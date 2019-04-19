歷史說書人》文言文的林北怎麼說？漢高祖劉邦的髒話大全！

罵不罵人跟文化水準沒關係，只要是人，總有爆粗口的時候，但罵人的水平，絕對跟有沒有文化有關係。漢高祖劉邦算是史上絕無僅有、集才幹與低級於一身的髒話家，一生中飆罵無數，老弱婦孺、分封諸王無不罵過，春風得意至極。

◎仲編製造

罵不罵人跟文化水準沒關係，只要是人，總有爆粗口的時候，但罵人的水平，絕對跟有沒有文化有關係，像是孔子或者孟子這種高水準文青，罵人的罵法當然與常人不同，猶如過期的牛奶般，一喝下去看似沒感覺，但當夜深人靜，萬籟俱寂之際，自責內疚才會倉然而出，直至上吐下瀉，羞愧至極。而漢高祖劉邦這種罵法恰似相反，他的罵人的水平有限，說不出「朽木不可雕也，糞土之牆不可圬也」這種高技術罵人技巧。但以低級髒話來說，他算是史上絕無僅有、集才幹與低級於一身的髒話家，一生中飆罵無數，老弱婦孺、分封諸王無不罵過，春風得意至極。

漢高祖劉邦。（維基共享）

劉邦的早期生涯

要說劉邦之所以為何愛這麼愛說髒話，必須從他的早年生涯說起。

西元前256年，劉邦出生於豐縣中陽里金劉寨村，劉邦這個名字，不是他原本的名字，而是他後來自認原名太鳥，自行塗改的，劉邦原本的名字叫劉季，為什麼叫「季」？古代中國因為孩子夭折機率極高，爸媽都不願認真取名字，時常以數量單位來代替，如同子丑寅卯、甲乙丙丁之類的，而劉爸爸採用了「伯、仲、叔、季」來替孩子命名，劉邦是劉家第三位孩子，照理來說，應該取名為「劉叔」才對，不過他老爹估計自己不會再生了，這孩子會是老么了，索性跳過叔字，直接稱季了（"季"的意思除了排名第四外，也有最小的意思，劉爸爸沒想到自己後來又生了老四老五，排列順序整個打亂了）。

可別以為「伯、仲、叔、季」是文謅謅的字，以當時來說，劉季就等於劉四， 簡直像是現在在酒館前招呼店小二時所用的小名，連個正式名字都沒有，蓋可想見劉邦的出生確實不出頭。

劉邦早年時和將來一同相愛相殺的項羽一樣，都是個令父母頭疼至極的人物，項羽不愛讀書，也不學劍，但他的叔叔項梁卻老看好他，認為他將來必成大器。而劉邦這人更有意思，他的血統可能有問題，怎麼說呢？劉邦在當上皇帝後曾經招開大宴，劉邦在酒酣耳熱之際，胡言道：「各位知道嗎？我媽有次下田耕種時偷懶睡覺，結果夢見天龍下凡，結果我媽就懷孕了！」結果劉邦他爸還跟著附和：「對對對！我親眼看到天龍趴在我妻子身上，龍飛走了以後我妻子就懷孕了。」很有可能，劉邦的母親確實是他母親，但劉邦的父親卻不是他真正的父親，而是外頭某個野男人生的，所以後來項羽抓著劉太公不放，聲稱要把他煮了時，劉邦竟能慷慨大笑，厚臉皮的說道：「煮啊你，煮完記得分我一杯肉羹」。

劉邦打小就是個無賴份子，幼時在父親的指使下，曾和青梅竹馬盧綰一起拜馬維先生為老師，在馬公書院讀書。但年齡稍長後，兩人卻出現極大反差，盧綰認真向上，學富五車，而劉邦貪玩怕事，經常被老師訓斥，但他性格豪爽，對人很寬容，所以和盧綰依舊友好，後來當上皇帝後，劉邦還給盧綰超高規格待遇，據《史記·韓信盧綰列傳》紀載：「出入臥內，衣被飲食賞賜，群臣莫敢望，雖蕭曹等，特以事見禮，至其親幸，莫及盧綰。 」諷刺的是，劉邦稱帝後將功臣趕盡殺絕，只留了知音盧綰，但他卻害怕劉邦兔死狗烹，暗通匈奴，意圖模反奪權。不過劉邦對他很執著，雖然出兵圍剿，卻不派大軍完全剿滅盧綰。

漢高祖劉邦。（維基共享）

除了跟盧綰鬼混外，劉邦另外集結了一幫狐群狗黨小夥伴，走到那兒，黃色笑話、滿地髒話就在那兒。但換個方面講，也能從中窺知劉邦天生的領袖風範。

劉邦從小不被父親給待見，原因不僅是不好學，他的哥哥劉仲是個孝子，時常替父親插秧播種，然而劉邦卻不喜歡下地勞動，總是在陰影處拿著扇子搧阿搧，所以常被父親訓斥，說他不如自己的哥哥會經營。有趣的是，日後在統一天下之後，劉邦還拿此事和劉太公開玩笑：「爸，你常說我是個無賴，不能治產業，不如哥哥劉仲，但今我今天的成就比劉仲大喔。」

靠著與生俱來的領導才器，劉邦長大後做了泗水的亭長（管理十里以內的小官），時間長了，和縣里的官吏們混得很熟，什麼蕭何、曹參都認識了，在當地也小有名氣。劉邦的心胸很大，在一次送服役的人去咸陽的路上，碰到秦始皇大隊人馬出巡，遠遠看去，秦始皇坐在裝飾精美華麗的車上威風八面，遠方人們都在暗中叫罵，只有劉邦羨慕得脫口而出「大丈夫就應該像這樣啊！」

秦始皇。（維基共享）

反秦啦！起兵炸鍋啦！

劉邦之所以反秦，並沒有想像中的神話。有天劉邦接到上級報告書，被命令以亭長的身份為沛郡押送徒役去驪山，徒役們可不只幾百人，劉邦卻只有兩隻手，他們走一路跑一路，真到了咸陽大概只剩劉邦一人了。據當時的苛刻秦令，刑徒逃跑，看管者必因此遭受刑罰。所以走到芒碭山時，劉邦停下來歇息飲酒，趁著夜晚把所有的役徒都放了：「我知道你們都不想去咸陽，這樣好了，你們各奔前程逃命去吧，我也該在山上避世一下了」，有的人真的跑了，這些人沒眼界，有十多個囚徒了解社會，深知劉邦在當亭長時豁達大度、黑白兩道通吃、領導能力極強，願意跟隨他一塊走。從此，劉邦在芒碭山過了一段梁山伯般的俠客生活，據說有天還殺了一條比人大的大白蛇，不久後有位老婦哭泣前來，眾人疑惑不解：「老婦，你怎麼哭了阿！」老婦：「是我兒子是那條蛇，他是白帝之子，如今被赤帝之子所殺，我就是為了這個哭阿！」，眾人正要問個仔細時，老婦忽然不見了。是真實還是虛構？還是劉邦酒醉時亂掰的？作者我不敢明段，但此故事實在為後人津津樂道。

公元前209年，陳勝、吳廣因調兵時颳風下雨，延遲了幾天，但照當時秦律規定：遲到者不問原因皆斬，陳勝啞巴吃黃蓮，有苦說不出，秉持著「今亡亦死，舉大計亦死；等死，死國可乎？」的原則，率領起義軍打舉反秦，攻占了陳（現在河南淮陽），建立了「張楚」政權，和秦朝公開對立。

百姓苦秦久矣，天下揭竿而起，一同推翻暴秦，劉邦的老家沛也人心鼓動，就連縣令也意圖響應，蕭何和曹參當時都是縣令手下的主要官吏，他們是劉邦的好朋友，因此勸縣令將本縣流亡在外的人召集回來，一來可以增加力量，二來也可以杜絕後患。

縣令覺得有理，便讓劉邦的摯友樊噲把劉邦找回來。但在劉邦披夜返回的同時，縣令卻又後悔了，害怕劉邦回來後自己當不了老大，弄不好還會被劉邦所殺，等於是引狼入室。所以命令將城門關閉，還準備捉拿蕭何和曹參。

蕭何和曹參聞訊趕忙逃到了城外，剛好遇到了往回頭走的劉邦，蕭何據實相告，劉邦勃然大怒，親自前來城前拿著大聲公怒喊：「鄉親父老們，我是劉邦，我回來了，你們趕快殺掉那該死的縣令，否則我進城後雞犬不留！」鄉親們知道劉邦是什麼德性，這事他絕對幹得出來，幾十個年輕人腦袋一熱，衝進縣衙，殺掉了出爾反爾的縣令，打開了劉邦的富貴之路。

蕭何。（維基共享）

漢高祖的獨家招攬文人法

劉邦罵人的時候大多在會客之際，他總是在臥室裡見客，嘴裡叼了根牙籤，仕女們在底下幫忙洗腳，有時抬頭伸脖子，有時低頭看腳趾，一副事不關己的樣子，氣得客人牙癢癢。每次會客都有書生不爽劉邦這副跩樣，跟劉邦對嗆，而劉邦每次都嗆不贏，只能大罵他們是「豎儒」，好讓那群之乎者也的書呆子們閉嘴（「儒」本來是指有才能的人，可在前面加上一個「豎」字，就很侮辱人了，合起來大概就是奴才書呆子的意思。）有時候火氣上來，劉邦還聲聲以以「乃公」自居（以台灣口語來講，就是「林北」）。

隨著反秦起義軍的聲勢高漲，劉邦的軍隊連下了數十餘城鎮，因而獲得了與地方高端文人接觸的機會，然而劉邦是個沒文化的痞子，最討厭的就是文化人，這跟吃不著葡萄就說葡萄酸是一個道理，因此在劉邦起義初期，他根本不允許文人進出營帳，倒是像樊噲一類的土氣屠夫，他視若珍寶。

有一次，秦末著名學者酈食其來投靠他，劉邦哪知道他是誰，一聽是個儒生，就沒什麼興趣，心想又是一個來混吃混喝的，放一邊涼快去。

酈食其知道劉邦對文化人不大友好，既然你不見我，那我只好自己找上門去，走到門口也不說自己名字，只說是高陽酒徒。劉邦正在享受兩個美女的足底按摩，心情愉快著，一聽有個酒徒來找他，想說自己晚上也要喝點小酒，有人一起聊天才過癮，因此招見入內。

不過，接下來的劇情就有些出乎意料了。酈食其滿以為劉邦就算不出來迎接一下，至少也該正襟危坐吧，可一進門，就看見劉邦半躺在床上，兩腳叉得大大的，閉著眼還在享受足浴，一臉陶醉。酈食其當時心裡就不舒服了。劉邦也不高興：不是說進來一酒徒嗎，怎麼穿著儒裝？不知道我最煩書生嗎？

兩人都有氣，看對方就不順眼了。

酈食其不下跪，膝蓋繃得直直的，只拱了拱手，彎了彎腰，算是打了一個招呼。劉邦電不搭理他。哼了一聲，繼續閉上眼享受。

酈食其問劉邦：「你是想幫助秦朝打諸侯，還是想著率領諸侯打秦朝呢?」

劉邦一聽就破口大罵：「豎懦！天下已經被暴秦折磨慘了，我怎麼會幫助它來打諸侯呢?」

酈食其也算識相，知道把劉邦惹毛了沒什麼好處，趕緊見好就收：「既然你是要打秦朝，那就不該這麼傲慢。」

知識分子沒事就愛教訓人，酈食其也有這毛病，好在劉邦雖然是個流氓，但還懂得知錯就改，爬起來道了歉：來人，上菜，喝酒！雖然劉邦個性驕矜自傲，但對待下屬從不馬虎，酈食其跟著劉邦每天吃香的喝辣的，日子過得有滋有味。但是劉邦遇到不高興的事，依然會把酈食其祖宗十八代罵個遍。

搞垮了秦國後，劉邦和項羽又打了起來。劉邦流氓出身，小時候架打得不少，一般人不是他對手，可要遇到項羽，挨揍的總是他。正面打不過，劉邦就想搞點歪門邪道，酈食其就給他出主意說，項羽人多勢眾，你當然不是他的對手，你得挖他的人才，私底下給這些人好處，多封幾個王，這樣他們即使不站到你這邊，也不會再幫項羽揍你了。

劉邦覺得這辦法不錯，就讓酈食其放手去干。可酈食其前腳一走，後腳張良聽說了就跑來勸劉邦，說搞這個分封制是不行的，這只會讓歷史倒退至周朝初期，皇帝根本沒權力。劉邦聽了脊背直冒冷汗：「酈食其這個豎儒（書呆子），專出餿主意，幾乎壞我大事！」

劉邦真是個大老粗，張良也是儒生啊！不知道他聽劉邦這麼罵自己的同行，心理作何感想。

就這個動不動就滿嘴粗口的臭毛病，使很多人都不願意跟著劉邦混。魏豹原來就是跟劉邦混的，不過因為劉邦的嘴太臭，倒戈加入項羽陣營。劉邦不捨人才流失，派人去做魏豹的思想工作，可魏豹聽了連連搖頭：「漢王慢而侮人，罵詈諸侯髃臣如罵奴耳，非有上下禮節也。」

鴻門宴圖中的張良畫像，西漢壁畫，現存洛陽古墓博物館。（維基共享）

一言不合髒話滿天飛

當上皇帝以後，劉邦罵人就更不收斂了。除了繼續用「豎儒」、「乃公」以外，據說劉邦還養成了個新習慣，開會議論國家大事的時候，老愛與之政見不合的儒生的帽子摘下來當便盆用，往裡面撒尿。

劉邦在後期執政生涯階段，把罵人當作一種心理手段，顯示出了極其高端的政治手腕。像是漢高祖十年，陳豨造反。劉邦趕往代地平叛，剛到前線，劉邦招集會議，詢問是否有將軍願意立功，四名當地校尉自告奮勇。但劉邦一見就大罵：「這幾個破意兒也能當將軍？」

然而，劉邦罵完還是給這四個人封了千戶，使之為將。左右勸諫劉邦：「這幾個人沒有立功，為什麼封賞？」劉邦回答：「我來平叛，沒人響應，難能可貴這四個辣雞帶兵前來，我要是不封賞他們，怎麼打動本地的子弟？」

罵歸罵，劉邦很清醒，他知道千金買馬骨的激勵效應，所以罵完人還賞個棗，讓被罵的人不僅不慍怒，反而會高興。

牛牽到北京還是牛，劉邦在當上皇帝後，仍認為讀書無用。儒生陸賈在劉邦總是聲聲《詩經》、《書經》，劉邦受不了聽這些聽不懂的外星話，破口大罵說：「你老子我，在馬背上得了天下，怎麼去鑽研那些詩書？」

這個陸生也不是個含糊人，你自稱我爸爸，那我就得教育你，反擊道：「在馬背上取得天下，難道也在馬背上治理天下嗎？」陸生的話很犀利，直戳劉邦的心頭縫。劉邦釣魚不成，反而被魚尾閃了巴掌。

雖有點尷尬，但劉邦還是對陸賈說：「希望先生能為我寫一些文章，教育我秦國失天下的理由，以及我得天下的理由，還有古代國家興亡的歷史。」後來陸賈寫成十二篇大作，每寫完一篇就上奏給劉邦，劉邦無不稱贊，左右群臣皆高呼萬歲，他稱這部書爲《新語》。

由此可知，劉邦雖然一身江湖氣，但明事理，知好歹，雖然嘴上罵了人，但該服輸的時候果斷服輸。

漢高帝七年，北邊的匈奴想來打秋風撈點好處，劉邦一邊派使臣去談判，順便搞搞間諜活動，一邊準備派兵征討。匈奴人也有點鬼聰明，故意只把老弱病殘拿出來，所以這些使臣回來都說匈奴不怎麼樣，打他們很輕鬆。只有一個叫劉敬的人看出匈奴這點鬼名堂，就勸劉邦不要打。可能是他話說急了點，劉邦聽著不舒服，一言不合髒話就噴涌而出：「你這齊國雜種！憑著嘴砲撈得官位很屌嗎？今天竟敢胡言亂語阻礙你大爺的軍隊！」劉邦氣得喘不過氣，直接把劉敬扔進了牢裡。

不久，劉邦就帶著手下出發了，意圖用輝煌的勝利來堵住劉敬的嘴巴。結果一到平城，就被匈奴圍困在了白登山上，七天七夜後才靠著計謀脫身。回來之後，他馬上釋放劉敬，同時賞賜給他食邑二千戶，並封他做了建信侯。

罵人，到認錯，再大方地封建信侯。從這一些列操作中，我們不難看出劉邦做人的標準：對就是對，錯就是錯；有功必賞，有過必罰；如果有錯，一定要改正；有用的人才，一定要大手筆籠絡。

可以看得出來，劉邦的罵人手段很高明，但又並不難理解。似乎每個人都能想到，但是想到不一定能做到，這要求博大的胸襟和豁達的性格。如果了解楚漢相爭的歷史，可以發現劉邦做人的標準正好全是項羽缺少的東西。韓信曾經在漢中對劉邦說過項羽的幾大失誤，句句戳中項羽軟肋，也句句言中劉邦的優點，這是另外的故事了。

韓信（想像圖）刊於1921年出版的《晩笑堂竹荘畫傳》。（維基共享）˙

劉邦之死

漢高祖劉邦之死，與淮南王英布造反直接相關。劉邦御駕親征，交戰中被亂箭射中，回京的路上就病得很厲害了。呂雉為他請來良醫，醫生說病可以治癒，但劉邦卻拒絕治療。 《史記》這樣記載：「醫入見，高祖問醫。醫曰：『病可治。 』於是高祖嫚罵之曰：『吾以布衣提三尺劍取天下，此非天命乎？命乃在天，雖扁鵲何益！』遂不使治病，賜金五十斤罷之。」劉邦死到臨頭，還不忘謾罵一番。醫生出門後，劉邦向呂雉交待了後事。

劉邦的傲慢，《史記》《漢書》均多次提及，定然不假，但病可治卻不治，寧死，這事聽起來真是蹊蹺。難道如史籍所說，劉邦真以為自己是赤帝之子，死不了嗎？如果是這樣，那劉邦的死法也未免有些奇葩。

劉邦在世時罵人無數，死後自己也免不了被別人罵，像是司馬遷在史記中就曾多次側面描繪出劉邦的陰險面，從中貶低劉邦的人格不正；等到魏晉時期，竹林七賢阮籍也臭罵他是「時無英雄，使豎子成名」；就連宋朝的何去非也說：「漢太祖挾其在己之智術，固無足以定天下而王之。」直到近代時期，仍然有諸多學者批評他為「過河拆橋的臭流氓」。可不管劉邦怎樣罵人，還是保留著自己的一套水準，對於一切與自己利益相合之人還是相當不錯的，否則他就不會被英國史學家湯恩比將其讚揚為「人類歷史上最有遠見、對後世影響最大的兩位政治人物，一位是開創羅馬帝國的愷撒，另一位便是創建大漢文明的劉邦」了。

本文經授權轉載自歷史說書人 文言文的林北怎麼說？漢高祖劉邦的髒話大全！

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