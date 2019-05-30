自由開講》請盧崑福議員加強性平教育及教育常識！別再用歧視謠言侵害學生的學習權益！

◎張明旭

今年5月24日，台灣同志伴侶終於能夠結婚，但就在那一天，台南市盧崑福議員立刻發表了極為歧視且「充滿離譜錯誤」的公開質詢，而這件事也讓我們清楚了解到，同志能夠結婚絕對不是性別運動的終點，性平教育的全面落實更是不能再等！



以下針對盧崑福議員質詢中「錯誤」部分的進行澄清，真心希望盧議員可以好好認識性平教育及教育常識後再進行質詢，不要用錯誤資訊與歧視來拖累台南市所有學生的學習權益！

請盧崑福議員不要再拿「家長」當作自己缺乏常識、惡意歧視的擋箭牌。（圖取自臉書）



1. 十二年國民基本教育課程綱要的重大突破正在於「以學生為主體」，所以不僅沒有盧議員所曲解的「收割」，更是詳細考量學生的學習發展與階段。建議盧議員發言前，先好好讀過課綱，不要隨意用個人意見來污名曲解！



2. 不論性傾向為何，都是該被平等認識、理解與尊重的，這也正是《性別平等教育法》中明訂「學校應提供性別平等之學習環境」之訴求，施行細則、課綱、教育政策中也都強調了這點，請盧崑福議員在訴求「正確」教育前，先加強自己對這些基礎法律及教育常識的認識！



3. 到現在還在說「我覺得小朋友不要教這個，你如果教他，未來他接觸的越多，他會越想要去嘗試」的人，一定對於教育現場『一無所知』，真正具有教育常識的人都知道，現在小朋友學習與接觸媒體的管道如此廣泛，與其讓其自己探索到錯誤資訊，學校及教師更應該要負起責任，教導其正確的知識，這才是教育應盡之義務！而在跟家長溝通部分，教育部也早已多次發函說明管道與機制，請盧議員不要再「非專業領導專業」，造成學校教育被拖累！



4. 「性傾向是不可能被外力所改變的！」這點醫學界已多次澄清與強調，請盧議員不要再「散佈不實謠言」！這些都是性別平等教育的基礎內容，如果議員你不懂，很多團體和老師都可以幫忙教你的，請盧崑福議員脫下自己的「帶有歧視偏見的眼鏡」，好好學習，不要用不實謠言反過來貶低教師的教育專業！



5. 老師是任何性戀『都不會改變』學生的性傾向，再強調一次，＃性傾向是不可能被外力所改變的！ 盧崑福議員你的發言不是「古板」和「墨守成規」，而是「歧視」和「造謠」，請不要自己往臉上貼金，謊言就是謊言、錯誤就是錯誤，錯了就要承認，不要一再用自己的歧視干預教育 ！看到你的發言，我想全台南市的小朋友和老師才會煩惱死！



6. 本次「司法院釋字第748號解釋施行法」中完全沒有提到教育的規範，請盧崑福議員加強自己的法律常識，不要再混在一起誤導民眾！



7. 《性別平等教育法》第12條明文規定：「學校應提供性別平等之學習環境，尊重及考量學生與教職員工之不同性別、性別特質、性別認同或性傾向，並建立安全之校園空間。」所以不可以因為老師的性傾向就對其抹黑、造謠與攻擊，更何況老師的性傾向根本就不會影響到學生的性傾向！盧崑福議員以及其好朋友的發言不僅歧視，更欠缺正確的常識，而這種抹黑言論正是傷害校園安全的兇手！這種議員正是傷害台灣教育的黑手，請大家共同抵制！



8. 請盧崑福議員不要再拿「家長」當作自己缺乏常識、惡意歧視的擋箭牌，教育部早已多次說明家長「參與」學校課程的方式，在今年初「臺教學（三）字第1070230982號」函文中也再次重申，家長可以參與、可以提供老師建議、可以詢問老師課程，但不能「干預」教育！請不要再誤導民眾了！



9. 同性戀的比例並不是3~4%，一般精神醫學的調查是7~12%，而剩下「非同性戀」的人也不代表「不同意同性戀」。此外，「台灣同志伴侶可以結婚 ≠ 台灣是同性戀的發源地」、「台灣同志伴侶可以結婚 ≠ 全世界很多人要遷進來台灣讀書」、「台灣同志伴侶可以結婚 ≠ 未來會要開一個同性戀班」，會做出如此荒謬的推論，顯示盧崑福議員不僅缺乏性平教育，連基礎邏輯都出了很大的問題！



懇請如此缺乏性平概念以及教育常識的盧崑福議員，放過台南市的學生、老師及家長，不要再用自己的歧視干預學校教育，不要再用不實謠言侵害學生的學習權益！



面對「台灣同志可以結婚」，性別平等教育的落實就是最「正面」的處理！ 唯有讓同理尊重從小落實，偏見、歧視與惡意才能夠更少一點！

（性別平等教育大平台專案經理）

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