歷史說書人》宋徽宗的極品文青生活

藝術在宋代的發展可謂極其鼎盛，用康雍乾盛世、盛唐來比，都是望塵莫及的。在宋徽宗的統治下，畫院繪師享受文官般的待遇，取仕途徑再也不是呆版的四書五經，而多了自由的文藝思想。

◎仲編製造

不知為何，現今不論中國還是台灣民眾，皆對中國歷史的某 些朝代抱持著一些刻版印象，譬如說清末皇帝都是無能廢物 ，教科書上漢武帝的排版空間超大，就認為他是個好皇帝， 或是覺得在外敵入侵時，喊主和的都是王八蛋 但比起接下來講的誤解，這些刻板印象都太low了，他的 名字叫做趙佶，在歷史又有個更具知名的稱號──宋徽宗。

宋徽宗。（維基共享）

許多人對宋徽宗的第一印象很差，因為他在普通教科書上只 留下了三項事蹟：



1.亡國代言人：被金兵俘虜，亡了北宋。



2.子女超多：他生性風流、愛好美色，可以稱得上是最會生育的皇帝之一，一生只活了五十四年，卻生下了六十六個子女，比甚麼康熙、乾隆厲害多了。



3.性慾高強：儘管後宮粉黛三千人，還是滿足不了他的慾望，總喜歡在月黑風高之時微服出宮，尋找刺激。據說還和一代名妓李師師談過一段感情。





如果只用以上三者來看，宋徽宗可以說是不折不扣的爛皇帝 ，但歷史總是多方面的，雖說他在政治上昏庸無能，但在藝 術方面，卻是中國古代帝王中最富藝術氣質、才華橫溢的皇 帝，他對藝術的貢獻，甚至千年以後的中國，以及被中國文 化薰陶的日本和韓國。



要是說自詡藝術評鑑高手的乾隆的藝術品味是五十分，那宋 徽宗肯定是一萬分，他廣泛涉獵琴棋書畫、詩詞歌賦在書法 方面的造詣更是無與倫比，他首創瘦金體，將「天骨遒美， 逸趣靄然」的特殊品味展現得淋漓盡致、他曾將藝術繪畫併 入科舉取士之列，使藝術品味散播至下層階級；而最為人津 津樂道，當屬花費大筆金錢研發顏色樸實的汝瓷，使中國藝 術發展走向了"簡潔美"的高LEVEL等級。



宋徽宗的超高藝術造詣



鋒芒畢露的瘦金體



相信有不少讀者都擁有被父母逼著學習書法的慘痛回憶，作 者也一樣，當時書法老師總說：「哎呀呀鋒芒露出來了啦！ 書法講求收鋒而不露鋒芒、低調內斂、韜光養晦！給我換張 紙重寫！」「鋒」與「芒」都是古典美學的禁忌，中國書法 講「藏鋒」，簡單來說就是不准有尖端。儒道的主流傳統不 鼓勵「鋒芒畢露」，而是含苞待放、曖曖內含光，「鋒芒畢 露」成了目中無人的象徵，是要遭天譴的。當時我真總以為 書法老師的正統楷書、行書字體才是真正的藝術，不知原來 真正厲害的人，才不仿效別人的字體，而是自行開創出一派 潮流。



宋徽宗的書法是北宋字體的代表，他自視自己為「天下一人 」，不肯居於藏鋒內斂的古老傳統，刻意將藏鋒、露鋒、運 轉提頓的痕跡保留下來，形成橫畫收筆帶鉤，豎畫收筆帶點 等特色。最終，他開創了一套前無古人，後無來者，名滿天 下，謗亦隨之的書法字體──瘦金體。



之所以叫做「瘦金體」，可不是嘲笑敵國金朝瘦弱的意思（ 沒禮貌，人家超強）。「瘦」的意思是筆墨緊窄而清薄，猶 如柳樹般飄然。而「金」是金屬，是青銅，也是黃金。「金 」與前者的「瘦」相反，堅若磐石，光彩奪目。先秦工藝流 行「錯金」，在青銅器中預先刻上圖畫，在將熔化的金銀倒 入凹陷處，使顏色沉暗的青銅多了閃亮的雕花裝飾，展現出 「錯金」之美。把「瘦」和「金」連起來，即是線條細瘦而 飄然，華麗貴氣而硬挺，兩者看似截然不同，宋徽宗卻能將 其融合得白璧無瑕，這是書法的奧妙之處。

宋徽宗的書法是北宋字體的代表，「瘦金體」（右上方），圖為宋徽宗創作的「芙蓉錦雞圖」。（維基共享）



瘦金體像走在危險邊緣的禁忌戀情，使人著迷，也使人退卻 。收藏在台北故宮的「穠依翠萼，煥爛一庭中」，每一個字 皆閃爍燦爛。宋徽宗把漢字線條做得鋒芒畢露，極具個性， 像作者我這種二流學家，有時會分不清楚顏真卿的顏體、柳 宗元的柳體，但一見宋徽宗的瘦金體，卻能一眼識出，可見 其辨識度之高，稱得上是宋徽宗的得意之作。



極致簡約的汝瓷



品味的定義看似十分複雜，就好像喜愛打領帶、穿西裝、梳 油頭、開賓士的人般，你大可以說他很有品味，但如果找來 一位穿著樸素T恤，卻喜愛在空暇時間閱讀詩詞的人，你又 該如何評價他是否有品味呢？其實，他們都有品味，在看似 了無共通點中，都有一個共通點：懂得享受，卻不會依附於 世俗潮流。



宋徽宗不但不依附潮流，還開創了一套宏觀的簡約藝術潮流 。我們都知道，唐朝是以奢華、繁複為美，但宋徽宗偏偏不 愛這味，他將所有調味料挑開，只留下物體最初的原味。在 簡約藝術中，最經典的當屬汝瓷。



世人流傳著宋代有五大名窯（汝、官、哥、鈞、定）的說法 ，而在所有窯中，又以汝窯真品最為難得。時人說得好：「 縱有家財萬貫，不及汝瓷一片。」一句民間俗語，道出了它 的珍貴。其實，汝瓷看起來平庸無奇，如果不讀點書，可能 就會把他與大賣場的廉價瓷盤搞混，但汝瓷背後包含著更加 繁複的東西，比如他的思想理念，以及製造過程。如果讀者 有機會去台北遊玩，不妨去故宮博物院尋找汝瓷，這是一個 淡藍色的瓷甕，是宋代雨過天晴的顏色。宋徽宗把當時天空 的顏色凝結倒了一個器物之上，使我們觀賞汝瓷時，還能回 想起千百年千宋朝天空的斑斕。

台灣國立故宮博物院藏，北宋汝窯青瓷無紋水仙盆。（維基共享）



宋徽宗曾做過一個夢，在一次雨天後，宋徽宗打開了大門， 踏著雨水徐行，在望向城牆外的天空時，他震撼極了，遠處 天空混有曾經猖狂一時的烏雲，以及雨過天晴的天空藍，兩 者交會一行，形成了一抹神秘的天青色，格外令人著迷。醒 來之後，宋徽宗寫下一句詩：「雨過天青雲破處」，拿給工 匠參考，讓他們燒制出這種顏色。一時間，不知難倒了多少 工匠，這種釉色非常難燒製，窯內的位置、溫度、濕度，稍 有不妥，都會影響到最終成品的顏色，具現代人考究，要燒 製汝瓷，除了需要均勻加熱外，窯內的溫度必須持續維持在 一千兩百攝氏，如果稍微過了，顏色便會由青藍轉淺綠，價 值性就不見了，當時沒有溫度計，只能目測觀察火照，過程 可謂險阻艱難。



窯工們苦心製造出數十至數百的青天藍瓷，只能挑選出幾個 滿意的瓷甕上繳朝廷，而宋徽宗面對幾個經嚴格篩選的汝瓷 ，竟然要求更嚴，僅有的幾十個汝瓷，顏色稍有瑕疵，便被 宋徽宗大手一揮砸成粉碎，最終只有幾個被留在宮中。（題 外話：宋徽宗對藝術的堅持不只反應於此，曾有一次，他召 名門畫家繪畫孔雀，畫好時全場驚艷萬分，只有宋徽宗頻頻 搖頭，原來，畫家把右腿左腿的高低搞混了，從此側面也可 反映出徽宗觀察藝術之細膩。）



如此嚴格篩選，留下來的汝瓷自然是洗如凝脂，天青猶翠， 冰裂瑩澈，器形巧緻雅絕。現今留下的汝瓷僅有八十餘件（ 一說六十餘件），因數量稀少、做工繁雜，使汝瓷成為稀世 珍寶，你可能會問：「有多貴呢？」二零一七年，香港蘇富 比拍賣會展出汝瓷，最終以26億港元購下，創下中國古 瓷器的最高拍賣紀錄。難怪乾隆掌政時蒐羅天下奇珍異寶， 最寶貝的還是宋徽宗時代那些吃喝拉撒的鍋碗瓢盆。（題外 話：乾隆是個文物破壞狂，竟然在汝瓷上面刻上甲乙丙丁等 級，有的還分類錯）



我們今天去故宮看汝瓷的時候可以看到他的邊緣泛著淡淡紫 光，有人說這裡面加了瑪瑙，也有人說是加了其他礦物，總 之千百年來沒有任何定論，他的技藝已經隨著汴京的攻陷而 失傳了。



創立皇家美術學院推廣藝術



徽宗不僅創作了大量的書畫精品，還是北宋文化藝術發展的 首要推行者。其中值得稱道的就是對翰林書畫院的重視。話 說，翰林書畫院並非宋徽宗所造，而是在宋初就已經設立， 但宋徽宗卻是將其帶入巔峰的皇帝。



宋初以來，畫家不論技藝怎樣，地位總是奇差無比，就連御 用畫師與其他同等部門相比，地位也差了一大截（衣服顏色 還不同呢！）簡直是三流冷門官。但輪到宋徽宗掌權後，他 不僅提高了畫師的政治地位，還積極推廣藝術，將繪畫考試 併入科舉取士之列。



宋徽宗把很多心思都放在畫院上面，設計了全套的課程計劃 和教學方法，還有招生、考試制度，簡直就是皇家美術學院 的古代版。而且還模仿進士科出題取士，以優美的詩詞為畫 題來測試畫師，一方面促使他們重視與加強個人題詩賦詞的 文學素養，一方面也是有意提倡「詩書畫」合一，讓畫師們 的畫境往高深層次提昇。身為北宋最高階層的藝術學院，翰 林書畫院等同於皇家美術學院，從裏頭出來的人都是一等一 的人才，像是《清明上河圖》的張擇端、《千里江山圖〉的 王希孟都是宋徽宗一手培養的人才，兩幅作品皆被後世入選 為中國十大名畫。



現今世人的審美觀類似於康雍乾時期，有華而不實的弊端， 譬如超壯觀的閱兵圖（一張圖裡有一萬多人）、吸引眼球的 美女圖（乾隆常叫畫師畫他的妃子）、或是近幾年很流行的 cosplay（臭宅雍正超愛玩）、還是頗為炫泡的皇帝 印章（乾隆擁有數千枚印章，曾被故宮官方戲稱為「印章b oy」），這些東西雖說不上下流，也稱不上是有水準，而 人家宋徽宗的藝術品味不同，這從他給翰林書畫院出的考試 題目就可以略知一二了，如「踏花歸去馬蹄香」、「竹鎖橋 邊賣酒家」、「嫩綠枝頭紅一點」。



就前者討論，「人騎著一匹馬在開滿花兒的樹林中歸返」能 夠理解，但「香」這個字就顯得抽象了，要用甚麼意境來讓 閱者一看到圖畫，便會聯想到撲鼻的清花香呢？這可難倒了 天下的讀書人，宋徽宗本人也翻閱了無數軸卷，才找到理想 中的圖畫：一匹駿馬緩步而行，幾隻蝴蝶或前或後地飄舞著 ，追逐於馬蹄。馬蹄和蝴蝶，巧妙地表現了前一刻的「踏花 」，而蝴蝶的追逐，又表現出了花兒的香氣，化無形為有形 ，意境唯美典雅，增添了許多魅力和想像空間。



宋徽宗對畫院學生要求非常嚴格，他既要求畫師臨摹他人的 筆墨技巧，又要求獨樹一格；既要求畫師必須保留最初的創 意想像，又要求深入觀察寫實。宋徽宗有事沒事就跑去翰林 書院，親自督導、抽考學生畫畫，如果誰敢在隨堂考中畫歪 ，繪師生涯必定戛然而止。能在這種每天提筆磨墨的另類魔 鬼訓練下撐下去的學生少之又少，但也因此產出了許多藝術 大師，如同剛剛提到的那位王希孟，他是中國十大名畫中最 年輕的作者，當時年僅十八歲，經過書院半年的魔鬼訓練後 就創作出《千里江山圖》這幅傳世名作。同時，宋徽宗也對 畫院十分慷慨，每隔一段時間就將自己視若珍寶的各式名畫 送到畫院，供學生臨摹效仿。

王希孟，千里江山圖（其中一部分）。線藏北京故宫博物院。（維基共享）



宋徽宗的歷史評價



藝術在宋代的發展可謂極其鼎盛，用康雍乾盛世、盛唐來比 ，都是望塵莫及的。在宋徽宗的統治下，畫院繪師享受文官 般的待遇，取仕途徑再也不是呆版的四書五經，而多了自由 的文藝思想。雖然宋徽宗不理朝政，怠亂政治，最終導致金 國南下滅亡北宋，但其畢生奉獻藝術文化的理念，確實值得 我們學習。

本文經授權轉載自歷史說書人 宋徽宗的極品文青生活

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/