藍色電影夢》楚可娃：糖害與豪放女

她對女性身體敏感，她對女性主義敏感，她對女性情欲敏感。她對女性創作敏感。「都是議題來找我的，」捷克女導演楚可娃（Andrea Culková）這樣解釋她的創作選材。

藍祖蔚

前幾天的頭版新聞，引述哈佛大學公共衛生研究團隊報告指出，常喝含糖飲料者死於心血管疾病的風險極高，女性早逝風險更超過男性的兩倍。

然而，捷克女導演楚可娃（Andrea Culková）早在2014年就拍出了《那甜得要命的憂愁（Sugar Blues）》，喊出了「吃糖就像吸菸，糖就是毒品」的驚人口號。楚可娃是今年嘉義國際藝術紀錄影展的焦點導演，一口氣展出她的四部紀錄片，從女性纖細感性出發的議題探索，透過辯駁與採訪實證得到理性結論，從選材到表現方式，她所探索的女性愁與愛都有值得玩味之處。

《Sugar Blues》的攝製動念起因是她在懷孕時確診患有妊娠糖尿病，為了自己，更為了肚裡的胎兒，這位傷心的女性與憤怒的母親多方求醫，也開始追查糖的真相，透過專業醫生的解說，糖之為害，並不在於糖的本身，而是人們容易在大腦的獎賞機制，在胰島素的過分作用下，對糖產生了過多期待，吃進了太多的糖，糖和酒精與菸品一般，都會讓人成癮，導致細胞老化，或者高血壓等心血管疾病。

糖害議題近年來陸續得到醫學團隊的研究證實，楚可娃進一步追查糖產業的運作實況下，更發現糖商品太過誘人，商機無限，即使自己也因而罹患糖尿病，仍然繼續開發含糖產品，認真面對糖害。然而，《Sugar Blues》最不凡的筆觸是楚可娃不惜拍出自己大腹便便，卻得飽嘗糖害煎熬的模樣，她不是自戀，而是有切身之痛，更能掌握感同身受的糖害悲情，毫不忌諱，更不避嫌地就從自身與母親的主觀感受出發，大剌剌追問及追擊糖害諸病，那種急著想要知道真相，不甘心被糖給耽誤今生，並且禍延子孫的人母心情，她追出的真相，也就更能引發共鳴。

《那甜得要命的憂愁（Sugar Blues）》（來源：網路IMDb）

楚可娃不只是一位紀錄片導演，用斜槓來介紹她的經歷及成就，至少還可以加上教育家／藝術家／時事評論／女性主義者等頭銜，她最得意的創作理念就是：「我沒有挑揀議題，而是議題自己來找我。」《Sugar Blues》出自為人母的憂焦，《利絲佛萊：藝術無界（Lise Forell：Sem Frontieraa）》則始自現場驚豔的心靈撼動：就在一次參訪巴西的旅程中，她目擊一位白髮蒼蒼的老太婆在舞池中擁著一位俊俏黑人瀟灑自在地跳著舞，她的神采、年齡差距和膚色種族的差異吸引了楚可娃的目光，因此追出了這位和她同樣來自捷克的老太太竟然是巴西著名的畫家。

身體的解放，讓女性得著了自由；創作的鬆綁，則讓藝術擁了自主飛翔的靈魂，楚可娃選擇了繪畫世界不可或缺的「畫框」做為畫龍點睛的一筆，畫框的傳統角色是烘托畫作，不能喧賓奪主，有畫框為界，畫作就能讓觀者的目光與神思自由出入迴旋。

然而挑揀畫框只是這位高齡畫家利絲顯示畫家身分，自報山門的起手式，接下來，她拿著空蕩蕩的畫框框著自己，成就了一幅立體的自畫像，又要求家人逐一拿起框架，走進框中，觀眾因此得能見到她的家族中有黑有白的混血成分，再聽見她對血緣的評論：「這個兒子很會賺錢，卻捨不得花，希望他們的孩子不要像他們這般小器。」俗人用相片留存家族記憶，老畫家卻是用畫框完成她的家族素描。



然而，楚可娃的畫框論述卻另外還有兩個層次，她先要利絲走到海邊，拿起木棍，隨手在沙灘上畫出了一個方形框，然後大浪來襲，方框就此毀於一浪，隨後走過沙灘的路人，無人知曉此處原本有她的沙畫。她怕大家沒看懂，接著又把那只空畫框，透過堆沙方式立放在沙灘上，不管是有鴿子走過，或者滾動海浪做背景，出現框中的都是立體動態的景物，不再是往常的二維平面，可是一陣大浪襲來，畫框倒了，碎裂入海......這一連串的畫框意象不就在說世人先在框架上熟悉紀律，最後唯有甩脫框架限制，才能得著自由。

利絲是出身捷克的德裔猶太人，為了逃避納粹，只能亡命天涯，但她很想得開：「既然世界要毀滅了，就趕快談戀愛吧。」偏偏有了肌膚之親的第一個男人也嫌憎她的猶太血統，氣得她想盡辦法讓男方終究還是娶了她，「然後，我就離開了他。」

利絲就是這麼敢愛敢恨，畫作中不時會凸顯女性的器官，「因為遮起來反而更奇怪」，她也愛用鮮豔色彩及構圖畫出把握當下、及時行樂的人生理念。即使子女成群，卻不時和二、三十歲的小男生談戀愛，她的名言是：「愛情可能消失，一旦消失了，就得放手，不能像舊衣服一樣一直留著。我是孩子的母親，我有能力養育他們，但是我的私生活不關他們的事。」這位受不了氣虛老男人的畫家，七老八十了依舊迷戀牛奶加檸檬的美容術，

盼能洗淡臉上的雀斑，也坦承如果家裡沒有女傭打理大小瑣事，她就沒空也沒心作畫，她用自己的生命實踐了「人生也是藝術創作的一種」理念。

已經辦了五年的嘉義國際藝術紀錄影展是台灣很敢挑戰禁忌的影展，雖然映演環境不盡理想，還有很大的改善空間，但因選片怪奇，兼具了激進又尖銳的敏感議題，加上藝術與紀錄的雙向運作軌跡，讓人得以瞧見另類電影的展演可能，屬於不會空手而回的特色影展。

本文經授權轉載自藍色電影夢 楚可娃：糖害與豪放女

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