善哉！

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