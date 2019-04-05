法操》【寒食節】晉文公火燒綿山，該當何罪？

晉文公求才若渴情急之下火燒綿山，為得是逼出介之推，但沒想到介之推依然沒有出來，火滅後，才發現介之推與老母親抱著槐樹被燒死。這時晉文公該當何罪？

◎法操司想傳媒

清明節除了掃墓外，民眾也常常會在清明節買潤餅來吃，但大家知道為什麼要吃潤餅嗎？潤餅其實是和寒食節有關，寒食節通常是冬至後第105日，因為日期與清明節日期相近，所以民間將寒食節定在清明節一日之前。

而講到寒食節，最廣為人知的應該就是介之推與晉文公的故事，但根據維基百科的資料，現今學說多認為，寒食節禁火習俗的起源與介之推無關，而是源於古代的鑽木、求新火之制。介之推與晉文公故事的真實性，也受到大家的質疑。不過本文還是讓我們來看看這樣的民間故事有什麼法律問題吧！

潤餅其實是和寒食節有關，寒食節通常是冬至後第105日，因為日期與清明節日期相近，所以民間將寒食節定在清明節一日之前。（資料照／王嘉涵提供）

案件事實：晉文公火燒綿山

民間故事是這樣開始的，在春秋時期，晉文公重耳還沒當一國之君時，在外流亡飢餓難行，忠義之臣介之推，就割自己的大腿肉給重耳吃，讓他免於飢餓。多年後，重耳在忠臣的輔佐下，當上晉文公，在封賞時卻忘了介之推，介之推也與老母親歸隱山林。

嗣後，有人為介之推打抱不平，此時晉文公才想起這位「割股奉君」的忠臣，親自上綿山尋找，卻遍尋不到。此時有人建言，從三面火燒綿山，逼出介之推。沒想到介之推依然沒有出來，火滅後，才發現介之推與老母親抱著槐樹被燒死。

沒想到介之推依然沒有出來，火滅後，才發現介之推與老母親抱著槐樹被燒死。（網路）

案件分析：晉文公該當何罪？

大家第一個想到的是不是刑法的放火罪呢？不，若有看過法操過去的評論，就會知道刑法放火罪是「公共危險罪」，放火行為必須要造成不特定多數人生命身體財產發生損害，才會構成刑法第173條的放火罪。 由於這個山上只有住著介之推母子，並無其他人，所以不會有放火罪的公共危險的問題。

晉文公放火燒山的行為，屬於森林法的規範範圍，依據森林法第53條規定分成燒燬自己森林與他人森林而有不同的處罰。

放火燒燬他人森林，處3年以上10年以下有期徒刑。



燒燬自己的森林，處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣30萬元以下罰金。

綿山在當時應該為晉國國土，雖然春秋時期已有土地私有情況出現，但以普天之下，莫非王土的概念，我們假設晉文公燒的是自己所有的森林。

而放火行為造成介之推母子死亡，又該怎麼論罪呢？雖然晉文公應該沒有想要燒死介之推的故意，而我們也假設晉文公根本沒有想到火勢可能會蔓延（他覺得只燒三面，介之推還可以從一面下山），在沒有殺人故意的情況下，應會構成過失致死，處2年以下有期徒刑、拘役或二千元以下罰金。

總結來說，晉文公放火燒綿山，會構成一個放火燒毀自己森林罪，及2個過失致死罪。競合後，應以2個過失致死罪論處。

本文經授權轉載自法操 【寒食節】晉文公火燒綿山，該當何罪？

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/