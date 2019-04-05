歷史上的今天》死了一個海軍上校？！尹清楓案，我國史上最大的醜聞！

1989 年到 1991 年間，中華民國終於和法國政府成功簽訂關於「拉法葉軍艦」的買賣，但很不幸地，就像國防部入侵一樣，畫面黑黑的，在過去資訊不公開透明的時代裡，政府高官抓到機會就想貪一把，因而引發了後續一連串有關收受佣金的弊案。

◎介柔

19 年前的今天，監察院完成「中華民國向法國採購拉法葉軍艦弊案」調查報告。90 年代震驚全台灣的世紀弊案，又再度吸引了輿論的關注，連帶地讓人民一同想起，那件動搖國本也要辦到底的「尹清楓命案」。

什麼是「拉法葉軍購案」？

1990 年代，當時國家正面對軍事設備老舊，必須汰換的困境。而當時台灣軍購受到 1982 美中《817 公報》的影響，美國對台軍售的質與量都受到限制，因此，台灣開始尋求向美國以外的國家購買武器，許多軍火商也因此嗅到了商機。後來，海軍決定向法國採購「拉法葉艦」。

圖為康定級拉法葉艦。（資料照）

1989 年到 1991 年間，中華民國終於和法國政府成功簽訂關於「拉法葉軍艦」的買賣，但很不幸地，就像國防部入侵一樣，畫面黑黑的，在過去資訊不公開透明的時代裡，政府高官抓到機會就想貪一把，因而引發了後續一連串有關收受佣金的弊案。

總之，採購案背後牽涉到的利益之大，後人推測，可能是尹清楓上校發現案情並不單純，所以他介入了這樁不可說的秘密採購弊案，而導致這場殺身之禍。



尹清楓是誰？他跟中華民國海軍又有什麼關係？

海軍上校尹清楓，1949 年隨著中華民國政府前來台灣，遇害前在執行軍艦採購業務，包含拉法葉軍艦和另外四艘軍艦的採買，涉及大約新台幣 1152 億左右。

為什麼，尹清楓上校接到一通神秘的電話，前往內湖來來豆漿店之後，就離奇死亡，遺體在宜蘭東澳外海被發現呢？

台灣社會普遍相信尹清楓上校的死亡，是一個巨大的陰謀。

有人認為，尹清楓上校涉及拉法葉艦的採購業務，背後牽扯著龐大的利益，尹上校疑似擋人財路而死；但也有人認為，尹清楓上 1993 年中才被調到海軍司令部武器系統獲得管理室，1993 年底遇害，此時台法雙方早已完成簽訂軍艦買賣的契約，尹上校不可能介入，更不可能說搜集證據了。

尹清楓上校（右）。（youtube截圖）

各種主張，這些年來未曾斷過，2000 年陳水扁總統甚至揚言不惜「動搖國本」也要查辦到底。但是，隨著時光飄逝，「真實」的面貌越發模糊，或許我們永遠無法找出答案。

真相在哪裡？



2000 年的今天，由監察委員康寧祥等人調查國軍採購拉法葉案報告出爐，初步認為本案是尹清楓命案發生可能的主要因素，並要求國防部到監察院給個交代。



20 多年過去了，案子尚未偵破，也因此尹清楓命案與「彭婉如命案」，以及「劉邦友血案」並列台灣的三大懸案。後來，甚至被法國拍成電影《解密風暴》，不但帶入當年離奇死亡的六個法國人，更在電影裡重現了當初尹清楓上校被擄走的「來來豆漿店」。

電影《解密風暴》。（youtube截圖）



或許我們都知道真相，或許我們永遠不會知道真相。

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