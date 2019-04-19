歷史上的今天》憲政空窗怎麼辦？！總統立委一起選，總統竟然沒事做？

今年的總統及立委選舉也是同一天舉行，仍有憲政空窗期的問題，大家是怎麼想的呢？

◎玟嶸

8年前的今天，新聞報導中選會決定總統、立委大選合併選舉，以及可能面臨的憲政空窗期問題。

■ 憲政空窗期是什麼？

簡單來說，選完總統後，現任執政黨如果輸了，在正式交接給新政府前，有一段雖然繼續執政，但民意其實已經有了新選擇的時期，這就是「憲政空窗期」。這時舊政權已成「看守政府」，用我們絡編的話就是：「你雖然還是總統，但大家不要你了。」

簡單來說，選完總統後，現任執政黨如果輸了，在正式交接給新政府前，有一段雖然繼續執政，但民意其實已經有了新選擇的時期，這就是「憲政空窗期」。（資料照）

■ 為什麼會有憲政空窗期？

時間先往前拉到2005年，那年修了憲，將立法委員的任期從 3 年改到 4 年。因此自該年起，下屆立委選舉就變成由 2008 年要選立委。然後因為憲法規定立委的開會時間，是每年的2月，所以 2008 年第七屆立委以後的立委選舉，都落在 1 月進行（在此之前都是在 12 月）。

而當時的總統選舉是3 月，為了不浪費社會資源，中選會才會決定，那就總統立委一起在1月選一選吧！一起選可以省很多錢當然是好事，但是總統的就職日因為慣例一直是5月20日，所以在選完跟上任就會有時間差，就是所謂的「憲政空窗期」。

■ 憲政空窗期有什麼問題嗎？

有人認為，若立委選完就倒閣，看守總統可能會被迫解散國會，但此時看守總統是否適合解散最新民意選出的國會？其中更重要的問題，是當時的民意已經不信任你了，舊總統卻還掌握著國家資源，所以這時的政府多不會有重大決策，那麼這段時間若出現重大議題時，政府該如何施政？

今年的總統及立委選舉也是同一天舉行，仍有憲政空窗期的問題，大家是怎麼想的呢？

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