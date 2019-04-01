法律白話文小學堂》議員Ａ助理費的兩三事（上）：這樣可能犯什麼罪？

常見的詐領助理費方式，都是由議員選任「人頭」擔綱助理。這些人頭們平常並沒有實際從事助理的工作，不管是法案研究或是跑攤、選民服務等。

◎江鎬佑

2018年11月24日當選的是議員們在2018年12月25日已經相繼就職，每年我們都期待著這些上任的議員們上任後可以為民喉舌，推動對人民有利的議案，不行至少也要在議事廳上幫人民們理性問候表現不佳的政府官員。

然而，一個人的力量有限，又要跑攤又要服務鄉里又要問政，就得有一群助理們協助問政跟服務人民。

如果都要議員們自己自掏腰包請助理，若非家財萬貫或是一心向民服務不求回報，難免影響人民參政意願，所以按照現行規定（1），地方民意代表可以聘請若干公費助理，而這些議員助理補助費用均由議會編列預算支付。

這些費用性質上是公費助理在職務上取得的報酬，有資格受領的應當是該公費助理，而非地方民意代表本人議員薪資之一部分，也不是對議員個人的實質補貼。就是一筆拿來「給公費助理用」的錢，而不是議員可以拿來「私用」的錢。

按照現行規定，地方民意代表可以聘請若干公費助理，而這些議員助理補助費用均由議會編列預算支付。（網路）

議員們怎麼詐領助理費？

按照目前議員助理們領取薪水的方式大抵都是在議員選任助理後，先由議員助理們填具相關行政文書資料，再經過議員老闆核章、簽名後，薪水的撥付則是由市議會直接撥款到個別助理的戶頭裡。

因此常見的詐領助理費方式，都是由議員選任「人頭」擔綱助理。這些人頭們平常並沒有實際從事助理的工作，不管是法案研究或是跑攤、選民服務等。人頭助理們唯一的功能就是「提供帳戶」讓助理報酬匯進去之後，再把錢提領出來給議員們使用。



事實上，這樣的行為分別會涉及刑法裡頭的偽造文書相關規定，以及貪污治罪條例的利用職務機會詐取財物罪（第5條第1項第2款）。



偽造文書的部分是可想而見的，畢竟不是「真的助理」卻填具相關助理資料交付議會，讓對於提交資料沒有實際審查權限的行政或出納人員，以為議員們報上來的助理資料都是真正有在當助理的人，進而依照議員們申報的金額核發助理費。這樣的行為就構成刑法第214條讓公務員登載不實的規定。

而利用職務機會詐取財物罪的部分，按照法條的規定文字（2），我們可以將規定拆解成幾個部分，分別是：

● 公務員、

● 利用職務上機會、

● 透過詐術取得財物、

● 公務員為了自己或第三人也想將財物納為己有的意思。

首先，地方民意代表的法定工作範圍，包括議決直轄市法規、預算、稅課（包含特別稅課、臨時稅課及附加稅課）、財產處分、組織自治條例，屬於「依法令服務於地方自治團體所屬機關，而具有法定職務權限」的公務員」。

再來是這個公務員有沒有利用職務上之機會，詐取財物。所謂利用職務上之機會，是指假借職務上一切機會，而予以利用者而言。所利用的機會，並不限於職務本身固有的機會；由職務上所衍生的機會，也包括在內。因此擔當地方民意代表所衍生的聘請助理事項，雖不是議員的法定職務事項，不過屬於基於職務上的機會卻毫無疑問（3）。

至於所謂「透過詐術取得財物」，指的是以欺罔手段使人陷於錯誤而交付財物。在詐領助理費的案件中，因為議員助理補助費，不屬於議員實質薪資範圍，而要議員已實際遴用助理，才可以依照規定跟議會申請助理費用。所以，如果以虛報助理名額或月薪之方式核銷助理補助款，造成地方議會負責核銷的人誤以為真的有請那些助理來做事，都是透過詐術取得議員助理補助費。

最後，公務員必須有想透過詐騙，為自己或第三人取得財物，如果議員關於助理的「申報不實」的動機並非為自己或第三人不法取的那些補助費的話，犯罪便無由成立（4）。

台北地院上月28日宣判，前台北市議員童仲彥被控利用人頭詐領12萬餘元公費助理補助費，台北地院依貪污治罪條例中的「利用職務上機會詐取財物罪」，將童仲彥判刑7年半。（資料照）

（1） 參見《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》第6條（遴用之公費助理人數及支給標準與經費編列）。

（2） 有下列行為之一者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣六千萬元以下罰金：二、利用職務上之機會，以詐術使人將本人之物或第三人之物交付者。

（3） 參見最高法院99年度台上字第1062號判決。

（4） 參見臺灣高等法院花蓮分院刑事判決104年度原上訴字第11號。

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