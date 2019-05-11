政治的日常》《幕末長州：明治維新的胎動之地》：讀懂長州，明治維新的問題也迎刃而解

在維新屆滿一百五十一年的今日，香港的日本史研究達人鄭祖威出版《幕末長州：明治維新的胎動之地》一書。他研究戰國安藝毛利家多年，於戰國時期的西國政治頗有見地，因此對安藝毛利家的長州（長門國）如何成為明治維新的長州（長州藩），有深入的描述，呈現了本書的歷史縱深。

李拓梓

去年是「明治維新」一百五十周年，日本針對此一改變歷史的關鍵事件，舉辦了許多慶祝活動，並有多本出版品搶搭話題風潮。不過由於「明治維新」的歷史敘事，大多從勝利者的角度出發，因此經常被批評為「薩長史觀」，也曾引發不少批評。去年遠足文化出版知名作家半藤一利的《幕末史》，就是批判「薩長史觀」代表之作。

浮世繪「憲法発布略図」。豊原周延繪製。（維基共享）

所謂「薩長史觀」，意指以薩摩（今鹿兒島）、長州（今山口縣）兩股維新主要驅策力量為主體的「明治維新」史觀。眾所周知，這兩藩是當年維新的最重要推動者，也是維新後壟斷政府的主要勢力。從歷任首相的出身地來看，數量最多的是長州、薩摩居次，現任首相安倍晉三也是山口縣人。此外，直到第二次世界大戰為止，薩摩海軍、長州陸軍這樣各據山頭的派閥之分，也一直是軍隊裡的潛規則，二次大戰前夕陸軍的「皇道派」和「統制派」之爭，更與非長州出身者和長州軍官間的權鬥息息相關。

在維新屆滿一百五十一年的今日，香港的日本史研究達人鄭祖威，於遠足文化出版《幕末長州：明治維新的胎動之地》一書。初以為此書必是要細數長州在「明治維新」中扮演的角色，然而作者的野心和識略顯然不僅於此，他研究戰國安藝毛利家多年，於戰國時期的西國政治頗有見地，因此對安藝毛利家的長州（長門國）如何成為明治維新的長州（長州藩），有深入的描述，呈現了本書的歷史縱深。

香港的日本史研究達人鄭祖威所著《幕末長州：明治維新的胎動之地》。（圖：遠足出版社提供）

毛利家的藩領，並非原本就偏居一隅，之所以身在邊緣，係因違背「以守成為務，切勿抱存競逐天下的野心」的祖訓，在決定後豐臣時代誰能爭鋒的「關原之戰」押錯寶，才會被減封至本州最西端的防、長地區。毛利家崛起的始末、如何與豐臣家不打不相識，進而成為該政權大老，乃至於關原戰敗後，怎樣與德川幕府互動，作者皆有細膩的描寫，讓讀者得以一窺這個家族興衰成敗的堂奧。

除了毛利家，作者在書中透過不少篇幅勾勒出身長州「明治維新」元勳的眾生相，對維新後長州如何主宰日本政府，亦不乏著墨。不過或許囿於篇幅所限，若是對明治維新之後的日本感興趣的朋友，無論從學術研究、歷史普及讀物，甚至小說，都還有很多出色的作品可以提供知識的補充。

此外，在本書中，鄭祖威清楚點出一個過去大家很少注意到的觀點，即長州內部的政治鬥爭，如何影響自身看待幕末政治風雲的態度。這也是我認為本書對華文世界的明治維新論述最大的貢獻。作者對長州在幕末時期的幾次路線辯論，做了非常深入的描述。相較於其他相似題材的作品，這是比較少見的內容。

過去對長州史的描述，多以吉田松陰為核心並由此出發。松陰主張「尊王攘夷」，在其手中發揚光大的松下村塾確實作育了無數英才，但有關松下村塾和藩校明倫館之間的競合、前者如何在變動的政治環境中，從鄉下的「補習班」一躍為明治維新人才的搖籃，乃至於松陰幾次進出監獄，皆與藩國內部的改革保守之爭不無關聯。而這些問題，都是過去中文著作中較少提到，也是閱讀長州歷史、或者撰寫長州人物時，我自己經常遇到的困擾。

事實上，長州並非一開始就如此決絕地支持維新。幕末當主毛利慶親本人，也沒有北大路欣也在《花燃》中飾演的那麼英明神武—甚至就因為慶親本人不決斷，才讓長州屢屢陷入路線之爭。

吉田松陰與金子重輔銅像。（http://www.panoramio.com/photo/32158236）

長州內部的糾葛，始於村田清風以簡約開銷、壓抑商人為主的改革方向。村田的繼任者坪井九右衛門，並沒有延續村田的主張，他採取了重商主義的立場，來主導藩政。這樣的淵源，導致後來主導長州藩內政治的派系，主要以這兩種立場為分野，再加上黑船來襲之後的民族主義氣氛帶來的尊王攘夷之鋒，彼此間的合縱連橫，影響了幕末長州內部的政治變化。

改革派的周布政之助是村田清風路線的支持者，也是穩健的「尊皇攘夷」者；保守派的椋梨藤太則走坪井久右衛門的路線，也被稱作「俗論派」；松下村塾是「激進尊皇攘夷」路線者的大本營；除此還有「開國派」的長井雅樂。這四大路線之爭，影響了幕末長州對於中央政治的態度。

起初得勢的是長井雅樂的「航海遠略策」，支持「公武合體」的他接受外國人開港的要求，但強調設立海軍、強化海防。然而長井的主張無法滿足社會上對於「攘夷」的期待，導致政治上失足。接著主導藩政的，是由周布政之助主導的穩健攘夷路線。可是周布的改革必須要和激進攘夷派結盟，才有足夠的力量。因此這段時間，長州不僅介入朝廷政治，更發兵上洛，要求幕府實現攘夷，京都因為長州志士的積極活動，再一次成為政治舞台的中心。

不過等到幕府承諾攘夷的期限一到，全日本卻只有長州一藩，對關門海峽的外國船隻進行炮擊，其他包括幕府和各藩在內，全都按兵不動。在攘夷者的領導下，長州激烈的行動非但沒有成功，反而招來厄運。由於孝明天皇主觀期待幕府主導攘夷，朝廷內部發動政變，「公武合體」立場擊敗了「攘夷」的主張，獲得優勢。長州軍隊激憤之餘，從蛤御門向皇宮發動攻擊，遭到薩摩、會津聯軍所敗，此役便是「禁門之變」，長州也因此成為「朝敵」。

長州的厄運還不僅止於此，幕府為了懲處長州，集結各藩發兵征討，兵臨城下。長州改由椋梨藤太等「俗論派」掌權，主張向幕府投降，周布政之助切腹，改革派下台謝罪。但幕府並不滿足，想要直接拔掉毛利家封地，先要求毛利慶親改名敬親，以避諱跟將軍同名的「慶」字，接著要求他們上江戶謝罪。

幕府過分的要求，致使長州內部義憤難平，政治再一次陷入亂局。原先躲藏起來的高杉晉作潛返藩內，主導「功山寺起兵」，帶領他一手創建的官民混合部隊「奇兵隊」武裝政變，剷除了保守派，迎回改革派流亡者木戶孝允主政。由於長州不服號令，幕府決議二度發兵征討，在幕府再次兵臨城下的前夕，木戶等人積極推動「薩長同盟」，並在對幕府的作戰中取得決定性的勝利，終於確立了長州的政治立場，也讓長州和薩摩兩藩，成為明治維新的主要力量。

我在寫作《改變時代的日本人》一書時，曾經對長州內部的政治變化有著剪不斷、理還亂的困擾。在讀完《幕末長州：明治維新胎動之地》後，這才對過去所一知半解的長州史，有了更清晰的圖像，許多曾經有過的問題，也因此迎刃而解。無論是對幕末歷史如數家珍的深度歷史迷，或是只想要粗淺理解幕末維新歷程的入門讀者，這本書都是一本出色、好讀，有見地的作品。

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