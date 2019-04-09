歷史說書人》蔣介石為什麼能夠超越汪精衛？

蔣介石作為一名後起之秀，表面上雖然表示服從，但暗中竟然可以靠著一連串的政治手段讓自己浮上檯面，到最後甚至超越汪精衛，實在是令人好奇其中的原因。

◎仲編製造

要說明武人為什麼能超越文人，那再簡單不過了，綜所皆知，自古以來筆桿子總是打不過槍桿子，這句話可以貫徹中國五千年的歷史文化，不過令人覺得怪異的是，二十世紀二零年代初，汪精衛於孫中山逝世後擔任國民政府第一任主席，確認了以黨領政的政治制度，此時槍桿子名義上就應該歸附於筆桿子底下了。蔣介石作為一名後起之秀，表面上雖然表示服從，但暗中竟然可以靠著一連串的政治手段讓自己浮上檯面，到最後甚至超越汪精衛，實在是令人好奇其中的原因。

汪精衛與蔣介石攝於1926年。［維基共享］

一九二四年一月舉行的國民黨第一次全國代表大會上，汪精衛、胡漢民、廖仲愷、戴季陶等人均為中央執行委員會委員，而蔣介石不但不是中央委員，連候補委員都不是。但一九二四年五月蔣介石出任黃埔軍校校長後，一舉成為國民黨黨軍的第二領導人，僅次於任職軍事部長兼廣東省政府主席的許崇智。在中國往往是得軍隊者得天下，何況北伐統一中國是不能靠嘴巴就能做到的，蔣介石憑著牢握手中的軍權，在國民黨中的地位飛速上升。



蔣介石的躍升，在相當程度上得益於國民黨的分裂。一九二五年八月二十日，國民黨左派領導者廖仲愷遇刺身亡，最大受益人不是右派領導者胡漢民，而是蔣介石。蔣在刺廖案前雖說地位是平步青雲的，但是卻有層無法打破的「玻璃天花板」擋住了他的當官路，那層玻璃便是國民黨前輩。蔣在軍事上的名氣比不過前輩許崇智（許是推舉蔣上任黃埔軍校校長的重要推手），政治上的重要性比不過汪、胡、廖等一票革命黨元老，長幼制的規則讓蔣頗有怨氣，但卻無從改變。而刺廖這場橫貨卻意外讓蔣衝破天花板，成為政府核心人員。廖死後不久，蔣和汪精衛、許崇智組成特別委員會，調查元兇。而在調查兇手時，先前表示擁護右派的許崇智自然受到許多人質疑，蔣中正趁勢收走許的兵權，還大噪「右派兇手論」來排擠許，使許崇智被迫到上海避居公共租界，從此淡出軍政界，蔣中正在此時成為國民政府最大的軍權領袖。

一九二五年八月二十日，國民黨左派領導者廖仲愷（中）遇刺身亡，最大受益人不是右派領導者胡漢民，而是蔣介石。［網路］

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蔣中正之所以能在軍事上成功奪權，不僅是因為他的頭腦，也包含了他人對他的信任，他在軍中只喝白開水、不穿皮鞋、理平頭、和普通士兵同樣吃大食堂。嚴苛的生活規則讓蔣在軍中風評極為良好，外界普遍認為蔣是一位好軍人，包括汪也是這麼認為，他曾前往黃埔軍校觀看蔣介石練出的官兵品質如何，見各班士兵一個口令一個動作，絲毫不馬虎，給予「用十二分的努力，練成真正革命的軍隊，即現時所謂黨軍，以為總理的臂助的是蔣校長」的極高評價。當蔣提議換走許崇智時，汪精衛依照對蔣的良好印象，也就同意了，深不知蔣其實是披著羊皮的狼。



蔣介石少了同他爭奪軍權的障礙，從而跳脫政府的互相制衡的規則，形成了汪主政、蒋主軍的局面，這也為汪、蒋日後離合、爭鬥埋下了伏筆。胡漢民出走蘇聯、右派人士退居北京，許崇智流亡上海後，汪精衛開始擬定武力北伐，掌槍桿子的蔣自然受到器重，在政治上的重要性也因此提高，就名義上說，汪精衛依然是國民政府的最高領導，但實際上，蔣介石已經跳脫制衡規則，在東征陳炯明時觸及政治，於國民政府中的實質地位已經跟上汪精衛。

汪精衛（右三）曾前往黃埔軍校觀看蔣介石（中）練出的官兵品質如何，見各班士兵一個口令一個動作，絲毫不馬虎，給予「用十二分的努力，練成真正革命的軍隊，即現時所謂黨軍，以為總理的臂助的是蔣校長」的極高評價。［網路］



一九二五年十月，汪精衛以國民政府主席的名義，開始策畫東征陳炯明的行動，汪精衛本人不懂軍事，只好任命蔣介石為東征軍總指揮。不得不說，蔣介石所練出來的軍隊真不是一般厲害，面對號稱十萬雄軍的粵軍部隊，蔣介石靠著兩萬軍隊，以充分利用戰術及訓練精良的優勢打破一道道防線，於一年後消滅陳炯明的所有勢力，兩廣宣告合一。從此，蔣介石在國內威名遠播。



一九二六年一月國民黨第二次全國代表大會上（簡稱為二大），蔣介石以泰山壓頂般的氣勢當選中央執行委員──全場有兩百四十八人投票贊成，僅有一人反對。不久後還兼任國民革命軍總司令，成為國民黨中最具有潛力的政星。而原先在一九二四年一月孫中山所招開的「一大」中，蔣介石連出席資格都沒有，可他竟然只用了短短兩年就將原先革命數十年的老前輩們一一追上，其才華、野心深不可測。



蔣介石之所以能如此迅速的掌握國民黨的實權，與汪精衛有關的淡泊名利有關。《真實的汪精衛》作者林思雲曾提出著名的《清水論》：



「汪精衛在黨內的資格最老，和孫中山的關係最近，又有敢於自我犧牲的英雄事蹟，所以汪在國民黨內的聲望首數第一。汪精衛為人誠實、不貪錢財、特別是在個人生活方面，汪精衛不抽煙、不酗酒、不賭博、不近女色，對於政事也總是公事公辦。這在當時腐敗的中國政界，是一種非常清高的存在。」但是，即使即使有這麼多令人追捧的行徑，汪精衛卻反而得不到他人的跟隨，這是為什麼呢？「中國有句格言說：『水至清則無魚』，汪精衛品格過於清廉，所以願意跟隨他的人就很少。在中國善於玩弄權術的人總是以『封官許願』等物質刺激的方法，來召集網羅自己的跟隨者。汪精衛不但不搞『封官許願』，還對自己的部下要求很嚴，由於跟汪精衛幹撈不到什麼好處，所以願意跟隨汪精衛的人就很少。」

中國有句格言說：『水至清則無魚』，汪精衛品格過於清廉，所以願意跟隨他的人就很少。圖為汪精衛於南京國民政府前，匾額刻有「忠孝 仁愛 信義 和平」。［維基共享］

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另外，汪精衛也不會用「結拜兄弟」等方法來拉攏有權勢的人，「結拜兄弟」是民初拉攏盟友的好策略，像是蔣介石就將這套方法弄得出神入化，他一生共結拜過無數兄弟，有資料顯示的就有五十二人，這些人都是能一手遮天的政治、軍事家，包跨陳其美、戴季陶、李宗仁、白崇禧.....甚至到張學良、馮玉祥都是蔣的義結兄弟。蔣也曾經結拜過他日後背叛的許崇智，基於這層關係，許崇智才推舉蔣當上軍校校長。



蔣在「結拜兄弟」後有一套規則：當蔣有困難時，兄弟會來幫忙，但是當兄弟有難時，蔣則是看情況來辦事，這套規則讓他避免了很多不必要的麻煩。



汪精衛可不搞結拜之事，他雖然在公開場合經常自稱為「兄弟」，卻幾乎沒有結過兄弟，汪精衛曾在辛亥革命時期與袁克定結為異姓兄弟，但不久後即反悔，這是汪精衛第一次，也是最後一次結交兄弟，另外，在日本革命時期，汪精衛和曾醒、方君瑛結為義姊義弟，但這可不是為了政治利益，而是實實在在的革命情感。

蔣介石在「結拜兄弟」後有一套規則：當蔣有困難時，兄弟會來幫忙，但是當兄弟有難時，蔣則是看情況來辦事，這套規則讓他避免了很多不必要的麻煩。 ［維基共享］



汪精衛任職國民政府主席後，結拜的信件也如雪花般灌入汪精衛的辦公桌上，但汪卻屢屢拒絕，從不答應。當然，這肯定包含蔣的信件。蔣是汪名義上的下屬，當然不會忘記拉攏上司，送來了份蘭譜，請求義結金蘭，但汪精衛婉言謝絕，蔣不甘心，又送了一次，汪見其心堅如石，不結拜的原則因此產生了動搖，雖然沒有正式結為乾親，卻開始使用「介弟」來稱呼蔣介石了，直到有次一天汪精衛正寫信给蔣介石，開頭明晃晃寫著「介弟」兩個大字，給老婆陳璧君發覺了，她大發雷霆責罵道：「妳願意做他把兄，可是我不願意做他的把嫂。」陳璧君和蔣介石曾經出過甚麼衝突，使她這麼憤怒呢？我們不得而知了，只知汪精衛懼妻憤怒，不得不撕了那封信重寫，此後不再與蔣介石以兄弟相待，恢復了政治人物上的距離。

陳璧君和汪精衛。［網路］



按照近代的政治標準來說，汪精衛有著「具有血性，又極工巧，聽者無不動容，甚至落淚」的口才，還有「即流血於菜市街頭，猶張目以望革命軍之入都門」的犧牲精神，以及「如清教徒般嚴律」生活的人，是非常理想的政治家，可是汪精衛這樣西方型的政治家，卻不適合於槍桿子稱王的民國亂世，這是汪精衛一生的悲劇所在。

本文經授權轉載自歷史說書人 蔣介石為什麼能夠超越汪精衛？

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