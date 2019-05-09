漫遊藝術史》複製畫和他們的產地：談攝影集Real Fake Art

大芬村的面積只有0.4平方公里，過去村民原有200人，如今成為國際知名的油畫產地和交易中心，匯集了超過兩萬名畫師，有上千家以批發出口為經營傾向的畫廊業者。1989年香港畫商黃江到此地設立公司，承辦來自香港的訂單，臨摹各種世界名畫，開啟該地作為複製油畫產地的濫觴。

◎張tree

藝術家邁克爾·沃爾夫（Michael Wolf, 1954-）於2011年出版攝影集Real Fake Art，該系列作品拍攝於2005至2007年間，以中國深圳市的大芬藝術村為舞台。沃爾夫拍攝這個生產複製畫的村落，安排畫師與其作品在街道上合影，並且註記了作品所複製的藝術家姓名，以及複製作品的出售金額。

大芬村的面積只有0.4平方公里，過去村民原有200人，如今成為國際知名的油畫產地和交易中心，匯集了超過兩萬名畫師，有上千家以批發出口為經營傾向的畫廊業者。累計至2015年為止，大芬村交易額超過42億人民幣。1989年香港畫商黃江到此地設立公司，承辦來自香港的訂單，臨摹各種世界名畫，開啟該地作為複製油畫產地的濫觴。

2010年上海舉辦世界博覽會，深圳館便以大芬村帶起的經濟奇蹟為主題，以當代策展的手法展出，並被上海世博局評選為示範案例館。策展團隊選定「大芬村製造」中最為大宗的達文西（Leonardo da Vinci, 1452-1519）《蒙娜麗莎》，藉由大芬村500多名畫師同時創作999塊尺寸略微不同的畫版，組成巨幅的《蒙娜麗莎》畫牆，並將這個裝置作品命名為《大芬麗莎》。【圖1】這件集體創作的作品彰顯了大芬村的藝術生態：由畫師的個人筆觸建構起巨型的複製生產鏈。不過在沃爾夫的鏡頭下，大芬村卻不是單純的複製油畫產地。

【圖 1】2010年上海世界博覽會深圳館《大芬麗莎》之裝置。圖像取自騰訊世博網。

沃爾夫於1954年出生於德國慕尼黑，1976年在德國埃森大學（University of Essen）師事提倡主觀攝影（Subjective Photography）的奧托·斯坦內特（Otto Steinert, 1915-1978），並獲得視覺傳播學位。沃爾夫於1994年開始他攝影記者的職業生涯，為德國雜誌社斯特恩（Stern）於香港工作了8年。然而由於紙質媒體和新聞攝影的沒落，他在2003年起改為從事藝術攝影。

【圖 2】無名畫師與其原創作品和《蒙娜麗莎》複製作品。掃描自Michael Wolf, Real Fake Art, Hong Kong: Asia One Books, Berlin: Peperoni Books, 2011無頁碼。

攝影集Real Fake Art中所收錄的47件作品中，有3位畫師都與他們筆下尺寸不同又各有特色的《蒙娜麗莎》合照。其中一幅肖像裡的畫師，在右手扶著《蒙娜麗莎》的同時，左手扶著的畫作卻非複製作品；沃爾夫為這幅肖像的註解是這樣的：「達文西（左）$27，佚名（右）$27」【圖2】。沃爾夫如此的操作手法，揭示畫師也有自己的原創作品，然而文字的記述卻反映了大師之名的陰影下，原創作品的無名。所有的畫師支撐著他們的作品，而觀者卻無法知曉畫師之名。顛倒的左右文字記述也反映著畫師的身體，連同其仿作與創作，藉由攝影鏡頭也成為了純然的觀看圖像。

【圖 4】無名畫師與其原創作品。掃描自Michael Wolf, Real Fake Art, Hong Kong: Asia One Books, Berlin: Peperoni Books, 2011.無頁碼。

翻到攝影集的目錄，沃爾夫在標題「偽作（Fakes）」底下，羅列出被製作複製畫的創作者之名。這份名單顯示許多現當代藝術家的作品也被模仿的事實，我們隨著沃爾夫的鏡頭，看見大芬村的畫師在不同媒材之間的轉換。例如【圖3】的畫師，將盧齊歐·封塔納（Lucio Fontana, 1899-1968）的《空間概念，期望》（Concetto spaziale, Attese）系列作品中，紅色單色畫與其刀痕的陰影，完全以顏料繪製為複製作品。此外，描繪攝影作品的複製畫作更是多數，以杜賽道夫學派（Düsseldorf School）的作品為例，自其開創者貝雪夫婦（Bernd & Hilla Becher, 1931- 2007, 1934-2015）至托馬斯·魯夫（Thomas Ruff, 1958-）的攝影作品，在大芬村的畫師筆下，皆被轉譯為複製油畫。

【圖 5】Michael Wolf, Real Fake Art 11 圖像取自藝術家個人網頁。

透過文字傳遞的資訊，我們發現在大芬村這個藝術市場中，作品定價無關於模仿對象在藝術史的定位，而是取決於材料的多寡，越是大幅的作品便能以越高的價格銷售。於是由畫師自行創作的大型室內像（interior portrait）【圖4】的定價，與查克·克洛斯（Chuck Close, 1940-）的巨幅複製畫同樣為400歐元。而觀念藝術家河原溫（1933-2014）記錄下自身行為的《今日系列》（Today Series）日期畫（Date Painting）【圖5】，買家則只需要付4.50歐元便能擁有。這不免令人思考，當藝術作品從思想的吉光片羽，轉變為執念的物質欲求時，價格代表著什麼樣的價值？比起原創光環在拍賣市場中成為載浮載沉的獨家商品，以材料物質來量化作品價值，反倒是一種真正能平等受眾的客觀衡量？

沃爾夫的Real Fake Art系列作品在看似紀實的攝影鏡頭下，呈現了大量卻另類的藝術市場縮影，也表露其中主流藝術世界的權力結構。沃爾夫透過大芬村的案例，以作品取樣和文字記述的兩軸劈開向度，再藉由攝影擷取現實的本質串起重力，向現世實踐中藝術的真實性議題，拋出新的觀點。

參考書目

Wolf, Michael. Real Fake Art, Hong Kong: Asia One Books/Berlin: Peperoni Books, 2011.

高千惠，《風火林泉：當代亞洲藝術專題研究》，台北：典藏，2013年。

Elephant Art: <https://elephant.art/roulette-michael-wolf/>（2019/2/20瀏覽）

端傳媒: < https://theinitium.com/article/20170913-mainland-Dafen-transformation/?utm_medium=copy > （2019/1/14瀏覽）

本文經授權轉載自漫遊藝術史 複製畫和他們的產地：談攝影集Real Fake Art

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