自由開講》邱太三事件的歷史既視感

◎余佑人

近日國安會首席諮委邱太三，因台高檢發布新聞稿，指控其有關說情事，為證明自身清白，先以辭職明志，靜待調查。由於邱曾任法務部長，因此第一時間的輿論反應，多半都以台高檢新聞稿為主，然而如果細看整起事件經過，則很難不讓人聯想到民進黨第一次執政最後一段時間的過往，及之後０８年慘敗的即視感。同時，更因為最近民進黨英賴角逐的關係，不時有人提到會不會有「跛鴨」問題和保守勢力反撲的歷史回顧。

先以邱太三本人的聲明稿來看，內容指出台高檢的新聞稿有諸多與事實不符之處，其中最重要者，莫過於邱本人主動表示願接受調查，以及陳情者已經進行認罪協商，但台高檢都略過不談，使得這種選擇性的事實忽略，成為影響輿論判斷的主要因素。這也是為什麼邱的聲明中會強調「事實認定錯誤，自然導出錯誤的判斷」，就猶如將吃壞肚子下痢症狀誤認為胃癌，牛頭不對馬嘴，當然沒辦法治好病一樣。

近日國安會首席諮委邱太三，被指控其有關說情事，為證明自身清白，先辭職明志，靜待調查。（資料照）

接著必須進一步追問的，則是為何台高檢作為專業檢察機關，會發出這種外行的新聞稿，這並無法從專業認知不同來解釋，而必須從檢察機構的歷史背景來解釋。台灣作為民主轉型的新興國家，在當初轉型的過程中，並未對當年作為維護體系的檢調機構多所處理，使得結構與高階人事組成幾乎不變，進而持續複製類似的意識形態與用人模式。

在第一次政黨輪替時，檢調機構中的黨國意識形態成員低調以對，然而隨著政治情勢轉換，這些成員則透過自身權力，扮演側翼方式來為黨國候選人助攻，炮製許多令台灣社會難以接受的案件，縱使事後獲得平反，但一則難以追究，二則在事件當下所造成的政治效果，也已無法彌補。三是新聞操作的手法，刻意交給特定媒體，而不直接公布，操弄痕跡非常明顯。以上所提的三點，在郭瑤琪被控收賄案、高鐵減震案，就是活生生的例子。

因此，從邱太三的事件來看，倘若在調查結果出爐後，證明邱並未有不法之處，那麼的確可以合理判斷，這不過又是一起檢調機構中的黨國意識形態成員，再一次藉機攻擊非黨國陣營，進而破壞社會對檢調信任的作為。

（自由業）

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