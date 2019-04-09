自由開講》被曝光的買粉專事件，還要認為統一是假議題嗎？

◎尤俊

雖然因為一些錯誤操作，造成買粉專事件浮出水面，但這個計畫事實上實施多久了，還沒人知道，或許已有大量棄置的粉專，便宜落入中國手中，只是尚未開戰而已。筆者仔細觀察自己的按讚內容，就有不少被棄置的粉專，總數約300個，其中不乏粉絲20萬以上的粉專，被放棄經營進入休眠狀態。

筆者猜測是如同臉書剛盛行時，有一波加友風潮，不管熟識與否，先加就是，後來後悔才開始刪好友。粉專相同的是一開始狂讚，不同的是卻比較少有收回讚的情況，主要是因為粉專的自然觸及率是按讚數的1/10，除非使用者經常與該粉專有互動，否則許多粉專就會逐漸被演算法打入冷宮，根本不用刪，臉書自然會幫你避開。然而這些粉專的經營者，可能因為臉書觸及成效不好而轉投其他平台，這休眠中的粉專，仍然保有粉絲數，還是能夠透過一種方式，重現在粉絲眼前，那就是臉書的加強推廣，也就是臉書廣告。

而這就是中國大量掃購粉專的目的。

以筆者為本身為舉例，說讚的粉專為530個，這還是最近已經清理過的數字，原先的數字為1382個。這代表原先有1382個粉專的內容，只要利用臉書的廣告機制砸大錢，我就被迫得看到他們的內容。而臉書廣告多少錢？1塊錢大約8-10個觸及數，只要中國動用國家資源砸錢，只要200萬就能讓全台灣被迫看到統戰內容，可能是謠言、假新聞，可能是中國的軍機很帥、飛彈很壯，除非台灣完全放棄臉書這平台，不然我們就是得承擔臉書的遊戲規則。

國民黨影射粉專被開價的事件為民進黨自導自演，亡國不需強弩，只需賣國家奴。（圖取自臉書）

因為每一個按過讚的粉專，都可能會成為一個破口，所以這些被收購的粉專，會如同喪屍一般，瘋狂的襲擊我們的臉書頁面，用一則又一則的謠言、假新聞，一點一滴的摧毀台灣人的信心。而且中國根本不怕被檢舉不當使用，這些粉專也如同免洗筷，被檢舉？再換下一批就好。

這過程我們的臉書閱覽自由會被破壞，整個頁面充斥著統戰陰謀，我們的家人朋友的近況，因為爆炸般的贊助廣告，而被壓到的最底層，可能刷新好幾次還不見得能看到正常的內容

而政府將難以抵擋這些喪屍粉專的侵入手段，政府闢謠的能力會如同被火力壓制，一個謠言還來不及澄清，另一則假新聞又已燒起，不僅量多傳遞更是快速，我們對於資訊的查證會變得更加困難。

最可怕的是，原本就已在興風作浪的統媒、韓粉，將有更多的貼文可以分享，然後得意地認為自己是台灣唯一具有智慧、看得透真理的那群人，這樣的未來你敢想像嗎？，中國還沒派兵，台灣就已內戰，果然如同孫子兵法所說：「不戰而屈人之兵，善之善者也。」但可惜的是台灣還是有太多人沒有危機意識，仍然認為統獨是假議題，或許獨立對你們而言是假議題，但統一絕對不是假議題，而是中國的勢在必行。

（大學講師）

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