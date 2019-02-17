藍色電影夢》2019 OSCAR：多少豪傑

愛就是愛，硬要選個最愛，難道不傷神？有了最，難道其他就不愛了嗎？好就是好，硬要選個最好，難道不扼腕？有了最，難道其他就不好了嗎？《羅馬》、《沒有煙硝的愛情》、《小偷家族》和《我想有個家》我都愛，也慶幸自己得能看見這些精品。

藍祖蔚

如果沒有《羅馬》，波蘭導演帕利科斯基的《沒有煙硝的愛情》應該可以在奧斯卡上再創佳績，4年前他才以黑白電影《依達的抉擇》拿下奧斯卡最佳外語片；如果沒有《小偷家族》，黎巴嫩導演納丁．拉巴基的《我想有個家》理應拿下坎城影展的金棕櫚獎。如今這4部精彩作品都擠進了同一個獎項上爭奪小金人，人生競技場上一直上演著「既生瑜，何生亮」的拔河戰，獎只有一個，遇上了，落敗了，未必代表技不如人，而是美學品味上沒能投緣。

《羅馬》。（翻攝自IMDb）

《羅馬》在今年奧斯卡盛會上，一連入圍最佳影片、外語片、導演和攝影等10項大獎，《沒有煙硝的愛情》則同樣在外語片、導演和攝影3獎項獲得提名。同樣有美到讓人流連忘返的黑白攝影，同樣有聽過就難忘記的聲音印象，前者聚焦一年風景，後者追述十年光影，前者淡而有味，後者濃烈不膩，對於藝術片的愛好者而言直如手心手背的寶貝肉，只想兼顧，不想割捨。

《羅馬》的聲音有情有戲，還兼及時空參數，澎湃又繁複；《煙硝》的歌則是愛情的緣起與一世的糾纏，定情、傷情到補情，都有樂音牽動，細膩又纏綿。《羅馬》是聲音包圍戰，氣場綿密，《煙硝》則是中央突圍，還有盪氣迴腸的餘韻。就像素什錦遇上了蘿蔔燉肉，焦點不在誰好誰壞，而是當下的你更想吃哪一味？

《羅馬》的厲害在於主配角人人有戲，而且面面精彩，不但狗屎有故事，就連鼓號樂隊也來搶戲；《煙硝》把好戲集中主角身上，但是他們身旁也各有著有緣卻無份的戀人配角，即使只是驚鴻一瞥，他／她們容忍主角追尋最愛，包容無悔的大度，同樣緊揪人心。

《沒有煙硝的愛情》入圍本屆奧斯卡最佳外語片，對感情的描繪濃烈不膩。（取自IMDb）

《羅馬》與《煙硝》同樣迷戀黑白攝影，同樣相信黑白影像最宜追憶似水年華，也最能捕捉悲歡離合的人臉神采，愛過的耽溺，恨過的惆悵，都鐫刻進反差鮮明的光影中，兩片都是黑白精品，值得一看再看，但是《煙硝》工筆寫情，像小說，《羅馬》快筆寫意，像散文，小說比散文，誰又比誰高明呢？

《我想有個家》、《小偷家族》和《沒有煙硝的愛情》一路從去年的坎城影展爭鬥到今年的奧斯卡。其中，《我想》和《小偷》同樣描述著失親家庭的折翼小孩，在天寒地凍的人倫悲劇中，《小偷》像是紅泥小火爐，還有微溫，能聚攏老少遊民，《我想》則是北風加寒流，沒有救贖，只剩唏噓。

《我想有個家》12歲童星贊恩阿勒費亞（右）的真誠演技動人。（海鵬提供）

《小偷》給了各世代遊民不同的肖像素描，卻弱了小男生的家世背景，《我想》的大人有人生而不養，有人想養卻沒能力養的兩大類型，分類略嫌刻板又簡單了些，但是兩位相差十歲，卻得相依為命小男生，餐風宿露找沒奶水喝的生命困境，卻寫實到讓人不敢直視，不論是表演難度或者戲劇濃度，《我想有個家》都更勝《小偷家族》，但是前者嗆辣似白乾，以刀濺血；後者似溫潤清酒，有煙火和戲水調劑，終究還是看口味偏好的選擇，白乾與清酒誰來分高下？

《小偷家族》。（采昌提供）

在眾聲喧譁的年代中，所有的電影獎都只告訴你結果，不會告訴你理由，因為一旦給獎理由量落了文字言詮，必更引發爭議。因此電影獎的結果都只反映了評審的品味與選擇，誰負誰勝只有天知曉，一切就交給時間吧，十年百年之後還有多少人願意討論這些作品，或許才是最後，也最公道的仲裁了。

本文經授權轉載自藍色電影夢 2019 OSCAR：多少豪傑

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