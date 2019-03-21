政治的日常》改革的艱難：西鄉隆盛和大久保利通 （一）

「責怪到我為止」聽起來很像幹話，但背後所承擔的那種痛，不只是誤解，有時候更會招致殺機，這些壓力，是旁人是永遠無法理解的。大久保利通和西鄉隆盛，就是明治維新的初期改革當中，出面承擔疼痛的人。

李拓梓

司馬遼太郎的《宛如飛翔》再版，是出版界的一大盛事。這一段明治維新前期的歷史，看似風光順利，實際走來的過程卻是血跡斑斑、跌跌撞撞，並不是一段好理解的歷史。司馬筆下「風光背後的辛苦」，以及結構所造成的疼痛勢不可免，其實也是「宛如飛翔」如此精彩的原因。

所有的「改革」都不簡單，背後都有血淚，對一肩承擔改革的人來說，誤會宛如家常便飯，兩面同時射來的明箭暗箭，也從來不曾停止。

「責怪到我為止」聽起來很像幹話，但背後所承擔的那種痛，不只是誤解，有時候更會招致殺機，這些壓力，是旁人是永遠無法理解的。大久保利通和西鄉隆盛，就是明治維新的初期改革當中，出面承擔疼痛的人。

大久保利通（右）和西鄉隆盛（左），是明治維新的初期改革當中，出面承擔疼痛的人。中為木戶允孝。（圖：網路）

1868年明治維新之後，陷入幕末以來內外交迫，政權搖搖欲墜亂局的日本，並沒有在一夕之間變好。反而是因為新政府成立，大名志士們紛紛變成政府要員，每個人對「新政治」都有不同想像，讓政局陷入混亂。

說是「王政復古」，讓權力從幕府回歸朝廷，但正如末代將軍德川慶喜最早打的如意算盤那般，除了他本人跟幕府，根本沒有人有能力治理現下狀況的日本。只是天也沒從慶喜的願，戊辰戰爭爆發，慶喜在百般不願之下成為「朝敵」，索性就放棄了一切，心想隨便你們去搞，就不信這些沒經驗的烏合之眾，玩得出什麼花樣。

進入江戶的雄藩志士們，確實也如所有改朝換代的梟雄們那樣，住進了離開江戶的德川家旗本們的宅邸。有些人抱著幫人顧房子的好心，只用了外圍，當然也有些膽子大的，索性就把空宅佔為己有。可以說所有改朝換代的亂象，明治初年無一倖免，梟雄們成為朝臣，也有能耐高低，能幹的有，只想著中飽私囊、胡搞瞎搞的也不會少。 薩摩的大名島津家，和長州的大名毛利家，此時心中想的問題只有一個：就是「什麼時候輪到我當將軍？」在這些大名眼中，幕末的政權輪替已經展開，建立新幕府，或是類似新幕府的統治機構，推動「大政奉還」最力的島津家或毛利家當然有著捨我其誰的鴻鵠之志。

但是從這些藩內出身，成為朝臣的志士們，可不覺得維新就是換將軍。由木戶孝允主導的「五箇條誓文」先是確立了「廣興會議，萬機取決於公論」的立場。接著由太政官組織政府的「政體書」頒布，朝廷領導諸藩的「協調公議」制度於是形成。 但是所有的朝臣都認為，「協調公議」是為了因應初期政權的不穩定，真正要讓國家富強，最後還是要靠「中央集權」。政局稍穩後，新政府陸續推出了諸藩歸還領地的「版籍奉還」政策，隨即又以迅雷不及掩耳的速度，推動了更進一步的「廢藩置縣」，直接收回諸藩領地。接下來推動的是「徵兵制」和稅制改革，這些改革的大動作，都是為了完成「四民平等」的目標，但副作用的反彈力道卻超乎預期的大。

「王政復古」讓權力從幕府回歸朝廷，但正如末代將軍德川慶喜最早打的如意算盤那般，除了他本人跟幕府，根本沒有人有能力治理現下狀況的日本。（維基共享）

過去領有俸祿土地，沒有技術也不懂做生意的武士們，維新之後變成平民，連唯一會的打仗工作，都被徵兵取代，一時不知道要怎麼生活下去。對於成立新幕府有幻想的雄藩大名們，將軍夢也已碎，還被收回領地，對這樣的新政局當然感到不滿。像是當時最重要的保守主義者，薩摩藩的實際掌權者島津久光，雖然官拜左大臣，但他老覺得政府根本沒有在鳥他的意見，因此氣到稱病回鹿兒島隱居。

中央集權制度確立，除了天皇之外，誰來領導政府，也成為大家關心的重點。只是近代國家成立初期，雄藩之間、志士之間，各有機鋒，太政官只能由公卿出身，唯一好處就是「正直無私」，和各藩關係都很友好的最大公約數三條實美出任。三條當了非常久的太政大臣，可以說在大久保利通建立的內務卿獨裁制度建立之前，甚至大久保實際掌權之後，太政官的位子都只有三条實美一個人在當。

問題是，三条並不是有權力慾望的人，政治能力也普普。他執政期間，政治的大權分別掌握在西鄉隆盛和大久保利通手中。西鄉隆盛本來已經下野，但因為「岩倉使節團」的出訪，政府的主要權力者木戶孝允和大久保利通，深感他們不在國內時，政治上必需有一個能夠一言九鼎、一呼百應的人來治理，因此連袂去找了當時已經自行下野的西鄉隆盛回到朝廷。（未完待續）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/