法操》婦聯會的財產為什麼要充公？

有人說：婦聯會現在好好的，管他過去在幹嘛？那犯罪的人在被抓到、被判刑定罪之前也過得好好的，也不管他過去在幹嘛嗎？追求並落實轉型正義是經過台灣人民透過民主自由的程序，所作出的選擇，並不是報復也不是政治追殺！

（圖片來源：中華民國婦女聯合會粉絲專頁）

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民國（下同）108年3月19日，不當黨產處理委員會（下稱黨產會）以黨產處字第108001號處分書，命中華民國婦女聯合會（下稱婦聯會）30日內將不當取得的約387億元財產（其中含381億現金存款及台泥股票，以及公告現值約6億的不動產等），移轉為中華民國所有。

為什麼婦聯會的財產會被移轉為國有呢？要回答這個問題就得從婦聯會的前世今生說起，一起來看看吧！

婦聯會是什麼？在幹嘛的？

根據黨產會的調查，婦聯會是國民黨為了讓核心黨員蔣宋美齡，領導國民黨的婦女工作業務，在39年4月17日依「非常時期人民團體組織法」成立，當時的名稱是「中華婦女反共抗俄聯合會」，後來又改成「中華婦女反共聯合會」；85年定名為「中華民國婦女聯合會」，是依法核准立案登記且獨立存在的政治團體。除此之外，婦聯會的人事、業務，以及財務都被國民黨實質掌控，例如婦聯會的主任委員是國民黨核心黨員蔣宋美齡，主要幹部大多也是國民黨婦女工作指導會議、中央婦女工作會的主要幹部；國民黨協助婦聯會取得「結匯附勸勞軍捐獻」（下稱勞軍捐）作為婦聯會的經費，也曾經轉發國家補助經費給婦聯會。因此黨產會在107年2月1日經過決議以黨產處字第 107001 號處分認定婦聯會是國民黨的附隨組織。

婦聯會的錢從哪裡來？為什麼是不當黨產？

先說明被認定成附隨組織代表什麼意思呢？依照政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例（下稱黨產條例）第5條規定，附隨組織的現有財產除非符合特定項目，原則上都會被推定為不當取得的財產，並依同法第6條規定，經黨產會認定屬於不當黨產的財產必須收歸國有、地方自治團體或原所有權人所有，加上最高法院的見解，並不是一被認定成附隨組織，所有財產就會被推定為不當黨產，必須再經過黨產會處分認定之後，特定財產才會變成不當黨產充公（請參考另一片文章：被認定為附隨組織就一定會被凍結財產嗎？）。

以婦聯會的情形來說，婦聯會的財產中極大部分是來自「勞軍捐」，勞軍捐是婦聯會和中華民國軍人之友社（下稱軍友社）共同發動，期待工商業「本於愛國敬軍之熱忱…支援三軍，達成反共復國勝利為目標」，由當時的政府指示全國銀行，強制要求有進口結匯需求的業者，在指定外匯銀行結匯時捐獻特定比例給國家，從47年開始徵收到78年，期間長達30年左右。

依憲法第19條規定：「人民有依法律納稅之義務」 反面解釋，如果沒有法律明文規定，人民就沒有納稅的義務，再依憲法第15條和第23條規定，人民的財產權應該受到保障，「除為防止妨礙他人自由、避免緊急危難、 維持社會秩序，或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制之」，而勞軍捐具有強制性，本質上就是稅捐，但卻沒有法律明文為依據課徵，違反憲法第19條租稅法定主義、法律保留原則，同時也侵害人民應受保護的財產權，屬於黨產條例第4條第4款規定以「悖於民主法治原則之方式，使國民黨的附隨組織（即婦聯會）取得」的不當黨產。

原本婦聯會內部保存了39年到94年完整帳冊資料，但這些帳冊卻在106年時被搬到台泥的德惠大樓，隨後就被辜懷如等人銷毀，所以黨產會根據僅存的現有資料計算現存的不當黨產約387億元，宣告移轉為中華民國所有。

有人說：婦聯會現在好好的，管他過去在幹嘛？那犯罪的人在被抓到、被判刑定罪之前也過得好好的，也不管他過去在幹嘛嗎？追求並落實轉型正義是經過台灣人民透過民主自由的程序，所作出的選擇，並不是報復也不是政治追殺，況且把特定組織不應該保有的現存財產收歸國有，或還給原本應該擁有的人，不正是在解決「現在的問題」嗎？

本文經授權轉載自法操 婦聯會的財產為什麼要充公？

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