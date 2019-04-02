法操》【日本新任天皇年號確定】日本天皇年號的法律依據是什麼？

事實上，日本針對年號制度的存廢在戰後曾經有過討論。日本最早的年號是飛鳥時代孝德天皇時期開始使用，當時年號為「大化」。後來一直到了二戰結束，日本國憲法的制定，使日本年號制度失去法律基礎，直到1979年重新訂立《元号法》後，才再度具有法規依據。

日本於2019年04月01日上午公布了新任天皇年號為「令和（れいわ）」。左為日本首相安倍晉三（彭博）

◎法操司想傳媒

根據新聞報導，日本於2019年04月01日上午公布了新任天皇年號為「令和（れいわ）」，這是第一次年號非出自漢籍，而是日本詩集「萬葉集」（註）。同時，新年號將於同年05月01日德仁皇太子正式繼位時開始使用。

日本年號法治

事實上，日本針對年號制度的存廢在戰後曾經有過討論。

日本最早的年號是飛鳥時代孝德天皇時期開始使用，當時年號為「大化」。後來一直到了二戰結束，日本國憲法的制定，使日本年號制度失去法律基礎，直到1979年重新訂立《元号法》後，才再度具有法規依據。

年號怎麼來？

目前日本年號是以《元号法》作為法律依據。

元号法共一條兩項，條文如下：

年號以政令定之。（元号は、政令で定める。） 年號只能在皇位繼承時可以更改。（元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。）

由本法可以發現，日本的「年號」在遇到「皇位繼承時」，透過「政令」的方式所制定。而所謂的「政令」，指的是由國會頒布的命令，與一般行政機關所頒布的行政命令不同。

生前退位的問題

這次的年號變更，與現任天皇明仁天皇的生前退位有關，而針對這個退位事件，也發生一些憲政上的爭論。

2017年中，明仁天皇就公開表明退位給繼承人的意旨，但由於日本憲法及皇室典範並沒有生前退位的相關規定，因此日本制訂了「與天皇退位相關的皇室典範特例法（天皇の退位等に関する皇室典範特例法）」加以處理。這部法律除了規定明仁天皇退位相關的事宜以外，也言明本法是為了「明仁天皇退位」一事所設，並非通案適用的法律。

此外，當時針對應該用「退位」、還是「讓位」的名稱也有一段爭論。起因在於在日本國憲法下，天皇僅是虛位元首，不具有主體性，而「讓位」的說法是基於天皇的自主意思將皇位讓給卑親屬；而使用「退位」則是為了彰顯天皇仍是基於憲法、法律而退下職位，具有憲政上意義。最終，在爭論後決定以「退位」稱之。

日本天皇雖然只是虛位元首，但其退位對於世界政治生態仍不免有重要意義。究竟這樣的政治事件是否會影響日本未來與各國間的政治關係，就讓我們繼續看下去吧！

註

新年號「令和」出自《萬葉集（万葉集）》的梅花之歌三十二首的序文：「初春の令月にして、気淑く風和らぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫らす。」

本文經授權轉載自法操 【日本新任天皇年號確定】日本天皇年號的法律依據是什麼？

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