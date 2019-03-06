胡，怎麼說》「請批評一下習近平」這面照妖鏡照出的是...

中國推出「一國兩制」，對台灣步步進逼霸凌施壓恫嚇，藍軍陣營不是鴉雀無聲，就是自甘墮落充當中國的傳聲筒，「請批評一下習近平」這面照妖鏡，照出的景象就是:「一片降幡出藍營，諸王跪共真可哀！」

「請批評一下習近平」！行政院長蘇貞昌面對藍營立委接連狂轟兩岸政策，反嗆這句話猶如照妖鏡，照出「一片降幡出藍營，諸王跪共真可哀」。（法新社）

行政院長蘇貞昌面對藍營立委質詢接連狂轟兩岸政策時，用一句話反嗆:「請批評一下習近平！」這句話的效力有若一面照妖鏡，不只是針對藍委，對藍軍諸天王朱、吳、馬、王、韓等等等全都適用。他們敢嗎？他們哪敢！



現在，他們絞盡腦汁在想的是，如何承歡屈膝取悅習大大，爭取北京當局支持以取總統大位，哪還敢批評習皇？照妖鏡照出的藍營諸天王真面目就是，片片降幡高高掛，舔共求榮真無恥！



當今兩岸關係緊繃、情勢嚴峻，這是事實，不過，絕大部分是中國造成的，蔡英文政府所做的，主要都是自衛性的、防禦性的，拒絕一國兩制、拒絕被併吞、拒絕被統一，捍衛國格主權、保護民主自由，說白了，就是不投降！



但是，藍營政黨、政客、媒體、名嘴等，卻把以上任何一個民主政府的為所應為、為所當為，全當做是台灣向中國挑釁，連年連月連日的瘋狂謾罵、惡毒批評。

行政院長蘇貞昌面對立委質詢接連狂轟兩岸政策時，用一句話反嗆:「請批評一下習近平！」右為陸委會主委陳明通。（記者羅沛德攝）

這種立委，拿台灣的選票、領台灣人民的納稅錢，卻比中國人大代表還狗腿；這種媒體，在台灣享受言論自由，卻比中共專制政權的喉舌媒體還喉舌！「請批評一下習近平！」，這面照妖鏡又發威了，馬上照出了他們醜態百出、萬般無恥！



這面照妖鏡也照見歷史的真相，藍營政客、媒體從當年堅決主張反攻復國，變成親中與中國沆瀣一氣、共謀併吞台灣，更從反共滅匪到恐共、親共、媚共，再到舔共、降共，一路歸西變成中共的走狗爪牙。

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