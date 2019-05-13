自由限時批》蔡、賴何以對顛覆國安的媒體如此軟弱？！

◎董森霖

中華人民共和國全國政協主席汪洋最近接見台灣媒體70家高層，「訓示」要努力宣傳「一國兩制」，引起台灣社會輿論譁然（民調多次顯示9成左右民意反對）！而蔡英文總統與前閣揆賴清德日前對此的說法，太軟了（不要被黨內初選忙昏了頭，亦請把每天當作最後一天「執政」做）！難道有現成（5月7日通過）的「刑法部分條文修正案」不用，真要等到「裡應外合」，再來處理嗎？台灣早已去了了！（相信這也是現任閣揆蘇貞昌不願見到的）在民主的國家，媒體儘管有所謂新聞和言論的自由，但絕不容有危害或顛覆國家安全的自由！舉世皆然。就連國際媒體大亨梅鐸，亦不敢越雷池半步！但台灣在民進黨完全執政的幾年中，卻未能積極防患未然，才搞到今天親共媒體及同路人敢如此明目張膽，顯已到了恣意妄為的地步！令人痛心和憂心！

中華人民共和國全國政協主席汪洋最近接見台灣媒體70家高層，「訓示」要努力宣傳「一國兩制」，引起台灣社會輿論譁然！而蔡英文總統（右）與前閣揆賴清德（左）日前對此的說法，太軟了！（資料照／中央社）

流亡海外的中國學者何清漣，近日在台發表《紅色滲透：中國媒體全球擴張的真相》新書時，就提出嚴正警告，「若台灣繼續對中國媒體門戶洞開，統一恐怕只是遲早的事！」除了點名國內兩大報系集團「與北京關係密切」，還直指台灣某家電視台是「北京暗中控制的中資台媒」。這家電視台背後兩家持股公司，一為持股47％的外商、一為持股53％的台灣投資公司，似符合《衛星廣播電視法》規定。但從董事長到監察人，統統是外商的法人代表，而這背後金流可回溯至中華人民共和國「香港特區資金成立的中資」公司，如今台灣媒體顯已是「紅色滲透重災區」，此恐非危言聳聽！

而中共更花大把人民幣，從媒體、學術、情治、間諜一步步滲透，像八爪章魚一樣操控、污染著全世界的資訊平台，美國一樣嚴重（例如設法讓川普2020連任失敗，將美中貿易回復之前較寬鬆的狀態。現美方已設有「境外代理人登記法」防制；另並有《國際緊急經濟權力法案》（IEEPA），賦予總統權力以應對威脅）把大眾眼中的世界變成「共產黨想要人們看到的世界」。經她的8年深入研究資料剖析，巨細靡遺，讀來誠讓人毛骨悚然！

又如，澳洲近年政媒界遭中共滲透、去年就通過「反外國勢力干預法」與「反間諜法」等相關法案擴，以大間諜活動的定義範圍，並採用與美國類似的「外國代理人」登記制度，要求遊說人士申報是否為其他國家服務，代理人且須公開其與雇傭國間的通訊內容。此外，歐洲議會亦在今年2月通過「外資審查法」，立法嚴加審查境外對「戰略產業」的投資與收購，其中就包含媒體產業。該協議法案也是歐盟第一個防止外資威脅國家安全的法規，雖未直接提及中國，但主要針對外國國企投資及技術轉讓等問題，一般解讀，就是劍指中國！

其實，台灣社會目前國名最大的公約數叫做「中華民國」！況且中華人民共和國亦從未統治過台灣，且有「侵略領土」野心（老美則無，只是利益而已），何有資格言「一國兩制」？！而中國國民黨在和中國共產黨內戰結束後，敗退台灣，現已轉型為「民主化」國家的一個政黨，除非贏得選舉才有執政可言，否則不能代表「中華民國」發言或行使國家權力！

簡言之，現今任何「非政府」型態的政黨或民間交流合作（類如什麼「XX會」、「XX論壇」等），都得透過中華民國政府「審核、准許」，否則有「通敵」或「顛覆」之嫌！也就是明顯與「武統併吞台灣」的中華人民共和國「暗通款曲」、「互通聲氣」，或「組織叛亂」、「提供國家機密」等等，根本就是一種涉嫌「內亂、外患」的「非法」行為！

由於中華民國的憲法係將中共統治下的中國（實在該「翻新」，予時俱進），定義為「大陸地區」，而非「外國」；導致定義不清，使奸佞者得以鑽法律縫隙，危害國家安全！前不久立法院已三讀通過「刑法部分條文修正案」，正式將「中國、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人」等，納入現行外患罪規範；此外，若未獲授權與外國政府（包含中國）或其派遣之人做約定（或如奉行北京的「一國兩制」指示，便已「昭然若揭」），足以損害國家者，可處無期徒刑或7年以上徒刑。過去共諜案之所以頻傳，乃在未修法前，僅能以《國家安全法》洩漏國防機密罪處理，最重才處5年以下有期徒刑。

如今有了修訂的新法，政府當局就該發揮執行力，認真落實，使親共媒體及同人無所遁形，才是國安民福！

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