自由開講》仗義常是屠狗輩，負心總是讀書人？！

◎鄧鴻源

館長陳之漢走過日前的「委屈落淚」風波，在直播當中暢談讓台灣揚名國際的「同婚專法」過關，他不僅表明力挺同婚的立場，還在直播當中引用民進黨立委段宜康的名言「靠北X小」飆罵恐同人士的神邏輯，堪稱是「最有愛的幹譙」。

堪稱最有愛的幹譙！館長霸氣挺同婚：「靠北X小」人家又沒礙到你。（資料照）

館長表示，斗膽的問這些恐同人士「如果我兒子當同性戀，他喜歡我也沒有辦法，他愛嘛，只要不影響他的為人，他的工作，我可以影響他什麼？我只是生他的老爸，我不是他，他有他的人生要過，他的人生快樂，我才會快樂嘛，我為人父親我是希望他快樂健康長大」。

館長表示，什麼叫人權、自由，比如說「如果我愛揍人家的LP，出來走在路上，沿路從蘆洲一直灌別人LP灌到新莊」這不行嘛！因為你的快樂建築在別人的痛苦身上！這是犯法的嘛！「如果我跟我男朋友牽手走在路上，你LP會破掉嗎？不會嘛！那影響你什麼，你看不慣嘛！」

可見館長是一位深明大義的人，很有自由、民主與人權的觀念，比那些擁有高學歷的「高級人」更有寬容的心胸。他的理念很簡單，自由以不干涉他人自由為原則，人家的行為若沒有妨害你們，你們有何資格干涉人家？

人之所以成為同性戀，乃是天性使然，動物界也有；如果我們無法干涉動物的同性戀，為何人類例外？難道人類不也是動物之一嗎？

之前台灣社會已經發生好幾件同性戀者因不為社會所接受而自殺身亡的例子，難道我們還要讓悲劇繼續重演嗎？

仗義常是屠狗輩，負心總是讀書人。沒有讀多少書的館長能仗義執言，有如關聖帝君的忠肝義膽，一堆反同與貪心的讀書人能不覺得羞愧嗎？

（大學教授）

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