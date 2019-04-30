藍色電影夢》淪落人：你殘我缺不失志

有的電影像詩，透過影像和聲音打造意境，讓人揣想，沒想多給些明白答案；有些電影像小說，起承轉合各有魅力，讓人看得目不暇給，初嘗就驚豔，細嚼更回甘，香港新導演陳小娟的《淪落人》屬於後者。

藍祖蔚

一位下半身癱瘓的雇主會與他的看護發生什麼故事？這類題材《逆轉人生》、《我的左腳》或《愛的萬物論》都曾有過真情與深情的動人描寫；外勞受聘工作又會與東家之間引爆什麼恩仇？歷來亦不知有多少影視作品都有過夾纏著血淚與笑聲的描寫，香港新導演陳小娟的《淪落人》憑什麼異軍突起？

《淪落人》的核心趣味在於人窮志不窮。

黃秋生飾演的雇主昌榮是窩居在國宅中的廢人，下半身癱瘓，妻子離婚還帶走了兒子，在菲律賓做過護士的Evelyn（姬素孔尚治），為了賺錢也得飄洋過海當外勞，一位殘，一位缺，卻能磨合出凹凸有致又兼顧尊嚴的互動關係，關鍵在於陳小娟透過多元層次的生活細節，豐富了電影的趣味及滄桑。細節來自於議題的鑽研之深，細節決定了作品的密度，更確定了作品的高度。

語言，是他們之間的第一個障礙。

Evelyn只會講英語，昌榮不會，自然雞同鴨講，只會生悶氣。然而，只要他肯學，改善的不只是主僕關係，更滋潤了生活品質。同樣地，菲勞前輩都勸Evelyn要裝傻裝笨，千萬別學粵語，才不會平白又增加工作量，然而，學會粵語不就可以讓自己避開雷區，不要每天被炸得遍體鱗傷嗎？

空間，是他們的生活現實。

窮，所以住小房。小房間裡，一舉一動，雙方都無所遁形。為了讓自己更有體力做好把屎把尿的工作，Evelyn會躲在廚房裡舉水桶練臂力，看在昌榮眼裡，能不感動？Evelyn不時向母親哭訴沒錢還債時，聽在昌榮耳裡，能不感慨？日子一久，人心透徹了，不要Evelyn再叫他sir，直接稱呼他昌榮。稱呼變了，就代表冰山融解了，然而一旦稱呼又從昌榮回復成sir時，不也說明了他們的關係觸礁了嗎？

夢，則是電影的脫困之道。

Evelyn愛攝影，生日當天昌榮送她一台單眼相機去逐夢，甚至鼓勵她參加攝影展，廢人雖然己無夢，卻可幫人逐夢，誰教他「Still Human」？《淪落人》的英文片名《Still Human》，對照生命中的缺憾與美好，就是畫龍點睛的一筆。更高明的是，這台相機除了恩情，卻又開啟了疑竇與猜忌，相機故事的正反合三部曲，每個彎轉既精簡又有力，細膩，卻一點都不油膩。

另外，陳小娟選擇從季節切入，故事從夏天開始，初識的主僕有猜忌，互不適應，在容易流汗的時節，火氣忒大，易生摩擦；等到主僕交心後，外勞用力，雇主用心，如同來到溫暖秋天；然後誤會起，磨憎生，冬寒難耐；真相大白後，自然就又來到春暖花開的陽光季節。

硬要挑剔，太過甜美的主僕深情，算是《淪落人》唯一的罩門了，人間哪來這種雇主？哪來這種幫主人圓夢的貼心人？沒有，不代表不存在，有，則是一種山窮水盡後祈願柳暗花明的癡。《淪落人》的甜在淚水的浸泡下，恰恰好，很下飯。

本文經授權轉載自藍色電影夢 淪落人：你殘我缺不失志

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