自由開講》四技二專統測模擬考 家政群出現帶偏見與錯誤資訊的反性平考題！

◎張明旭



107學年度四技二專統測第五次模擬考日前剛舉行，結果我們立刻收到學生的求助，因為家政群的專業科目中居然出現了帶有偏見及錯誤資訊的反性平考題，讓他們在選擇時相當掙扎與難過...



這份家政群模擬考的「家庭教育」中，第一題寫到：



「大法官會議釋字第748號釋憲案」宣告，民法沒有讓同性有親密性及排他性之永久結合關係，與憲法第22條保障人民婚姻自由與第7條平等權規範之意旨有違，同性二人得依現行民法規定登記婚姻。這個結果最直接衝擊到的是傳統家庭功能中的何種功能即將瓦解？

（A）經濟功能

（B）生育功能

（C）情愛功能

（D）娛樂功能

而其公布的『正確答案』為（B）生育功能

出題老師毫無性別平等意識，粗暴的將自身意志出於考題，一點也不尊重學生。（圖：作者提供）



此題組所存在的偏見與錯誤資訊包含：



1、題幹中對釋字第748號解釋的描述是有問題的！解釋文並不是從違憲就直接推到「同性二人得依現行民法規定登記婚姻」，而是說：在此解釋公布日起2年內，如果有關機關逾期未完成法律修正或制定，則相同性別二人為成立永久結合關係，得依《民法》婚姻章規定辦理結婚登記。



這條說明是重要的，因為其跟司法、立法、行政權的行使範圍有關，而要引用釋字至少應完整且正確地呈現其內涵，而不是擅自擷取。



2、題幹中提到了「傳統家庭」？但首先必須要釐清的是，何謂傳統家庭？是指過去長期存在「中華文化」歷史中、對女性有所貶抑的一夫多妻？還是指反性平團體所聲稱、歷史來源帶有宗教意涵的一夫一妻？若是指這兩者之一，那長期也同時存在台灣社會的單親家庭、隔代教養家庭、重組家庭、跨國家庭、同志家庭*、共同撫養、共同生活等家庭型態是否也算是「傳統家庭」呢？



註：同志家庭存在的時間其實並非大家想像得如此「不傳統」，以台灣為例，事實上，早在日治時期就已有同性結婚的記載。而在原住民族的口述歷史中，也有同性共同生活的家庭存在。



這些彼此衝突的疑問與定義，在題幹中皆未說明，而若是只用上述「一夫多妻」與「一夫一妻」來定義所謂的傳統家庭，那其他「同時」存在台灣社會歷史中的多元家庭，其存在則將被無視與貶低（因為他們雖然存在，但卻沒有資格列入題幹所認為的「傳統家庭」中），這樣的描述對於生長在這樣多元家庭的學生來說，真的公平嗎？這些學生作答時，是否會覺得自己的存在也被否定了呢？



3、根據出題者所提供的『正確答案』，如果同性二人得以現行民法規定登記婚姻，其結果最直接衝擊到的是傳統家庭功能中的「生育功能」即將瓦解。然而這所傳達的，真的是正確資訊嗎？



釋字第748號解釋理由書中已清楚寫道：「然查婚姻章並未規定異性二人結婚須以具有生育能力為要件；亦未規定結婚後不能生育或未生育為婚姻無效、得撤銷或裁判離婚之事由，是繁衍後代顯非婚姻不可或缺之要素。相同性別二人間不能自然生育子女之事實，與不同性別二人間客觀上不能生育或主觀上不為生育之結果相同。故以不能繁衍後代為由，未使相同性別二人得以結婚，顯非合理之差別待遇。」婚姻與家庭的存在跟生育間本來就沒有必然關係，所以題幹所謂的「生育功能」根本不該列入相關討論，更不是『正確答案』



此外，退一萬步說，假設題幹所說的傳統家庭是反性平團體所聲稱、歷史來源帶有宗教意涵的「一夫一妻」異性婚姻家庭。那麼，既然都是「異性」婚姻家庭了，怎麼可能會被「同性」婚姻所影響、甚至「瓦解」呢？從這就可看出題組所設計的無邏輯性以及錯誤資訊！



最後，同性婚姻家庭真的就沒有繁衍後代及生育能力嗎？這更是完全錯誤的「答案」！不論是收養、人工生殖、代孕、A卵B生等方式都是同性婚姻家庭生養兒女的方法，這些相關知識已逐漸普及，對於「家政群」的師生來說，更應該是「必備知識」。



而若是此題組傳達的是如此錯誤的資訊，且以此對同性伴侶及同志家庭有所批評*的話，對於身為同志以及同志家庭孩子的學生來說，他們在答題時，是否會覺得自己的身份受到不公平的指責以及貶抑呢？就像是這次求助的學生當中，就有著作答時相當難受痛苦、覺得自己被否定的同志青少年...

註：題幹中所使用的「瓦解」一詞，就帶有非常強的情緒性及誇飾性，並可能誤導看到的人覺得同志婚姻就會絕子絕孫。

由以上分析我們就可了解，對於這帶有偏見及錯誤資訊的題組，雖然以釋字開頭，但卻完全違背了釋字第748號解釋的精神與內涵。對此，許多學生的「難以選擇」是完全可以想像的，但是在考試的當下，他們卻可能為了分數，必須做出選擇...



這道針對特定族群且「沒有選擇的選擇題」，真的能達到《性別平等教育法》第12條所規定的「性別平等之學習環境」嗎？還是反而會破壞友善校園、傷害許多上述的學生呢？答案應該相當明顯，這道模擬考題的出現，已然違反《性別平等教育法》，而我們也將持續追蹤此事！



最後，我們希望補充的是，一直以來，家庭都不是一套標準答案所能定義的，每個家庭都是獨一無二的存在，而對每個人來說，家庭的定義以及自己對於家的感受也都不同，不論是單獨一人、兩人、或有哪些人，不論有沒有婚姻，不管有沒有小孩，這些都是「無法比較」的存在，重點不在於這些刻板想像的的「組成」或「功能」，而是在生長於這個「家」內的人是不是覺得自在、開心與幸福！

（性別平等教育大平台專案經理）

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