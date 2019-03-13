自由開講》自經區發大財？看看日本總合特區的挫敗經驗

◎陳亦凡

高雄市長韓國瑜日前拋出「自由經濟示範區」說，而國民黨黨團也火速拋出「自經區2.0」草案，再次引發各界討論。他山之石，可以攻錯，不如來看看亞洲其他國家的實踐經驗。

以日本為例，早在8年前就有「國家戰略總合特區」一制。被指派為「國家戰略總合特區」的區域，其地方政府與業者可以提案，來爭取設置「特區」，並且在指定的「特區」內實驗一段期間後，分析實證所得資料，決定是否進一步放寬制度限制或增加相關經濟優惠，某種程度是公共政策實驗場的概念。

國民黨拼經濟的方法，依舊是重度依賴中國，真能替未來的高雄、台灣發大財嗎？恐怕需要打上問號。（資料照）

以福岡縣為例，該縣的經濟高度依賴北九州市與福岡市，這兩市的企業與員工數量佔了福岡縣整體的30%。過去為了福岡縣的招商，兩市時常互相合作，以支援福岡其他發展較緩慢的地區。

到了2013年，日相安倍晉三宣布福岡為「國家戰略特區」。地方政府反而傷透腦筋，起初福岡縣、福岡市及北九州市三個自治體打算共同提案，無奈協調不順利、談判未果，最後由福岡市爭取設置了「創業特區」。特區雖然讓福岡市的產業更加活絡，卻壓縮到福岡縣周遭及北九州市的發展空間，也使原本地方與地方間的經濟協調合作宣告終止。

因此，自經區的規劃，需要相關的配套考量，政府若無法掌握地方產業的真實需求，將淪為特定產業政策保護，壓縮台灣其他面向的發展空間，反而不利整體經濟發展。

從國民黨所提的「自經區2.0」看來，更有大幅開放中資、中國禁止產品等隱憂，與曾經被社會反對的馬政府時期草案高度相似。錯誤的制度，反而鼓勵特區內業者去利用關稅優惠，從中國進口大量便宜原料，以賺取類似過去代工業的微薄利潤，使台灣淪為貼牌產品出口國，不利產業升級。「台灣製造」的品牌，也有因為難以控制進口原料品質，因而受損的可能。

此外，自經區外的業者，也會因為較高的生產成本，造成不公平競爭。過度的關稅優惠，還可能重蹈韓、泰的覆轍，遭歐盟列入「稅務不合作名單」，而區內的金流管制不易，也可能涉及洗錢防制等問題。

有了日本總合特區的前例，再看看「自經區2.0」的內容，面對世界經濟變化多端、中美貿易戰加劇，台灣沒有選錯邊的餘地，也必須走出自己的經濟活路，國民黨拼經濟的方法，依舊是重度依賴中國，真能替未來的高雄、台灣發大財嗎？恐怕需要打上問號。

（媒體工作者，現正在日本攻讀學位）

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