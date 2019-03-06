藍色電影夢》幸福綠皮書：舉重若輕

雖然，東尼分不出喬邦與蕭邦有什麼不同，但是聽醫生彈琴，他知道他彈得真好。只是彈得再好，下了台之後，他不再是貴賓，他依舊只是個黑鬼，《幸福綠皮書》充分實踐了「讓觀眾哭、讓觀眾笑，讓觀眾等下去」的佳構劇精神。

藍祖蔚

電影不能改變世界，但能改變人心。看完一部電影後，世界不會就此變得更好，然而電影勾畫的願景，卻可能成為你願意去追尋的目標。本屆奧斯卡在爭議聲中落幕，有人嫌拿下最佳影片的《幸福綠皮書》「淡化」也「美化」了美國的黑白種族問題，白人霸凌黑人的現況其實慘烈百倍，所以很多黑人導演對這種給獎結果嗤之以鼻，然而《幸福綠皮書》傳達的大和解訊息，未必真的政治正確，卻是很多人的私心祈願。

《幸福綠皮書》遇到各界放大鏡的檢視與批判，或許和兼任編導的Peter Farrelly採用點到為止，不多做批判的輕喜劇風格有關。因為，明明議題如此悲情，何以卻處理得如此輕快？殊不知「舉重若輕」原本就不應是原罪，而是「知易行難」，沒有三兩三，根本做不來的藝術化境。

Peter Farrelly信奉與採行的是19世紀盛行一時的「佳構劇（pièce bien faite）」理念：布局綿密，首尾呼應，極盡巧思；對白機智雋永；關鍵時刻也會蹦出旋乾轉坤的解決方案。更重要的是，佳構劇「讓觀眾哭、讓觀眾笑，讓觀眾等下去」的撩撥與懸念元素，無一或缺。

另外，他也採用了公路電影的公式來帶出故事：旅程過後，主角心性必有體悟，傲慢必然馴服，偏見必然修正。Peter Farrelly接下來再採用「顛覆」、「對比」和「意外」三招，在可看性極高的情節誘引下逐步進入核心議題。

所謂顛覆，就是挑戰傳統。黑人曾經世代為奴，所以美國都建國快兩百年了才爭到投票權，長久以來白人尊貴、黑人卑賤，白人有經濟優勢，黑人常居文明弱勢，然而《幸福綠皮書》卻是黑人老闆請白人開車當司機，還要保鑣兼管家，權力與位階的改變，就是很有劇場效果的前提設定，隨之而來的黑白互動，不管是主從關係，人生價值的辯論，都能開拓觀賞視野。

對比則是趣味源泉。全片的對比手法又分為三個層次，各有巧趣。

首先，白人司機「大嘴東尼」是看見黑人用了家裡的杯子喝水，就乾脆丟進垃圾桶的人，說好聽是他有潔癖，其實就是偏見與歧視。但是為了掙錢養家，他得屈居下座，仰視「薛利醫生」，面對「要你為黑人工作有問題嗎？」的質疑，也得委屈將就，這就是「形勢比人強」的「現實」。

這個「黑尊白卑」的現實卻只存在他們的車子裡，一路南行的旅程中，不管是要尊為上賓的演奏家就近到野外上廁所、成衣店不准黑人試穿西裝外套，或者你可以在餐廳中表演，卻不能在此用餐，甚至主人只能住進綠皮書中的旅館，司機等級卻高級許多的「現實」，都是一把把真實的利刃戳破了黑人神話。

其次，「醫生」一心追求文明，精熟白人世界的禮儀規範，談吐文雅、穿著高貴，彈起琴來瀟灑自在，但是就算有錢的白人願意花錢聽他彈琴，他也覺得自己很有氣質，但一下台就打回原形，他依舊只是個黑鬼而已！反而是「大嘴」快樂地做「真人」，他有著俗人的通病：不愛扣上衣胸扣，菸癮奇大，開車時眼睛不愛看路，還滿口粗話，卻很能享受手抓炸雞，還快樂吸吮手指的本色樂趣，眼看著醫生主人受委屈，會嚷著說「他們如果趕我到外面上廁所，我會尿在他們的客廳裡」的大嘴，最後會出拳打警察，也就一點都不意外了。

是的，再怎麼用文明或文化來「包裝」，白人還是瞧不起黑人；白人可以快意恩仇，黑人卻是動輒得咎，醫生有錢請白人司機，卻無力改變歧視現況，但也唯有在這個節骨眼上，醫生才夠格斥責大嘴小不忍則亂大謀，脫口說出「訴諸暴力絕對贏不了，要贏唯有保持尊嚴，尊嚴能夠戰勝一切」的生存哲學，又即時展示「靠著打電話給司法部長的關說才能脫困，其實是『人渣』」的人格高度。大嘴沒得還嘴，只能自嘲說：「靠，我比你還黑！」這種反諷手法既悲情又悲壯。

至於寫信情節，則是最浪漫的對比書寫。大嘴白字連篇，流水帳的白目家書，說明了白人只是膚色白，文盲老粗多的是，醫生教會他用文學比方寫信，固然是黑人比白人有學識有教養的表徵，但是東尼找到訣竅，用自己的風格寫信，成為親友口中的莎士比亞，不也是讓人會心一笑的文明進化？至於全片最後一句對白，大嘴的妻子對著醫生說：「謝謝你幫他寫信！」丈夫的能耐，枕邊人最清楚，一句感謝話，多少真情意，這才是畫龍點睛的犀利一筆。

《幸福綠皮書》的契約精神是要大嘴確保醫生跑完全程，若有閃失，酬勞打折，從「利害關係」出發的黑白關係，卻在「九局下半」的最後一站演出「情義相挺」又兼顧「人性尊嚴」的大暴走，讓雕琢得太過用力的「佳構劇」得能大逆轉，既釋放出一路積壓的委屈，又讓原本以為只要彈好蕭邦，就能討好白人的醫生得能稱心快意地在族人面前彈唱自己的歌，嘗到了他一直享受不到的「本色」滋味，人生不再唯利是圖，自然就雲破見月了。

公權力對黑人的霸凌，一直是黑人族群心中的痛，《幸福綠皮書》中出現了四回警察，不論是放話找碴、言語挑釁或者色厲內荏地奉命放人，都符合了黑人心目中的警察刻板印象，偏偏最後卻在風雪夜中出現了一位善心警官...哪一種的警察描寫才合乎真實呢？從寫實轉到祈願，《幸福綠皮書》釋放的和解訊息，未必符合黑人看待的轉型正義，卻是平凡又實在的人性祈願：因為了解才會尊重，學會尊重就有了尊嚴。

本文經授權轉載自藍色電影夢 幸福綠皮書：舉重若輕

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