自由開講》侯友宜，你還是不要選市長了啦！

◎羅毅修

侯友宜近來財產問題不斷被放大檢視，還說不明白為什麼多年來沒事的大群館，如今都發局一檢查就有缺失，甚至怒嗆「有本事，衝著我侯友宜來」，這些都在在顯示侯友宜還沒進入選戰狀態，甚至根本不適合成為一位直轄市長的參選人。

市長是民眾一票票用支持堆積出來的，不只是選來為民眾服務，也是民意的化身，自然身家會被攤開來讓公眾檢視；而新北市既是全國第一大市，媒體目光聚焦本應理所當然，對於別人公開提出的疑問，侯友宜如此動怒，若不是藉此轉移焦點隱瞞東西，就是還沒進入選戰狀態。距離投票日剩不到半年，怎麼要選市長，心態都還沒調整？

侯友宜到底是怎麼把問題掩蓋住，是他自己處理的呢，還是要派下屬再去台北市都發局打通關？（資料照）

多年來檢查都沒有缺失的大群館，為什麼今年一檢查就有問題？難道問題是今年才發生的嗎？當然不是，其實問題一直都在，侯友宜質疑這是選舉手法，但難道競爭對手會進去大群館，故意把合法的東西都弄不合法嗎？當然不會！所以應該要問侯友宜自己，為什麼這些年來都沒有問題？侯友宜到底是怎麼把問題掩蓋住，是他自己處理的呢，還是要派下屬再去台北市都發局打通關？怎麼要選市長，還這樣枉顧法律規定？

近日又有議員爆出，侯友宜一家年收租幾千萬，收到現在財產申報卻沒有什麼增加，難道侯友宜一家每年都要花那麼多錢嗎？還是財產都藏在看不到的地方了？如果是每年都花那麼多錢，到底是過著多麼奢華的生活，這根本就不是一般小市民可以想像的，有這麼多錢還留不住，這樣適合未來把持龐大的市府財政嗎？如果是財產都藏起來了，那問題恐怕更嚴重，僅是當個副市長，就膽敢逃避監察院的監督，一但當上市長，到底會有多少檯面下的財產交易，有多少的勾當，是人民無法得知的。怎麼要選市長，財產還這樣不清不楚的？

新聞曝光度極高的文化大學大群館宿舍租賃案，雖然侯友宜不斷跳針沒問題、一切合法、問心無愧，但是在媒體聚焦追蹤的情形之下，終於還是一層層被剝開外殼，恐怕裡頭真相已經糜爛不堪。對於侯友宜來說，他既不是國民黨的中堅份子，不用擔起國民黨的未來，也不是長年在新北市深耕，或從新北市基層爬起來的人，這樣賠上大半生的清譽，來選一個不適合他做的市長，真的能成就他什麼嗎？到底換得了什麼？難道國民黨沒人才了嗎？

（作者為新北市民，國會助理）

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