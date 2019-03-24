藍色電影夢》政治重金屬：閃靈藍調

閃靈樂團的主唱Freddy進入國會，成為時代力量的立委林昶佐。但是他並沒有把重金屬帶進國會也沒有搖滾殿堂，為什麼？《台灣政治重金屬》提出的文化觀察，頗有趣味。

台灣重金屬樂團主唱Freddy演唱風格叛逆又批判。（嘉義藝術紀錄影展提供）

藍祖蔚

「我不敢相信，台灣的發行商都不願碰這部電影。甚至連公共電視都拒絕了。」《台灣政治重金屬》的導演Marco Wilms出席嘉義國際藝術紀錄影展，提起發行受困，連影展都興趣不高的現象時，聲音有點激動：「後來，我明白了，中國因素應該有影響。」

導演Marco Wilms（資料照）

Marco Wilms的推論乍聽似真，卻欠缺實據，發行紀錄片的片商未必在意中國市場，也不必理會中國臉色，公視不買這部電影顯然是因為《台灣政治重金屬》的主角Freddy是時代力量的立委林昶佐，一旦開例，日後政治人物的紀錄片都想比照上公視播映，要如何因應？公視若有這種政治考量，不讓人意外，然而，公視應該要跨越政治，真正要在意的是這部紀錄片究竟有無新意？又觀察到或說出了什麼台灣現象？

三年前，來台參加影展的Marco Wilms並不知Freddy是何許人，一聽說重金屬樂團的主唱已經勝選即將進入國會問政，直覺認定搖滾／政治的跨界融合是個罕見的有趣題目，於是追蹤Freddy就任立委的第一年時光，完成了《台灣政治重金屬》。

電影從Freddy拿筆在臉上塗墨的彩繪化妝開場，也有著青山宮廟會及范謝將軍及八家將的畫面，符合了歐洲人對台灣奇特民俗的窺奇心理，然而讓Marco Wilms不解的應該是唱起歌來充滿批判力道的Freddy，何以進入國會後就卸下閃靈身段，在國會中成為一點都不激進，中規中矩來問政的立委？或許Freddy很清楚從政與表演的界限，表演時的狂飆呼嘯，不必，也不會是他國會質詢的身段，然而Marco Wilms卻回到Freddy的母校，得到Freddy從小就是個模範生的資訊，另外帶出他觀察到台北民眾依序排隊坐捷運，電梯靠邊站的規矩現象美德，再拍到Freddy信仰達賴喇嘛，仰賴教義開示求安心的本色（甚至也像一般凡夫俗子般，求達賴賜福家人）......他對這位搖滾／政治明星的素描寫真，既點出了他受困在儒家思想下的矛盾，又試圖列舉他的解謎研判，算是既敢言，又言之有物的論述。

從搖滾歌手換個身分成了立委的林昶佐，問政風格有了180度的改變。（嘉義藝術紀錄影展提供）

《台灣政治重金屬》亦點出了母語失落的問題。Freddy小學時因為說台語被罰過，因而與只說台語的祖父母漸行漸遠，禁說母語的結果是這位身為本土代言人的立委，在出席鄭南榕追思會前，花了一個晚上的時間把國語講稿翻成台語，唸白咬字卻依舊零零落落，Marco Wilms能夠拍到台灣孩子的母語使用實況，何其精準又何其尖銳。

當然，這位德國導演也觀察到台灣特殊的鐵窗文化，明明治安這麼好，為何家家戶戶都要裝鐵窗，8樓以上也要裝，是要防誰呢？這種不安全感又與台灣一直面臨中國的威脅，有多少關聯？

《台灣政治重金屬》不只是Freddy林昶佐的個人紀錄片，這部電影可以讓外國人看清楚台灣現況，同樣亦可以讓台灣人明白外國人如何看台灣，其實值得台灣的發行商或公共電視跳脫行銷一位立委的顧慮，重新思考電影的質量。

本文經授權轉載自藍色電影夢 政治重金屬：閃靈藍調

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