恐懼鳥》Batman：Save One

恐懼鳥不寫暗網、虐殺，今天告訴讀者的是真實的恐懼。一海之隔的台灣人，很難同理香港人現在面對的是甚麼態勢，承諾像垃圾一樣隨意毀棄，從肉體到心靈的自由漸次被剝奪，讓我們看看，香港人在這樣的環境下如何發聲。

恐懼鳥

是的，我會參加反對修定逃犯條例遊行。



我想網上已經有大大小小的懶人包，如果再寫多次只會令人煩厭。簡單來說，我們沒人希望自己的性命安危由陰晴不定的一小搓人來決定，而非在獨立完善的司法制度下得到維護。



即使你的政治光譜在藍色那一端，我亦不見得你必然要支持逃犯條例。因為任何國家都會犯錯，這裡的錯不是指殘忍的政治決定，而是舉國從上層到下層無一人獲利那種天大的錯誤。據我所知，對上兩次50、60年代的重大錯誤都令香港人口急劇增加，而現在又有修定逃犯條例。

如果我們連第一步都不踏出，我們是在扼殺任何可能性。（美聯社）



我知道很多關於深圳超越香港的論調，但難度這樣就代表要冒著外商撤資、對外關係惡化，繼而令這個全國GDP第四，人均GDP仍最高，少數能擔當「白手套」的國際城市崩塌的風險......就是為了多點安全感？對得起一群到今時今日仍然堅持和平上街的市民？！更在中美貿易戰這節骨眼？即使完全站在國家層面配上功利主義目光看，我亦不見得這是划算明智的決定。



我之所以長篇大論，只想表達一點︰無論你是黃絲藍絲本土還有數以百計的政治傾向種類，你我都應該明天站出來阻止政府這項愚蠢的法案（或者唯一應要支持法案的是焦土派）。這不需扯到仁義禮智那麼遙遠，我們為當下每一個人安穩生活都足夠理由上街遊行。



好吧，接下來我要自打嘴巴了。因為以我熟悉的你們，相信絕大多數都反對修定逃犯條例，只是當中有很多猶豫不決是否參加遊行，抱著例如遊行是否成效、會否變成某政治人物的個人秀等疑問。我與主辦單位毫無關係，無法做出空頭承諾說遊行一定符合每個人內心預期，但容許我借用「正義聯盟」其中一幕︰



「當時閃電俠第一次跟經驗老到的英雄們到地下通道，追蹤那個存在感薄弱的大魔王。當閃電俠從遠處看到大魔王挾持人質，他開始害怕焦慮起來。他跟蝙蝠俠說出一大堆藉口，怕蟲怕槍，你們很強自己很弱、未試過戰鬥亦不知道怎樣做....



但那刻蝙蝠俠不是給他周詳計劃與承諾，而只簡單叫他「救一個人（save one）」，不要理會三七二十一，走到進去你自然知道。果然正如蝙蝠俠所說，當閃電俠從大魔王身邊救走一個人質後，他很自然知道首先救那個人、何時閃避、何時抵擋，最後完成任務。」

但那刻蝙蝠俠不是給他周詳計劃與承諾，而只簡單叫他「救一個人（save one）」，不要理會三七二十一，走到進去你自然知道。（Batman 臉書）



其實不止遊行，人生很多事情亦是如此。無人能給你一個保證百分百順利計劃。即使聽起來完美的計劃，墨菲定律都會令它走偏。因為現實不是火鳳燎原，沒人能算計到你媽今早吃什麼早餐都知道，任何人都是。相反在這龐大混沌系統裡，我們更常依靠是隨機應變。

如果你很清楚自己原則同喜好，看到遊行進展違背自己初衷，你大可以轉身走人。至少我擔保遊行單位不是會用鐵鏈鎖住你雙腳那種人。



但如果我們連第一步都不踏出，我們是在扼殺任何可能性。



在今次情況，後果能很深遠。



我希望這篇短短文章能說服你，因為我右眼眼角視線模糊了，而且醫生眼藥水未見有效，所以用電腦螢幕打字都有難度。但因為明天遊行實在太重要，所以都想盡微薄之力表達自己不成文的看法，希望你們能見諒。

本文經授權轉載自恐懼鳥 Batman：Save One

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